https://ria.ru/20201219/kiberataka-1590064000.html

Трамп заявил о возможной причастности Китая к кибератаке на США

Трамп заявил о возможной причастности Китая к кибератаке на США

Действующий американский президент Дональд Трамп заявил, что, вопреки утверждениям некоторых СМИ, за хакерской атакой на госведомства США может стоять не... РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T19:45

2020-12-19T19:45

2020-12-19T21:27

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Действующий американский президент Дональд Трамп заявил, что, вопреки утверждениям некоторых СМИ, за хакерской атакой на госведомства США может стоять не Россия, а Китай.По его словам, масштаб кибератаки значительно преувеличен "в фейковых СМИ". Как написал Трамп в твиттере, он получил всю информацию об инциденте и сейчас "все под контролем.""Россия, Россия, Россия — это первоочередное скандирование, как только что-либо случается, поскольку мейнстрёмные (lamestream, игра слов: lame (с англ. "убогий") и mainstream. — Прим. ред.) СМИ в основном по финансовым причинам боятся обсуждать возможность того, что это мог быть Китай (он мог!)", — говорится в записи.Трамп также предположил, что во время президентских выборов хакерской атаке могли подвергнуться "нелепые" аппараты для голосования.Ранее сообщалось, что группа хакеров сумела получить доступ к ряду американских правительственных учреждений через программное обеспечение фирмы SolarWinds. В числе пострадавших называют министерства обороны, финансов, внутренней безопасности и торговли, а также Госдепартамент. Кроме того, могли пострадать Минэнерго США и Национальное управление по ядерной безопасности.Ряд американских СМИ обвинили во взломе российских киберпреступников. По словам госсекретаря США Майка Помпео, "достаточно четко" можно сказать об участии России в этой хакерской атаке.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия здесь ни при чем и напомнил, что Москва не раз предлагала возобновить диалог по кибербезопасности, но получила "категорический отказ".

https://ria.ru/20201218/laboratoriya-1589820332.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201216/pompeo-1589469932.html

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дональд трамп, пекин, сша, в мире