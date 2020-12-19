https://ria.ru/20201219/ekonomika-1589993419.html

В США сенатор заблокировал проект по выплатам $1200 гражданам

В США сенатор заблокировал проект по выплатам $1200 гражданам

Сенатор США Рон Джонсон заблокировал в пятницу предложенный законопроект по прямым выплатам налогоплательщикам для стимулирования спроса в экономике. РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T01:02

2020-12-19T01:02

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ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Сенатор США Рон Джонсон заблокировал в пятницу предложенный законопроект по прямым выплатам налогоплательщикам для стимулирования спроса в экономике.В сенате США один-единственный сенатор может заблокировать принятие того или иного закона.Сенатор-республиканец Джош Хаули предложил законопроект по выплатам 1200 долларов всем американцам, которые зарабатывают до 75 тысяч долларов в год. Эта сумма уже была выплачена один раз в соответствии с законом, принятым в марте.Однако коллега Хаули по партии Джонсон выступил против, заявив, что лучше поддержать бизнес."Я полностью поддерживают принятие какой-то программы, целью которой будет малый бизнес", - заявил Джонсон. Предыдущие выплаты он назвал "поспешными".Конгресс ведет переговоры о принятии 900-миллиардного пакета по стимулированию экономики. Параллельно идут переговоры о принятии временного бюджета.

https://ria.ru/20201216/ekonomika-1589593356.html

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рон джонсон, сша, в мире