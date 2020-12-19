https://ria.ru/20201219/kiberataka-1590070988.html

В Германии ряд фирм используют софт, через который хакеры атаковали США

В Германии ряд фирм используют софт, через который хакеры атаковали США

Федеральное ведомство ФРГ по безопасности в информационных технологиях (BSI) сообщило, что ряд компаний и учреждений Германии используют программное обеспечение РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T21:44

2020-12-19T21:44

2020-12-19T21:44

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Федеральное ведомство ФРГ по безопасности в информационных технологиях (BSI) сообщило, что ряд компаний и учреждений Германии используют программное обеспечение фирмы SolarWinds, клиенты которой, в том числе министерства США, пострадали от атаки хакеров."BSI известно, что компании и ведомства Германии используют программное обеспечение SolarWinds", - сказала представитель BSI таблоиду Bild. В ведомстве уточнили, что по состоянию на текущий момент число пострадавших от кибератаки в ФРГ "незначительно".По данным газеты Handelsblatt, среди клиентов SolarWinds такие немецкие компании, как Deutsche Telekom и Siemens. В первой компании сообщили, что указаний на ущерб от хакерской атаки пока нет, в Siemens также заявили, что вовремя приняли меры защиты, рекомендованные SolarWinds.Ранее сообщалось о масштабном вторжении хакеров через программное обеспечение фирмы SolarWinds. Власти США считают, что основными целями атаки были правительственные учреждения. В числе пострадавших называют министерства обороны, финансов, внутренней безопасности и торговли, а также госдепартамент. Кроме того, могли пострадать минэнерго США и Национальное управление по ядерной безопасности, хотя минэнерго заявляет, что управление по ядерной безопасности не пострадало. Атаку связывали с Россией, но подтверждений этому не приводилось. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия здесь ни при чем.Запад не раз обвинял РФ во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергла, заявив, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва неоднократно заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности.

https://ria.ru/20201219/kiberataka-1590064000.html

https://ria.ru/20201218/laboratoriya-1589820332.html

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siemens, deutsche telekom, германия, сша, технологии, в мире