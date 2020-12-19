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Как выбрать елку
Как выбрать елку
Елочные базары откроются в России 20 декабря. На них будут продавать не только привычные нам с детства елки, но и более пушистые сосны и пихты. Смотрите в... РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-19T13:26
2020-12-20T00:20
инфографика
пихта
сосна
советы
новый год
ель
праздник
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Елочные базары откроются в России 20 декабря. На них будут продавать не только привычные нам с детства елки, но и более пушистые сосны и пихты. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какое из этих деревьев может простоять целый месяц и на что нужно обратить внимание при покупке новогодней красавицы.
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5
4.7
96
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Иголочка к иголочке: выбираем новогоднюю красавицу
Елочные базары откроются в России 20 декабря. На них будут продавать не только привычные нам с детства елки, но и более пушистые сосны и пихты. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какое из этих деревьев может простоять целый месяц и на что нужно обратить внимание при покупке новогодней красавицы.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, пихта, сосна, советы, новый год, ель, праздник
Как выбрать елку
Елочные базары откроются в России 20 декабря. На них будут продавать не только привычные нам с детства елки, но и более пушистые сосны и пихты. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какое из этих деревьев может простоять целый месяц и на что нужно обратить внимание при покупке новогодней красавицы.
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Как выбрать елку

13:26 19.12.2020 (обновлено: 00:20 20.12.2020)
 
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Елочные базары откроются в России 20 декабря. На них будут продавать не только привычные нам с детства елки, но и более пушистые сосны и пихты. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какое из этих деревьев может простоять целый месяц и на что нужно обратить внимание при покупке новогодней красавицы.
 
ИнфографикаПихтаСоснаСоветыНовый годЕльПраздник
 
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