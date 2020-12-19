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https://ria.ru/20201219/kiberataka-1590064000.html
Трамп заявил о возможной причастности Китая к кибератаке на США
Трамп заявил о возможной причастности Китая к кибератаке на США
Действующий американский президент Дональд Трамп заявил, что, вопреки утверждениям некоторых СМИ, за хакерской атакой на госведомства США может стоять не... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T19:45
2020-12-19T21:27
дональд трамп
пекин
сша
в мире
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Действующий американский президент Дональд Трамп заявил, что, вопреки утверждениям некоторых СМИ, за хакерской атакой на госведомства США может стоять не Россия, а Китай.По его словам, масштаб кибератаки значительно преувеличен "в фейковых СМИ". Как написал Трамп в твиттере, он получил всю информацию об инциденте и сейчас "все под контролем.""Россия, Россия, Россия — это первоочередное скандирование, как только что-либо случается, поскольку мейнстрёмные (lamestream, игра слов: lame (с англ. "убогий") и mainstream. — Прим. ред.) СМИ в основном по финансовым причинам боятся обсуждать возможность того, что это мог быть Китай (он мог!)", — говорится в записи.Трамп также предположил, что во время президентских выборов хакерской атаке могли подвергнуться "нелепые" аппараты для голосования.Ранее сообщалось, что группа хакеров сумела получить доступ к ряду американских правительственных учреждений через программное обеспечение фирмы SolarWinds. В числе пострадавших называют министерства обороны, финансов, внутренней безопасности и торговли, а также Госдепартамент. Кроме того, могли пострадать Минэнерго США и Национальное управление по ядерной безопасности.Ряд американских СМИ обвинили во взломе российских киберпреступников. По словам госсекретаря США Майка Помпео, "достаточно четко" можно сказать об участии России в этой хакерской атаке.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия здесь ни при чем и напомнил, что Москва не раз предлагала возобновить диалог по кибербезопасности, но получила "категорический отказ".
https://ria.ru/20201218/laboratoriya-1589820332.html
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дональд трамп, пекин, сша, в мире

Трамп заявил о возможной причастности Китая к кибератаке на США

19:45 19.12.2020 (обновлено: 21:27 19.12.2020)
 
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© REUTERS / Jonathan Ernst
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Действующий американский президент Дональд Трамп заявил, что, вопреки утверждениям некоторых СМИ, за хакерской атакой на госведомства США может стоять не Россия, а Китай.
По его словам, масштаб кибератаки значительно преувеличен "в фейковых СМИ". Как написал Трамп в твиттере, он получил всю информацию об инциденте и сейчас "все под контролем."
"Россия, Россия, Россия — это первоочередное скандирование, как только что-либо случается, поскольку мейнстрёмные (lamestream, игра слов: lame (с англ. "убогий") и mainstream. — Прим. ред.) СМИ в основном по финансовым причинам боятся обсуждать возможность того, что это мог быть Китай (он мог!)", — говорится в записи.
Трамп также предположил, что во время президентских выборов хакерской атаке могли подвергнуться "нелепые" аппараты для голосования.
Сотрудники эскадрильи сетевых операций базы ВВС США Лекленд во время учений по отражению кибератак - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
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Ранее сообщалось, что группа хакеров сумела получить доступ к ряду американских правительственных учреждений через программное обеспечение фирмы SolarWinds. В числе пострадавших называют министерства обороны, финансов, внутренней безопасности и торговли, а также Госдепартамент. Кроме того, могли пострадать Минэнерго США и Национальное управление по ядерной безопасности.
Ряд американских СМИ обвинили во взломе российских киберпреступников. По словам госсекретаря США Майка Помпео, "достаточно четко" можно сказать об участии России в этой хакерской атаке.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия здесь ни при чем и напомнил, что Москва не раз предлагала возобновить диалог по кибербезопасности, но получила "категорический отказ".
Госсекретарь США Майк Помпео проводит брифинг для представителей СМИ в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
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Дойти до глупости… Почему Помпео назвал Россию "реальным вызовом" для США
 
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