https://ria.ru/20201219/energiya-1589998923.html

Соратник Зеленского заявил, что проституция "выводит энергию" с Украины

Соратник Зеленского заявил, что проституция "выводит энергию" с Украины

Депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук заявил в эфире телеканала "Громадьске", что проституция приводит к... РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T05:42

2020-12-19T05:42

2020-12-19T05:42

партия "слуга народа"

верховная рада украины

украина

в мире

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук заявил в эфире телеканала "Громадьске", что проституция приводит к "выводу энергии" с Украины.По словам депутата, проституция "забирает энергию" у женщин. "Раздача своей энергии, особенно иностранцам, я с этой точки зрения скажу, приводит к уменьшению количества энергии в данной стране, в частности, на Украине", - заявил Камельчук.Отвечая на вопрос об источнике своих знаний, парламентарий сказал, что почерпнул сведения "в том числе" из медицинских исследований, а также "ведических наук".Ранее Камельчук называл коронавирус COVID-19 "выдуманной болезнью".

https://ria.ru/20190617/1555638936.html

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партия "слуга народа", верховная рада украины, украина, в мире