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Соратник Зеленского заявил, что проституция "выводит энергию" с Украины
Соратник Зеленского заявил, что проституция "выводит энергию" с Украины
Депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук заявил в эфире телеканала "Громадьске", что проституция приводит к... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T05:42
2020-12-19T05:42
партия "слуга народа"
верховная рада украины
украина
в мире
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук заявил в эфире телеканала "Громадьске", что проституция приводит к "выводу энергии" с Украины.По словам депутата, проституция "забирает энергию" у женщин. "Раздача своей энергии, особенно иностранцам, я с этой точки зрения скажу, приводит к уменьшению количества энергии в данной стране, в частности, на Украине", - заявил Камельчук.Отвечая на вопрос об источнике своих знаний, парламентарий сказал, что почерпнул сведения "в том числе" из медицинских исследований, а также "ведических наук".Ранее Камельчук называл коронавирус COVID-19 "выдуманной болезнью".
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партия "слуга народа", верховная рада украины, украина, в мире

Соратник Зеленского заявил, что проституция "выводит энергию" с Украины

05:42 19.12.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАгитационный плакат партии Владимира Зеленского "Слуга Народа"
Агитационный плакат партии Владимира Зеленского Слуга Народа - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук заявил в эфире телеканала "Громадьске", что проституция приводит к "выводу энергии" с Украины.
По словам депутата, проституция "забирает энергию" у женщин. "Раздача своей энергии, особенно иностранцам, я с этой точки зрения скажу, приводит к уменьшению количества энергии в данной стране, в частности, на Украине", - заявил Камельчук.
Отвечая на вопрос об источнике своих знаний, парламентарий сказал, что почерпнул сведения "в том числе" из медицинских исследований, а также "ведических наук".
Ранее Камельчук называл коронавирус COVID-19 "выдуманной болезнью".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.06.2019
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