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В Тбилиси задержали мужчину, угрожавшего взорвать гранату
В Тбилиси задержали мужчину, угрожавшего взорвать гранату
Полиция Грузии задержала вооруженного мужчину, который в жилом доме одного из районов Тбилиси грозился взорвать гранату, передает телекомпания "Рустави 2". РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T21:13
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ТБИЛИСИ, 19 дек - РИА Новости. Полиция Грузии задержала вооруженного мужчину, который в жилом доме одного из районов Тбилиси грозился взорвать гранату, передает телекомпания "Рустави 2".Ранее ТВ сообщало, что вооруженный мужчина грозился взорвать гранату, предположительно, из-за семейного конфликта."Полиция уже задержала мужчину. Переговоры между МВД и задержанным длились более двух часов. Прилегающая территория перекрыта, передвижение для представителей СМИ ограничено",- сообщает ТВ.В МВД Грузии заявили журналистам, что детальную информацию о произошедшем опубликуют чуть позже.
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мвд грузии, грузия, тбилиси, в мире

В Тбилиси задержали мужчину, угрожавшего взорвать гранату

21:13 19.12.2020 (обновлено: 21:14 19.12.2020)
 
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 19 дек - РИА Новости. Полиция Грузии задержала вооруженного мужчину, который в жилом доме одного из районов Тбилиси грозился взорвать гранату, передает телекомпания "Рустави 2".
Ранее ТВ сообщало, что вооруженный мужчина грозился взорвать гранату, предположительно, из-за семейного конфликта.
"Полиция уже задержала мужчину. Переговоры между МВД и задержанным длились более двух часов. Прилегающая территория перекрыта, передвижение для представителей СМИ ограничено",- сообщает ТВ.
В МВД Грузии заявили журналистам, что детальную информацию о произошедшем опубликуют чуть позже.
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