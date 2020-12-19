https://ria.ru/20201219/coronavirus-1590059969.html

Ученые выявили неожиданную способность коронавируса

Ученые выявили неожиданную способность коронавируса

Небольшие фрагменты генома коронавируса способны включаться в геном человека, выяснили ученые из Массачусетского технологического института. Результаты работы... РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T18:43

2020-12-19T18:43

2020-12-19T18:43

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

массачусетский технологический институт

сша

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Небольшие фрагменты генома коронавируса способны включаться в геном человека, выяснили ученые из Массачусетского технологического института. Результаты работы опубликованы на портале bioRxiv. Чтобы проверить, может ли геном РНК SARS-CoV-2 интегрироваться в ДНК наших хромосом, ученые добавили ген обратной транскриптазы (ОТ) — фермента, превращающего РНК в ДНК, в человеческие клетки — и культивировали сконструированные клетки с SARS-CoV-2. В одном эксперименте исследователи использовали ген ОТ из ВИЧ. Они также предоставили ОТ с использованием последовательностей ДНК человека, известных как элементы LINE-1, являющиеся остатками древних ретровирусных инфекций. Клетки, вырабатывающие любую форму фермента, привели к тому, что некоторые фрагменты РНК SARS-CoV-2 были преобразованы в ДНК и интегрированы в хромосомы человека.Если последовательности LINE-1 естественным образом вызывают ОТ в человеческих клетках, интеграция SARS-CoV-2 может произойти у людей с COVID-19. Такое случается и у людей с коинфекцией SARS-CoV-2 и ВИЧ. Таким образом, нашлось одно из объяснений положительных ПЦР-тестов на коронавирус у тех, кто уже перенес инфекцию и больше не заразен. И это может сбить с толку исследования методов лечения COVID-19, которые полагаются на тесты ПЦР для косвенного измерения изменений количества инфекционного SARS-CoV-2 в организме."Есть открытые вопросы, на которые нам нужно ответить", — отметил руководитель исследования, молекулярный биолог Рудольф Джениш. Пока нельзя точно сказать, на какой срок коронавирус внедряется в клетки человека, как это делает ВИЧ. Кроме того, как отмечают опрошенные журналом Science ученые, остается открытым вопрос, насколько справедливы выводы ученых в реальных условиях, а не в лаборатории, как это сделала группа под руководством Джениша. Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Заражено почти 74 миллиона человек, из которых почти 1,7 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201107/neandertaltsy-1583425902.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, массачусетский технологический институт, сша