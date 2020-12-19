https://ria.ru/20201219/elka-1590001565.html

Немцы рассказали, почему живая елка на Новый год лучше пластиковой

Немцы рассказали, почему живая елка на Новый год лучше пластиковой

Украшенная яркими игрушками елка - традиционный символ Рождества и Нового года в Германии, но какую елку выбрать - пластиковую или живую? Немцы, которые... РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T07:04

2020-12-19T07:04

2020-12-19T07:16

новый год—2021

россия

германия

общество

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БЕРЛИН, 19 дек - РИА Новости. Украшенная яркими игрушками елка - традиционный символ Рождества и Нового года в Германии, но какую елку выбрать - пластиковую или живую? Немцы, которые известны своей практичностью, раскрыли некоторые свои секреты для РИА Новости.Почти 28 миллиона живых елок продаются в Германии ежегодно. Около 10% экспортируют из соседних стран: Дании, Австрии, Польши или Чехии. Большая часть деревьев поступает из специальных питомников, почти 15% - из лесных хозяйств. Но и эти деревья не срубают в диком лесу - их выращивают на специальных площадках, например вдоль линий электропередач или газопроводов в лесной зоне.Ассортимент искусственных елок также широко представлен в магазинах. Их используют в украшении городских улиц, витрин магазинов. В декабре Русский дом науки и культуры в Берлине впервые вынес новогоднюю елку из фойе первого этажа на улицу Фридрихштрассе, которая стала пешеходной. Многометровая красавица украшена золотыми и белыми шарами.Как заявили РИА Новости в магазине строительной сети OBI в Берлине, перед Рождеством традиционно наблюдается высокий спрос на искусственные елки. На вопрос, не ухудшает ли производство таких изделий состояние окружающей среды, консультант магазина сказал, что возможный ущерб компенсируется за счет того, что искусственная елка используется на протяжении многих лет. Цены на искусственные елки начинаются от 5 евро за маленькие модели. Высокие и пышные деревья обойдутся в несколько сотен евро.С 16 декабря до 10 января в Германии введет жесткий локдаун в связи с коронавирусом, однако елочные базары продолжили работу. Один из таких базаров открылся в Берлине в районе Штеглиц. Как пояснил РИА Новости продавец, наиболее популярны у берлинцев нормандская пихта и красная елка, из импортных товаров - благородная пихта (Nobilis). Цена на деревья начинается от 17 евро."Конечно, елочка должна быть живой. Она искусственно выращена, никакого ущерба экологии", - заявила РИА Новости одна из покупательниц на елочном базаре.Ведомство канцлера ФРГ Ангелы Меркель традиционно "голосует" за живую елку. В ноябре прекрасный экземпляр был установлен во внутреннем дворе здания. Правда, в этом году все прошло "скромнее и тише", рассказали РИА Новости в пресс-службе: елка была всего одна, а не три, как обычно, количество фотографов свели к минимуму из-за пандемии коронавируса, а Меркель ограничилась видеоприветствием по этому случаю. Елка, которую традиционно дарит главе правительства ассоциация лесных хозяйств ФРГ, была срублена в лесном хозяйстве "Гут Мариенхоф" федеральной земли Гессен."Эта елка из нашего леса, она росла в лесу самым нормальным образом почти 70 лет. Оно было 25 метров высотой, но мы его подрубили до 17", - рассказал РИА Новости по телефону представитель лесохозяйства "Гут Мариенхоф", добавив, что предприятие второй раз за восемь лет дарит елку Меркель - ведомство канцлера получает дерево бесплатно, расходы по транспортировке берут на себя региональные представительства ассоциации лесных хозяйств.

https://ria.ru/20201217/elka-1589608079.html

https://ria.ru/20201216/elka-1589419722.html

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россия, германия, общество