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Мужчина погиб в день рождения из-за неудачной шутки друзей
Мужчина погиб в день рождения из-за неудачной шутки друзей
Житель Великобритании Саймон Холдер погиб в день тридцатилетия из-за неудачной шутки друзей, пишет Daily Star. РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T10:48
2020-12-19T10:48
2020-12-19T11:34
великобритания
в мире
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Житель Великобритании Саймон Холдер погиб в день тридцатилетия из-за неудачной шутки друзей, пишет Daily Star.Холдер отмечал свой день рождения на катере, и подвыпившие друзья столкнули его в воду ради веселья. Именинник без труда выплыл, но при попытке забраться на плавсредство зацепился за гребной винт. Его смогли вытащить только после того, как остановили катер.Мужчину госпитализировали с рваными ранами на ноге, но медики не смогли спасти его, и он скончался от потери крови. Полиция провела расследование трагедии и пришла к выводу, что гибель Холдера произошла в результате несчастного случая.
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великобритания, в мире
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости.
Житель Великобритании
Саймон Холдер погиб в день тридцатилетия из-за неудачной шутки друзей, пишет Daily Star.
Холдер отмечал свой день рождения на катере, и подвыпившие друзья столкнули его в воду ради веселья. Именинник без труда выплыл, но при попытке забраться на плавсредство зацепился за гребной винт. Его смогли вытащить только после того, как остановили катер.
Мужчину госпитализировали с рваными ранами на ноге, но медики не смогли спасти его, и он скончался от потери крови. Полиция провела расследование трагедии и пришла к выводу, что гибель Холдера произошла в результате несчастного случая.