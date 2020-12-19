https://ria.ru/20201219/dtp-1590047643.html

В Тюмени таксист въехал в остановку

В Тюмени таксист въехал в остановку

Такси въехало в остановку в Тюмени, три человека получили травмы, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T16:36

2020-12-19T16:36

2020-12-19T16:36

тюмень

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 дек – РИА Новости. Такси въехало в остановку в Тюмени, три человека получили травмы, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.По предварительным данным ведомства, ДТП произошло из-за того, что водитель автомобиля Toyota Corolla на улице Московский тракт нарушил правила перестроения."Предварительно, пострадали три человека. Четырнадцатилетняя девочка и 36-летний мужчина доставлены в больницу для оказания помощи. Возможно, у них травы ног нетяжелые. Также на месте оказана помощь мужчине 1969 года рождения", - сказала собеседница агентства.Она уточнила, что водитель Toyota - уроженец Таджикистана 1995 года рождения. Как рассказала сотрудникам ГИБДД пассажирка иномарки, она вызвала такси, водитель "ехал просто безобразно, вилял из стороны в сторону и постоянно из полосы в полосу перестраивался". Сейчас обстоятельства ДТП выясняются, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

https://ria.ru/20201219/pech-1590028252.html

тюмень

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тюмень, происшествия