https://ria.ru/20201219/khakery-1589999059.html
Американские эксперты оценили масштаб атак "российских хакеров"
Американские эксперты оценили масштаб атак "российских хакеров"
На выдворение из американских сетей якобы российских хакеров, которым приписывают совершение кибератак на государственные ведомства в США, уйдут многие месяцы,... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T05:57
2020-12-19T05:57
2020-12-19T05:57
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. На выдворение из американских сетей якобы российских хакеров, которым приписывают совершение кибератак на государственные ведомства в США, уйдут многие месяцы, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на экспертов.Эксперты в США предполагают, что на данный момент в стране недостаточно опытных сотрудников для отслеживания всех вероятных кибератак, которые могли продолжаться несколько месяцев."Нам нужно пристегнуться. Это будет долгий путь", - заявил в интервью агентству соучредитель крупной работающей в сфере информационной безопасности компании CrowdStrike Дмитрий Альперович, добавив, что этот путь займет месяцы.Еще один эксперт в области безопасности Брюс Шнайер предположил, что для окончательного "избавления" сетей американских ведомств от хакеров их необходимо "полностью сжечь и заново создать"."У нас серьезная проблема. Мы не знаем в каких они сетях, как глубоко, какой у них есть доступ, какие инструменты они оставили", - добавил он.По мнению американских экспертов, около 18 тысяч организаций в США подверглись кибератакам с марта по июнь 2020 года.Ранее сообщалось о масштабном вторжении хакеров через программное обеспечение фирмы SolarWinds. Власти США считают, что основными целями атаки были правительственные учреждения. В числе пострадавших называют министерства обороны, финансов, внутренней безопасности и торговли, а также госдепартамент. Кроме того, могли пострадать минэнерго США и Национальное управление по ядерной безопасности, хотя минэнерго заявляет, что управление по ядерной безопасности не пострадало. Атаку связывали с Россией, но подтверждений этому не приводилось. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия здесь не при чем.
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россия, сша, в мире
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости.
На выдворение из американских сетей якобы российских хакеров, которым приписывают совершение кибератак на государственные ведомства в США
, уйдут многие месяцы, передает агентство Ассошиэйтед Пресс
со ссылкой на экспертов.
Эксперты в США предполагают, что на данный момент в стране недостаточно опытных сотрудников для отслеживания всех вероятных кибератак, которые могли продолжаться несколько месяцев.
"Нам нужно пристегнуться. Это будет долгий путь", - заявил в интервью агентству соучредитель крупной работающей в сфере информационной безопасности компании CrowdStrike Дмитрий Альперович, добавив, что этот путь займет месяцы.
Еще один эксперт в области безопасности Брюс Шнайер предположил, что для окончательного "избавления" сетей американских ведомств от хакеров их необходимо "полностью сжечь и заново создать".
"У нас серьезная проблема. Мы не знаем в каких они сетях, как глубоко, какой у них есть доступ, какие инструменты они оставили", - добавил он.
По мнению американских экспертов, около 18 тысяч организаций в США подверглись кибератакам с марта по июнь 2020 года.
Ранее сообщалось о масштабном вторжении хакеров через программное обеспечение фирмы SolarWinds. Власти США считают, что основными целями атаки были правительственные учреждения. В числе пострадавших называют министерства обороны, финансов, внутренней безопасности и торговли, а также госдепартамент. Кроме того, могли пострадать минэнерго США и Национальное управление по ядерной безопасности, хотя минэнерго заявляет, что управление по ядерной безопасности не пострадало. Атаку связывали с Россией, но подтверждений этому не приводилось. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия здесь не при чем.