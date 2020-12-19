https://ria.ru/20201219/dtp-1590065201.html

В Свердловской области иномарка протаранила полицейский автозак

В Свердловской области иномарка протаранила полицейский автозак

Иномарка врезалась в этапировавший людей автозак на трассе в Свердловской области, после чего полицейский автомобиль съехал в кювет, сообщил журналистам... РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T20:03

2020-12-19T20:03

2020-12-19T20:03

свердловская область

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 дек – РИА Новости. Иномарка врезалась в этапировавший людей автозак на трассе в Свердловской области, после чего полицейский автомобиль съехал в кювет, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых."Из Кировграда в Екатеринбург двигался полицейский автозак марки "Газель" со спецконтингентом в салоне. Неожиданно служебная машина вышла из строя, сломался бензонасос. Полицейский-водитель, как положено, припарковался на обочине, включил аварийку, выставил знак в ожидании подмоги. Через некоторое время он почувствовал мощный удар в левый бок автозака, в результате машина съехала с трассы и перевернулась", - сказал Горелых.По его словам, водитель Toyota Avensis не справился с управлением и врезался в полицейскую машину, после чего от удара его отбросило на Volkswagen Polo, который двигался в попутном направлении. Признаков опьянения у виновников инцидента не обнаружено, никто из участников тройного ДТП за медицинской помощью не обратился."Этапированных граждан, находящихся в автозаке, сотрудники полиции пересадили в оперативно прибывшую другую машину и доставили до пункта назначения", - уточнил представитель главка.

https://ria.ru/20201209/dtp-1588516616.html

https://ria.ru/20201219/krasnoyarsk-1590025601.html

свердловская область

екатеринбург

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свердловская область, екатеринбург, происшествия