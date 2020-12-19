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В Тюмени таксист въехал в остановку
В Тюмени таксист въехал в остановку
Такси въехало в остановку в Тюмени, три человека получили травмы, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T16:36
2020-12-19T16:36
тюмень
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 дек – РИА Новости. Такси въехало в остановку в Тюмени, три человека получили травмы, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.По предварительным данным ведомства, ДТП произошло из-за того, что водитель автомобиля Toyota Corolla на улице Московский тракт нарушил правила перестроения."Предварительно, пострадали три человека. Четырнадцатилетняя девочка и 36-летний мужчина доставлены в больницу для оказания помощи. Возможно, у них травы ног нетяжелые. Также на месте оказана помощь мужчине 1969 года рождения", - сказала собеседница агентства.Она уточнила, что водитель Toyota - уроженец Таджикистана 1995 года рождения. Как рассказала сотрудникам ГИБДД пассажирка иномарки, она вызвала такси, водитель "ехал просто безобразно, вилял из стороны в сторону и постоянно из полосы в полосу перестраивался". Сейчас обстоятельства ДТП выясняются, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.
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тюмень, происшествия

В Тюмени таксист въехал в остановку

16:36 19.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкАвтомобиль ДПС
Автомобиль ДПС - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 дек – РИА Новости. Такси въехало в остановку в Тюмени, три человека получили травмы, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
По предварительным данным ведомства, ДТП произошло из-за того, что водитель автомобиля Toyota Corolla на улице Московский тракт нарушил правила перестроения.
"Предварительно, пострадали три человека. Четырнадцатилетняя девочка и 36-летний мужчина доставлены в больницу для оказания помощи. Возможно, у них травы ног нетяжелые. Также на месте оказана помощь мужчине 1969 года рождения", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что водитель Toyota - уроженец Таджикистана 1995 года рождения. Как рассказала сотрудникам ГИБДД пассажирка иномарки, она вызвала такси, водитель "ехал просто безобразно, вилял из стороны в сторону и постоянно из полосы в полосу перестраивался". Сейчас обстоятельства ДТП выясняются, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.
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