https://ria.ru/20201219/dom-2-1589994914.html

Ведущий "Дома-2" пообещал "удивить" продолжением шоу

Ведущий "Дома-2" пообещал "удивить" продолжением шоу

Ведущий реалити-шоу "Дом-2" Влад Кадони прокомментировал решение о прекращении выпусков передачи, пообещав "удивить" продолжением проекта. Соответствующий пост... РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T01:48

2020-12-19T01:48

2020-12-19T01:48

шоубиз

россия

тнт (телеканал)

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Ведущий реалити-шоу "Дом-2" Влад Кадони прокомментировал решение о прекращении выпусков передачи, пообещав "удивить" продолжением проекта. Соответствующий пост он разместил в Instagram.Ранее телеканал ТНТ объявил о прекращении показа реалити-шоу. Последний выпуск программы выйдет в эфир 30 декабря."Мы расстаемся с ТНТ, но не расстаемся со своей аудиторией. "Дом-2" на ТНТ - это целая эпоха. "Дом-2" - это вечность", - написал телеведущий.По его словам, "жизнь идет и меняется", а перемены только приводят к лучшему."А вот что будет дальше, я пока сказать не могу. Но в новом году "Дом-2" заживет новой жизнью. Никто не умер, не грустите, "Дом-2" не умер! Поверьте, мы умеем удивлять", - добавил Кадони.Как сообщил гендиректор ТНТ Роман Петренко, место "Дома-2" в эфире телеканала займут пять шоу в формате стендапа. В свою очередь, гендиректор программы "Дом-2" Александр Расторгуев заявил, что проект не закрывается.

https://ria.ru/20201218/dom2-1589985892.html

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россия, тнт (телеканал)