https://ria.ru/20201219/kitay-1590003815.html

В Китае прогремел взрыв на химзаводе

В Китае прогремел взрыв на химзаводе

Один человек погиб, еще двое пропали без вести в результате взрыва на химическом заводе в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, сообщает агентство... РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T08:46

2020-12-19T08:46

2020-12-19T08:48

хэйлунцзян

китай

в мире

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ПЕКИН, 19 дек – РИА Новости. Один человек погиб, еще двое пропали без вести в результате взрыва на химическом заводе в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, сообщает агентство Синьхуа.ЧП произошло в ночь на субботу в городе Аньда, четыре человека получили ранения, один погиб, еще двое числятся пропавшими без вести.Сообщается, что к утру субботы открытое пламя было потушено.Представители министерства защиты окружающей среды проверяют местность на вероятность загрязнения опасными веществами, причины ЧП выясняются.

https://ria.ru/20200820/vzryv-1576048658.html

хэйлунцзян

китай

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хэйлунцзян, китай, в мире