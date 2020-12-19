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В Тбилиси задержали мужчину, угрожавшего взорвать гранату
В Тбилиси задержали мужчину, угрожавшего взорвать гранату
Полиция Грузии задержала вооруженного мужчину, который в жилом доме одного из районов Тбилиси грозился взорвать гранату, передает телекомпания "Рустави 2". РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T21:13
2020-12-19T21:13
2020-12-19T21:14
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ТБИЛИСИ, 19 дек - РИА Новости. Полиция Грузии задержала вооруженного мужчину, который в жилом доме одного из районов Тбилиси грозился взорвать гранату, передает телекомпания "Рустави 2".Ранее ТВ сообщало, что вооруженный мужчина грозился взорвать гранату, предположительно, из-за семейного конфликта."Полиция уже задержала мужчину. Переговоры между МВД и задержанным длились более двух часов. Прилегающая территория перекрыта, передвижение для представителей СМИ ограничено",- сообщает ТВ.В МВД Грузии заявили журналистам, что детальную информацию о произошедшем опубликуют чуть позже.
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мвд грузии, грузия, тбилиси, в мире