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Интерпол проверит подаренную Лаврову в Сараево икону
Интерпол проверит подаренную Лаврову в Сараево икону
В МИД РФ заявили, что икону, подаренную главе МИД РФ Сергею Лаврову в Боснии и Герцеговине (БиГ), возвратят дарителям для уточнения ее истории. РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T12:50
2020-12-19T14:43
милорад додик
новости - религия и мировоззрение
сергей лавров
босния и герцеговина
в мире
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В МИД РФ заявили, что икону, подаренную главе МИД РФ Сергею Лаврову в Боснии и Герцеговине (БиГ), возвратят дарителям для уточнения ее истории."Икона будет возвращена дарителям для дальнейшего уточнения ее истории по линии Интерпола", - пояснили журналистам в МИД России.Ранее прокуратура Боснии и Герцеговины заявила, что проверит информацию от МИД страны в связи с иконой, подаренной в ходе визита в страну Лаврову.В ходе визита в БиГ министр иностранных дел России в минувший понедельник посетил Восточное Сараево, где член президиума страны от сербов Милорад Додик преподнес ему в дар православную икону, возраст которой, как сообщалось, 300 лет, она якобы была "найдена в Луганске". Посольство Украины в Сараево 16 декабря направило ноту в МИД страны с требованием объяснить происхождение православной иконы, которую назвало "объектом культурного наследия Украины". В боснийском МИД заявили РИА Новости, что перенаправили запрос украинского посольства в президиум страны.
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милорад додик, новости - религия и мировоззрение, сергей лавров, босния и герцеговина, в мире

Интерпол проверит подаренную Лаврову в Сараево икону

12:50 19.12.2020 (обновлено: 14:43 19.12.2020)
 
© МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров со спецпосланником президента Республики Корея У Юн Гын
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров со спецпосланником президента Республики Корея У Юн Гын - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© МИД РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В МИД РФ заявили, что икону, подаренную главе МИД РФ Сергею Лаврову в Боснии и Герцеговине (БиГ), возвратят дарителям для уточнения ее истории.
"Икона будет возвращена дарителям для дальнейшего уточнения ее истории по линии Интерпола", - пояснили журналистам в МИД России.
Ранее прокуратура Боснии и Герцеговины заявила, что проверит информацию от МИД страны в связи с иконой, подаренной в ходе визита в страну Лаврову.
В ходе визита в БиГ министр иностранных дел России в минувший понедельник посетил Восточное Сараево, где член президиума страны от сербов Милорад Додик преподнес ему в дар православную икону, возраст которой, как сообщалось, 300 лет, она якобы была "найдена в Луганске". Посольство Украины в Сараево 16 декабря направило ноту в МИД страны с требованием объяснить происхождение православной иконы, которую назвало "объектом культурного наследия Украины". В боснийском МИД заявили РИА Новости, что перенаправили запрос украинского посольства в президиум страны.
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