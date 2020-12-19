https://ria.ru/20201219/dom-2-1590070236.html

"Убогое шоу". Солнцев рассказал о провальных попытках спасти "Дом-2"

"Убогое шоу". Солнцев рассказал о провальных попытках спасти "Дом-2"

Бывший участник реалити-шоу "Дом-2" Рустам Солнцев рассказал о провальных попытках организаторов поднять рейтинги программы, а последних участниц телепроекта... РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T21:18

2020-12-19T21:18

2020-12-19T21:18

саша спилберг (блогер)

тнт (телеканал)

общество

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Рустам Солнцев назвал участниц «Дома-2» эскортницами

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Бывший участник реалити-шоу "Дом-2" Рустам Солнцев рассказал о провальных попытках организаторов поднять рейтинги программы, а последних участниц телепроекта назвал эскортницами. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".Солнцев раскритиковал команду проекта за приглашение блогеров в качестве ведущих шоу. Так, он упомянул Сашу Спилберг, которая по задумке должна была привлечь более молодых зрителей. По его словам, он выступал против привлечения в проект ведущих извне, чтобы не портить позиции шоу, и даже говорил об этом гендиректору "Дома-2" Александру Расторгуеву. Однако главной ошибкой организаторов Солнцев назвал новую концепцию программы. По мнению Солнцева, что проект "никому не нужен" и после закрытия воспоминания у людей о нем будут только негативные. Он подчеркнул, что в начале своего существования "Дом-2" стал одной из любимых программ среди молодежи. Кроме того, Солнцев раскритиковал идею привлечь в проект тиктокеров, так как, по его словам, им не интересно участвовать в такой программе. "У них свои проекты, и вряд ли они захотят хоть как-то быть связаны с этим теперь уже убогим шоу", — заявил он. О закрытии "Дома-2" стало известно накануне. В пресс-службе ТНТ сообщили, что последний выпуск программы на канале выйдет 30 декабря. Шоу вышло в эфир телеканала в 2004 году и вошло в Книгу рекордов Гиннесса как самое продолжительное реалити-шоу в мире. Среди ведущих проекта — Ксения Собчак, Ксения Бородина, Ольга Бузова, Ольга Орлова.

https://ria.ru/20201219/vodonaeva-1590046409.html

https://ria.ru/20201219/dom-2-1590004790.html

https://ria.ru/20201218/deputat-1589972437.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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саша спилберг (блогер), тнт (телеканал), общество