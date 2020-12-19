https://ria.ru/20201219/khakery-1589999059.html

Американские эксперты оценили масштаб атак "российских хакеров"

Американские эксперты оценили масштаб атак "российских хакеров"

На выдворение из американских сетей якобы российских хакеров, которым приписывают совершение кибератак на государственные ведомства в США, уйдут многие месяцы,... РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T05:57

2020-12-19T05:57

2020-12-19T05:57

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сша

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. На выдворение из американских сетей якобы российских хакеров, которым приписывают совершение кибератак на государственные ведомства в США, уйдут многие месяцы, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на экспертов.Эксперты в США предполагают, что на данный момент в стране недостаточно опытных сотрудников для отслеживания всех вероятных кибератак, которые могли продолжаться несколько месяцев."Нам нужно пристегнуться. Это будет долгий путь", - заявил в интервью агентству соучредитель крупной работающей в сфере информационной безопасности компании CrowdStrike Дмитрий Альперович, добавив, что этот путь займет месяцы.Еще один эксперт в области безопасности Брюс Шнайер предположил, что для окончательного "избавления" сетей американских ведомств от хакеров их необходимо "полностью сжечь и заново создать"."У нас серьезная проблема. Мы не знаем в каких они сетях, как глубоко, какой у них есть доступ, какие инструменты они оставили", - добавил он.По мнению американских экспертов, около 18 тысяч организаций в США подверглись кибератакам с марта по июнь 2020 года.Ранее сообщалось о масштабном вторжении хакеров через программное обеспечение фирмы SolarWinds. Власти США считают, что основными целями атаки были правительственные учреждения. В числе пострадавших называют министерства обороны, финансов, внутренней безопасности и торговли, а также госдепартамент. Кроме того, могли пострадать минэнерго США и Национальное управление по ядерной безопасности, хотя минэнерго заявляет, что управление по ядерной безопасности не пострадало. Атаку связывали с Россией, но подтверждений этому не приводилось. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия здесь не при чем.

https://ria.ru/20201112/vlast-1584100495.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201103/1582772715.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сша, в мире