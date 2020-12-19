https://ria.ru/20201219/energiya-1589998923.html
Соратник Зеленского заявил, что проституция "выводит энергию" с Украины
Соратник Зеленского заявил, что проституция "выводит энергию" с Украины
Депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук заявил в эфире телеканала "Громадьске", что проституция приводит к... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T05:42
2020-12-19T05:42
2020-12-19T05:42
партия "слуга народа"
верховная рада украины
украина
в мире
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук заявил в эфире телеканала "Громадьске", что проституция приводит к "выводу энергии" с Украины.По словам депутата, проституция "забирает энергию" у женщин. "Раздача своей энергии, особенно иностранцам, я с этой точки зрения скажу, приводит к уменьшению количества энергии в данной стране, в частности, на Украине", - заявил Камельчук.Отвечая на вопрос об источнике своих знаний, парламентарий сказал, что почерпнул сведения "в том числе" из медицинских исследований, а также "ведических наук".Ранее Камельчук называл коронавирус COVID-19 "выдуманной болезнью".
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РИА Новости
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партия "слуга народа", верховная рада украины, украина, в мире
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости.
Депутат Верховной рады Украины
от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук заявил в эфире телеканала "Громадьске
", что проституция приводит к "выводу энергии" с Украины.
По словам депутата, проституция "забирает энергию" у женщин. "Раздача своей энергии, особенно иностранцам, я с этой точки зрения скажу, приводит к уменьшению количества энергии в данной стране, в частности, на Украине", - заявил Камельчук.
Отвечая на вопрос об источнике своих знаний, парламентарий сказал, что почерпнул сведения "в том числе" из медицинских исследований, а также "ведических наук".
Ранее Камельчук называл коронавирус COVID-19 "выдуманной болезнью".