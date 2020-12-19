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Мужчина погиб в день рождения из-за неудачной шутки друзей
Мужчина погиб в день рождения из-за неудачной шутки друзей
Житель Великобритании Саймон Холдер погиб в день тридцатилетия из-за неудачной шутки друзей, пишет Daily Star. РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T10:48
2020-12-19T11:34
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Житель Великобритании Саймон Холдер погиб в день тридцатилетия из-за неудачной шутки друзей, пишет Daily Star.Холдер отмечал свой день рождения на катере, и подвыпившие друзья столкнули его в воду ради веселья. Именинник без труда выплыл, но при попытке забраться на плавсредство зацепился за гребной винт. Его смогли вытащить только после того, как остановили катер.Мужчину госпитализировали с рваными ранами на ноге, но медики не смогли спасти его, и он скончался от потери крови. Полиция провела расследование трагедии и пришла к выводу, что гибель Холдера произошла в результате несчастного случая.
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великобритания, в мире

Мужчина погиб в день рождения из-за неудачной шутки друзей

10:48 19.12.2020 (обновлено: 11:34 19.12.2020)
 
© AP Photo / Hannah McKayМедики в коронавирусном отделении больницы в Великобритании
Медики в коронавирусном отделении больницы в Великобритании - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© AP Photo / Hannah McKay
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Житель Великобритании Саймон Холдер погиб в день тридцатилетия из-за неудачной шутки друзей, пишет Daily Star.
Холдер отмечал свой день рождения на катере, и подвыпившие друзья столкнули его в воду ради веселья. Именинник без труда выплыл, но при попытке забраться на плавсредство зацепился за гребной винт. Его смогли вытащить только после того, как остановили катер.
Мужчину госпитализировали с рваными ранами на ноге, но медики не смогли спасти его, и он скончался от потери крови. Полиция провела расследование трагедии и пришла к выводу, что гибель Холдера произошла в результате несчастного случая.
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