https://ria.ru/20201219/evrosoyuz-1589994456.html

В Евросоюзе призвали искать баланс в отношениях с Россией

В Евросоюзе призвали искать баланс в отношениях с Россией

Евросоюз не сможет добиться стабильности на континенте, пока не найдет правильного баланса в своих отношениях с Россией и Турцией, написал в своем блоге глава... РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T01:25

2020-12-19T01:25

2020-12-19T07:21

россия

жозеп боррель

евросоюз

турция

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Евросоюз не сможет добиться стабильности на континенте, пока не найдет правильного баланса в своих отношениях с Россией и Турцией, написал в своем блоге глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.Он отметил, что европейская интеграция была продиктована необходимостью устранить конфликты между странами, которые "на протяжении многих столетий характеризовали европейскую историю".В среду глава МИД России Сергей Лавров заявил, что все факты говорят о неготовности Евросоюза к нормальным отношениям с Москвой. При этом ЕС в очередной раз продлил действие экономических санкций против "отдельных секторов российской экономики", введенных из-за ситуации на Украине.Отношения Москвы и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Москву обвинили во вмешательстве и ввели против нее санкции, Россия приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение. Также власти не раз отмечали, что разговаривать с Москвой на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно подчеркивала, что не участвует в конфликте на Украине и не является субъектом минских соглашений по урегулированию.

https://ria.ru/20201216/sanktsii-1589589179.html

россия

турция

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россия, жозеп боррель, евросоюз, турция, в мире