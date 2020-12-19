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В Китае прогремел взрыв на химзаводе
В Китае прогремел взрыв на химзаводе
Один человек погиб, еще двое пропали без вести в результате взрыва на химическом заводе в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, сообщает агентство... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T08:46
2020-12-19T08:46
2020-12-19T08:48
хэйлунцзян
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ПЕКИН, 19 дек – РИА Новости. Один человек погиб, еще двое пропали без вести в результате взрыва на химическом заводе в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, сообщает агентство Синьхуа.ЧП произошло в ночь на субботу в городе Аньда, четыре человека получили ранения, один погиб, еще двое числятся пропавшими без вести.Сообщается, что к утру субботы открытое пламя было потушено.Представители министерства защиты окружающей среды проверяют местность на вероятность загрязнения опасными веществами, причины ЧП выясняются.
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