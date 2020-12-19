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Директор "Вектора" назвал сроки иммунитета у переболевших COVID-19
Директор "Вектора" назвал сроки иммунитета у переболевших COVID-19
У некоторых переболевших COVID-19 может быть сформирован пожизненный иммунитет, но у большинства он снижается через шесть, максимум 10 месяцев, заявил директор... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T12:09
2020-12-19T12:09
2020-12-19T12:22
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек - РИА Новости. У некоторых переболевших COVID-19 может быть сформирован пожизненный иммунитет, но у большинства он снижается через шесть, максимум 10 месяцев, заявил директор центра "Вектор" Ринат Максютов."У ряда переболевших может быть сформирован пожизненный иммунитет, у большинства переболевших иммунитет снижается, и спустя шесть, максимум 10 месяцев после заболевания будет требоваться дополнительная стимуляция иммунитета",- сказал Максютов в фильме Наили Аскер-заде на канале "Россия 1".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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