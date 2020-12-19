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Ведущий "Дома-2" пообещал "удивить" продолжением шоу
Ведущий "Дома-2" пообещал "удивить" продолжением шоу
Ведущий реалити-шоу "Дом-2" Влад Кадони прокомментировал решение о прекращении выпусков передачи, пообещав "удивить" продолжением проекта. Соответствующий пост... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T01:48
2020-12-19T01:48
шоубиз
россия
тнт (телеканал)
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Ведущий реалити-шоу "Дом-2" Влад Кадони прокомментировал решение о прекращении выпусков передачи, пообещав "удивить" продолжением проекта. Соответствующий пост он разместил в Instagram.Ранее телеканал ТНТ объявил о прекращении показа реалити-шоу. Последний выпуск программы выйдет в эфир 30 декабря."Мы расстаемся с ТНТ, но не расстаемся со своей аудиторией. "Дом-2" на ТНТ - это целая эпоха. "Дом-2" - это вечность", - написал телеведущий.По его словам, "жизнь идет и меняется", а перемены только приводят к лучшему."А вот что будет дальше, я пока сказать не могу. Но в новом году "Дом-2" заживет новой жизнью. Никто не умер, не грустите, "Дом-2" не умер! Поверьте, мы умеем удивлять", - добавил Кадони.Как сообщил гендиректор ТНТ Роман Петренко, место "Дома-2" в эфире телеканала займут пять шоу в формате стендапа. В свою очередь, гендиректор программы "Дом-2" Александр Расторгуев заявил, что проект не закрывается.
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россия, тнт (телеканал)

Ведущий "Дома-2" пообещал "удивить" продолжением шоу

01:48 19.12.2020
 
© ТНТ-ТелесетьБаннер шоу "Дом 2" на телеканале ТНТ
Баннер шоу Дом 2 на телеканале ТНТ - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© ТНТ-Телесеть
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Ведущий реалити-шоу "Дом-2" Влад Кадони прокомментировал решение о прекращении выпусков передачи, пообещав "удивить" продолжением проекта. Соответствующий пост он разместил в Instagram.
Ранее телеканал ТНТ объявил о прекращении показа реалити-шоу. Последний выпуск программы выйдет в эфир 30 декабря.
"Мы расстаемся с ТНТ, но не расстаемся со своей аудиторией. "Дом-2" на ТНТ - это целая эпоха. "Дом-2" - это вечность", - написал телеведущий.
По его словам, "жизнь идет и меняется", а перемены только приводят к лучшему.
"А вот что будет дальше, я пока сказать не могу. Но в новом году "Дом-2" заживет новой жизнью. Никто не умер, не грустите, "Дом-2" не умер! Поверьте, мы умеем удивлять", - добавил Кадони.
Как сообщил гендиректор ТНТ Роман Петренко, место "Дома-2" в эфире телеканала займут пять шоу в формате стендапа. В свою очередь, гендиректор программы "Дом-2" Александр Расторгуев заявил, что проект не закрывается.
Стоп-кадр реалити-шоу Дом-2 - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
Вчера, 22:05Шоубиз
Стали известны подробности закрытия шоу "Дом-2"
 
ШоубизРоссияТНТ (телеканал)
 
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