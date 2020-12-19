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Интерпол проверит подаренную Лаврову в Сараево икону

Интерпол проверит подаренную Лаврову в Сараево икону

В МИД РФ заявили, что икону, подаренную главе МИД РФ Сергею Лаврову в Боснии и Герцеговине (БиГ), возвратят дарителям для уточнения ее истории. РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T12:50

2020-12-19T12:50

2020-12-19T14:43

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В МИД РФ заявили, что икону, подаренную главе МИД РФ Сергею Лаврову в Боснии и Герцеговине (БиГ), возвратят дарителям для уточнения ее истории."Икона будет возвращена дарителям для дальнейшего уточнения ее истории по линии Интерпола", - пояснили журналистам в МИД России.Ранее прокуратура Боснии и Герцеговины заявила, что проверит информацию от МИД страны в связи с иконой, подаренной в ходе визита в страну Лаврову.В ходе визита в БиГ министр иностранных дел России в минувший понедельник посетил Восточное Сараево, где член президиума страны от сербов Милорад Додик преподнес ему в дар православную икону, возраст которой, как сообщалось, 300 лет, она якобы была "найдена в Луганске". Посольство Украины в Сараево 16 декабря направило ноту в МИД страны с требованием объяснить происхождение православной иконы, которую назвало "объектом культурного наследия Украины". В боснийском МИД заявили РИА Новости, что перенаправили запрос украинского посольства в президиум страны.

https://ria.ru/20201002/germaniya-1578113664.html

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милорад додик, новости - религия и мировоззрение, сергей лавров, босния и герцеговина, в мире