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Мужчина погиб в день рождения из-за неудачной шутки друзей

Мужчина погиб в день рождения из-за неудачной шутки друзей

Житель Великобритании Саймон Холдер погиб в день тридцатилетия из-за неудачной шутки друзей, пишет Daily Star. РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T10:48

2020-12-19T10:48

2020-12-19T11:34

великобритания

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Житель Великобритании Саймон Холдер погиб в день тридцатилетия из-за неудачной шутки друзей, пишет Daily Star.Холдер отмечал свой день рождения на катере, и подвыпившие друзья столкнули его в воду ради веселья. Именинник без труда выплыл, но при попытке забраться на плавсредство зацепился за гребной винт. Его смогли вытащить только после того, как остановили катер.Мужчину госпитализировали с рваными ранами на ноге, но медики не смогли спасти его, и он скончался от потери крови. Полиция провела расследование трагедии и пришла к выводу, что гибель Холдера произошла в результате несчастного случая.

https://radiosputnik.ria.ru/20200910/proisshestviya-1577016848.html

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