https://ria.ru/20201219/granata-1590070107.html

В Тбилиси задержали мужчину, угрожавшего взорвать гранату

В Тбилиси задержали мужчину, угрожавшего взорвать гранату

Полиция Грузии задержала вооруженного мужчину, который в жилом доме одного из районов Тбилиси грозился взорвать гранату, передает телекомпания "Рустави 2". РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T21:13

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ТБИЛИСИ, 19 дек - РИА Новости. Полиция Грузии задержала вооруженного мужчину, который в жилом доме одного из районов Тбилиси грозился взорвать гранату, передает телекомпания "Рустави 2".Ранее ТВ сообщало, что вооруженный мужчина грозился взорвать гранату, предположительно, из-за семейного конфликта."Полиция уже задержала мужчину. Переговоры между МВД и задержанным длились более двух часов. Прилегающая территория перекрыта, передвижение для представителей СМИ ограничено",- сообщает ТВ.В МВД Грузии заявили журналистам, что детальную информацию о произошедшем опубликуют чуть позже.

https://ria.ru/20201209/dtp-1588453309.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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