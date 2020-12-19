https://ria.ru/20201219/elka-1590031108.html

Как выбрать елку

Как выбрать елку

Елочные базары откроются в России 20 декабря. На них будут продавать не только привычные нам с детства елки, но и более пушистые сосны и пихты. Смотрите в... РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-19T13:26

2020-12-19T13:26

2020-12-20T00:20

инфографика

пихта

сосна

советы

новый год

ель

праздник

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Елочные базары откроются в России 20 декабря. На них будут продавать не только привычные нам с детства елки, но и более пушистые сосны и пихты. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какое из этих деревьев может простоять целый месяц и на что нужно обратить внимание при покупке новогодней красавицы.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Иголочка к иголочке: выбираем новогоднюю красавицу Елочные базары откроются в России 20 декабря. На них будут продавать не только привычные нам с детства елки, но и более пушистые сосны и пихты. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какое из этих деревьев может простоять целый месяц и на что нужно обратить внимание при покупке новогодней красавицы. 2020-12-19T13:26 true PT1M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, пихта, сосна, советы, новый год, ель, праздник