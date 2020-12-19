https://ria.ru/20201219/dtp-1590065201.html
В Свердловской области иномарка протаранила полицейский автозак
В Свердловской области иномарка протаранила полицейский автозак
Иномарка врезалась в этапировавший людей автозак на трассе в Свердловской области, после чего полицейский автомобиль съехал в кювет, сообщил журналистам... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T20:03
2020-12-19T20:03
2020-12-19T20:03
свердловская область
екатеринбург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/153360/32/1533603258_0:288:3045:2001_1920x0_80_0_0_2b13eb9095a8d9670e96f745db979d5a.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 дек – РИА Новости. Иномарка врезалась в этапировавший людей автозак на трассе в Свердловской области, после чего полицейский автомобиль съехал в кювет, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых."Из Кировграда в Екатеринбург двигался полицейский автозак марки "Газель" со спецконтингентом в салоне. Неожиданно служебная машина вышла из строя, сломался бензонасос. Полицейский-водитель, как положено, припарковался на обочине, включил аварийку, выставил знак в ожидании подмоги. Через некоторое время он почувствовал мощный удар в левый бок автозака, в результате машина съехала с трассы и перевернулась", - сказал Горелых.По его словам, водитель Toyota Avensis не справился с управлением и врезался в полицейскую машину, после чего от удара его отбросило на Volkswagen Polo, который двигался в попутном направлении. Признаков опьянения у виновников инцидента не обнаружено, никто из участников тройного ДТП за медицинской помощью не обратился."Этапированных граждан, находящихся в автозаке, сотрудники полиции пересадили в оперативно прибывшую другую машину и доставили до пункта назначения", - уточнил представитель главка.
https://ria.ru/20201209/dtp-1588516616.html
https://ria.ru/20201219/krasnoyarsk-1590025601.html
свердловская область
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/153360/32/1533603258_145:204:2603:2048_1920x0_80_0_0_e9a98e5da5c8304a3cb64e2808425069.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
свердловская область, екатеринбург, происшествия