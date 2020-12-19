https://ria.ru/20201219/dom2-1589993765.html

Телеканал ТНТ закрывает реалити-шоу "Дом-2"

Телеканал ТНТ закрывает реалити-шоу "Дом-2"

Телеканал ТНТ закрывает шоу "Дом-2", финальный двухчасовой выпуск выйдет в эфир 30 декабря, сообщили в пресс-службе вещателя. РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T01:07

2020-12-19T01:07

2020-12-19T05:02

тнт (телеканал)

лдпр

союз журналистов россии

ксения собчак

ксения бородина

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Телеканал ТНТ закрывает шоу "Дом-2", финальный двухчасовой выпуск выйдет в эфир 30 декабря, сообщили в пресс-службе вещателя."Завершается самое продолжительное в мире ежедневное реалити-шоу о том, как построить любовь на канале ТНТ. Все подробности будут озвучены в эфире "Дом-2" 23 декабря в 23.00. Большой двухчасовой финал шоу выйдет на ТНТ 30 декабря в 22.00", - рассказали в пресс-службе ТНТ."Слот телепроекта "Дом-2" 23.00 заменит линейка из пяти программ в жанре стендап", - заявил директор ТНТ Роман Петренко, слова которого приводит пресс-служба.Уход "от примитива к более культурному контенту"Закрытие шоу "Дом-2" на телеканале ТНТ, которое выходило в эфир 16 лет, говорит о том, что аудитория вещателя уходит "от примитива к более культурному контенту", заявил РИА Новости глава Союза журналистов России Владимир Соловьев."Неужели "Дом-2" надоел даже руководству ТНТ? Многие годы эта программа вызывала споры нашей аудитории, ее ругали чаще всего, но не закрывали по понятным причинам. А понятные причины кроются в той самой доле и в том самом рейтинге, который каждый день в цифровом формате ложится на стол каждого главного редактора. И от этого зависит, увы, к сожалению, не только его настроение, но и зарплата сотрудников, потому что доля дает возможность более дорогую рекламу привлекать на канал", - сказал Соловьев.Решение ТНТ о закрытии проекта, по словам главы СЖР, позволяет сделать вывод, что интерес зрителя к шоу утрачен. "Хочется надеяться, что это может свидетельствовать об уходе аудитории от примитива к более интересному и более культурному контенту, который стал производить канал. На канале в последнее время появилась масса очень интересных сериалов, и вполне возможно, они теперь пойдут по этому пути", - добавил Соловьев."Закрытие мрачного проекта"Замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов выразил надежду, что таких проектов как "Дом-2" больше не будет."Дом-2"Проект телеканала ТНТ "Дом-2" – популярная передача жанра реалити-шоу на российском ТВ. Впервые вышла в эфир 11 мая 2004 года.Проект признан самым продолжительным реалити-шоу в мировой истории, за что в 2005 году был включен в книгу рекордов Гиннеса."Дом-2" стал продолжением проекта "Дом", который выходил на телеканале ТНТ в июле-ноябре 2003 года. В этом проекте семейные пары строили дом, который в финале был разыгран среди них путем зрительского голосования.Трансляции реалити-шоу выходят в эфир ежедневно в 9:00 (полуторачасовой выпуск "Дом 2. Lite"), 23:00 (часовой выпуск "Дом-2. Город любви") и 0:00 (получасовой выпуск "Дом-2. После заката").Ведущие шоу - Ксения Бородина, Ольга Бузова (с 30 декабря 2008 года), Ольга Орлова (с 25 марта 2017 года), а также бывшие участники проекта Андрей Черкасов и Влад Кадони. До 6 июля 2012 года ведущей проекта была также Ксения Собчак.Главным призом телепередачи был заявлен жилой дом в Московской области, построенный, по замыслу организаторов программы, самими участниками за время существования шоу. Дом должен был быть разыгран по закрытии телепроекта среди пар, образовавшихся во время игры, по итогам голосования телезрителей. На период старта телепроекта это был самый большой призовой фонд среди всех существовавших на российском телевидении развлекательных шоу-программ.

https://ria.ru/20201218/dom2-1589985892.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201218/dom2-1589976304.html

https://ria.ru/20200816/1575843093.html

https://ria.ru/20200727/1574954453.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тнт (телеканал), лдпр, союз журналистов россии, ксения собчак, ксения бородина, московская область (подмосковье), общество