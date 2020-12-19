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"Убогое шоу". Солнцев рассказал о провальных попытках спасти "Дом-2"
"Убогое шоу". Солнцев рассказал о провальных попытках спасти "Дом-2"
Бывший участник реалити-шоу "Дом-2" Рустам Солнцев рассказал о провальных попытках организаторов поднять рейтинги программы, а последних участниц телепроекта... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T21:18
2020-12-19T21:18
саша спилберг (блогер)
тнт (телеканал)
общество
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Рустам Солнцев назвал участниц «Дома-2» эскортницами
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Бывший участник реалити-шоу "Дом-2" Рустам Солнцев рассказал о провальных попытках организаторов поднять рейтинги программы, а последних участниц телепроекта назвал эскортницами. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".Солнцев раскритиковал команду проекта за приглашение блогеров в качестве ведущих шоу. Так, он упомянул Сашу Спилберг, которая по задумке должна была привлечь более молодых зрителей. По его словам, он выступал против привлечения в проект ведущих извне, чтобы не портить позиции шоу, и даже говорил об этом гендиректору "Дома-2" Александру Расторгуеву. Однако главной ошибкой организаторов Солнцев назвал новую концепцию программы. По мнению Солнцева, что проект "никому не нужен" и после закрытия воспоминания у людей о нем будут только негативные. Он подчеркнул, что в начале своего существования "Дом-2" стал одной из любимых программ среди молодежи. Кроме того, Солнцев раскритиковал идею привлечь в проект тиктокеров, так как, по его словам, им не интересно участвовать в такой программе. "У них свои проекты, и вряд ли они захотят хоть как-то быть связаны с этим теперь уже убогим шоу", — заявил он. О закрытии "Дома-2" стало известно накануне. В пресс-службе ТНТ сообщили, что последний выпуск программы на канале выйдет 30 декабря. Шоу вышло в эфир телеканала в 2004 году и вошло в Книгу рекордов Гиннесса как самое продолжительное реалити-шоу в мире. Среди ведущих проекта — Ксения Собчак, Ксения Бородина, Ольга Бузова, Ольга Орлова.
https://ria.ru/20201219/vodonaeva-1590046409.html
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саша спилберг (блогер), тнт (телеканал), общество

"Убогое шоу". Солнцев рассказал о провальных попытках спасти "Дом-2"

21:18 19.12.2020
 
© ТНТ-ТелесетьСтоп-кадр реалити-шоу "Дом-2"
Стоп-кадр реалити-шоу Дом-2 - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© ТНТ-Телесеть
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Бывший участник реалити-шоу "Дом-2" Рустам Солнцев рассказал о провальных попытках организаторов поднять рейтинги программы, а последних участниц телепроекта назвал эскортницами. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Солнцев раскритиковал команду проекта за приглашение блогеров в качестве ведущих шоу. Так, он упомянул Сашу Спилберг, которая по задумке должна была привлечь более молодых зрителей.
"Саша Спилберг <…> не справилась с задачей. Потому что она не понимает, что собой представляет этот проект, у нее нет истории, связанной с ним", — сказал собеседник.
По его словам, он выступал против привлечения в проект ведущих извне, чтобы не портить позиции шоу, и даже говорил об этом гендиректору "Дома-2" Александру Расторгуеву.
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Однако главной ошибкой организаторов Солнцев назвал новую концепцию программы.
"В последнее время они приглашали на шоу исключительно девушек легкого поведения и эскортниц. Людям это приелось, потому что взрослая аудитория смотреть долго на проституток, творящих беспредел, без омерзения не будет", — заявил он.
По мнению Солнцева, что проект "никому не нужен" и после закрытия воспоминания у людей о нем будут только негативные.
Он подчеркнул, что в начале своего существования "Дом-2" стал одной из любимых программ среди молодежи.
"А сейчас "Дом-2" — это просто публичный дом", — добавил собеседник газеты.
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Кроме того, Солнцев раскритиковал идею привлечь в проект тиктокеров, так как, по его словам, им не интересно участвовать в такой программе.
"У них свои проекты, и вряд ли они захотят хоть как-то быть связаны с этим теперь уже убогим шоу", — заявил он.
О закрытии "Дома-2" стало известно накануне. В пресс-службе ТНТ сообщили, что последний выпуск программы на канале выйдет 30 декабря.
Шоу вышло в эфир телеканала в 2004 году и вошло в Книгу рекордов Гиннесса как самое продолжительное реалити-шоу в мире. Среди ведущих проекта — Ксения Собчак, Ксения Бородина, Ольга Бузова, Ольга Орлова.
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Саша Спилберг (блогер)ТНТ (телеканал)Общество
 
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