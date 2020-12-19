Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201219/khakery-1589999059.html
Американские эксперты оценили масштаб атак "российских хакеров"
Американские эксперты оценили масштаб атак "российских хакеров"
На выдворение из американских сетей якобы российских хакеров, которым приписывают совершение кибератак на государственные ведомства в США, уйдут многие месяцы,... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T05:57
2020-12-19T05:57
россия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/rsport/113117/95/1131179595_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_bb4c2d8666999b2084249d071bc3279b.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. На выдворение из американских сетей якобы российских хакеров, которым приписывают совершение кибератак на государственные ведомства в США, уйдут многие месяцы, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на экспертов.Эксперты в США предполагают, что на данный момент в стране недостаточно опытных сотрудников для отслеживания всех вероятных кибератак, которые могли продолжаться несколько месяцев."Нам нужно пристегнуться. Это будет долгий путь", - заявил в интервью агентству соучредитель крупной работающей в сфере информационной безопасности компании CrowdStrike Дмитрий Альперович, добавив, что этот путь займет месяцы.Еще один эксперт в области безопасности Брюс Шнайер предположил, что для окончательного "избавления" сетей американских ведомств от хакеров их необходимо "полностью сжечь и заново создать"."У нас серьезная проблема. Мы не знаем в каких они сетях, как глубоко, какой у них есть доступ, какие инструменты они оставили", - добавил он.По мнению американских экспертов, около 18 тысяч организаций в США подверглись кибератакам с марта по июнь 2020 года.Ранее сообщалось о масштабном вторжении хакеров через программное обеспечение фирмы SolarWinds. Власти США считают, что основными целями атаки были правительственные учреждения. В числе пострадавших называют министерства обороны, финансов, внутренней безопасности и торговли, а также госдепартамент. Кроме того, могли пострадать минэнерго США и Национальное управление по ядерной безопасности, хотя минэнерго заявляет, что управление по ядерной безопасности не пострадало. Атаку связывали с Россией, но подтверждений этому не приводилось. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия здесь не при чем.
https://ria.ru/20201112/vlast-1584100495.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201103/1582772715.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/rsport/113117/95/1131179595_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_1f78028e99dcf6af3648c87983d45f19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, сша, в мире

Американские эксперты оценили масштаб атак "российских хакеров"

05:57 19.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКибербезопасность
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. На выдворение из американских сетей якобы российских хакеров, которым приписывают совершение кибератак на государственные ведомства в США, уйдут многие месяцы, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на экспертов.
Эксперты в США предполагают, что на данный момент в стране недостаточно опытных сотрудников для отслеживания всех вероятных кибератак, которые могли продолжаться несколько месяцев.
"Нам нужно пристегнуться. Это будет долгий путь", - заявил в интервью агентству соучредитель крупной работающей в сфере информационной безопасности компании CrowdStrike Дмитрий Альперович, добавив, что этот путь займет месяцы.
Еще один эксперт в области безопасности Брюс Шнайер предположил, что для окончательного "избавления" сетей американских ведомств от хакеров их необходимо "полностью сжечь и заново создать".
Джо Байден на большом экране в Уилмингтоне, США - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
12 ноября, 08:00
Русские хакеры курят в стороне: кто захватил настоящую власть в США
"У нас серьезная проблема. Мы не знаем в каких они сетях, как глубоко, какой у них есть доступ, какие инструменты они оставили", - добавил он.
По мнению американских экспертов, около 18 тысяч организаций в США подверглись кибератакам с марта по июнь 2020 года.
Ранее сообщалось о масштабном вторжении хакеров через программное обеспечение фирмы SolarWinds. Власти США считают, что основными целями атаки были правительственные учреждения. В числе пострадавших называют министерства обороны, финансов, внутренней безопасности и торговли, а также госдепартамент. Кроме того, могли пострадать минэнерго США и Национальное управление по ядерной безопасности, хотя минэнерго заявляет, что управление по ядерной безопасности не пострадало. Атаку связывали с Россией, но подтверждений этому не приводилось. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия здесь не при чем.
Адвокат хакера: как США используют кибервзломщиков из России - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
3 ноября, 09:47Подкасты - Радио Sputnik
Адвокат хакера: как США используют кибервзломщиков из России
 
РоссияСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:08Россияне хотят сэкономить на новогодних подарках, выяснили аналитики
07:59В Китае заявили об эффективности масок для борьбы с COVID-19
07:54В Китае начали вакцинировать от COVID-19 часть населения из группы риска
07:32Названы семь способов разморозить омыватель в автомобиле зимой
07:15VLADEY проведет последний в этом году аукцион
07:04Немцы рассказали, почему живая елка на Новый год лучше пластиковой
06:43Защита попросила суд в США освободить Ярошенко из тюрьмы
06:37Три человека погибли при пожаре в Саратовской области
06:32Прибывающих на Камчатку обязали иметь справку об отсутствии COVID-19
06:24Трамп подписал временный бюджет на два дня, предотвратив шатдаун
06:11Помпео назвал Россию врагом США
06:10Госдеп объяснил прекращение работы двух консульств в России
06:04"Победа" занялась "полетами в никуда"
05:57Американские эксперты оценили масштаб атак "российских хакеров"
05:47Артисты прочитают любимые сказки в Переделкино
05:08Российские военные врачи уже помогли более 700 жителям Карабаха
05:05Назван диагноз, увеличивающий у детей риск заболеть COVID-19
04:53В Британии проверяют влияние приписываемых российским хакерам атак
04:50В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
04:37Зеленский пообещал жителям Крыма и Донбасса вакцину от COVID-19
Лента новостейМолния