https://ria.ru/20201219/britaniya-1590055573.html

В Британии захотели победить Россию и Китай "в их же игре"

В Британии захотели победить Россию и Китай "в их же игре"

Глава британского Генштаба генерал Ник Картер заявил, что для победы над Россией и Китаем необходимо одержать верх "в их собственной игре", пишет The Times. РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T18:02

2020-12-19T18:02

2020-12-19T18:49

николас картер

константин косачев

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китай

иран

в мире

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Глава британского Генштаба генерал Ник Картер заявил, что для победы над Россией и Китаем необходимо одержать верх "в их собственной игре", пишет The Times.Издание приводит выдержки из речи Картера, который призвал Лондон к "усилению в киберпространстве". При этом, по его мнению, позиции в воздушном и морском пространстве нужно смягчать, чтобы победить Москву и Пекин "ниже порога войны".Помимо этого, как считает британский генерал, в информационном пространстве важно использовать менее агрессивный тон.В конце сентября Картер представил план ведения "политической войны" против "авторитарных противников" Соединенного Королевства. Стратегия соперников Великобритании, по словам Картера, "направлена на подрыв сплоченности, экономической, политической и социальной устойчивости и на борьбу за стратегическое преимущество в ключевых регионах мира". К числу стран, якобы использующих кибер- и информационные атаки, Картер отнес Россию, Иран, КНДР. Военный призвал коллег коренным образом изменить мышление и вести борьбу "ниже порога войны".Как отмечал глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, подобные заявления британских военачальников говорят о намерении Лондона объявить информационную войну России и другим странам, которых Великобритания считает "авторитарными противниками".

https://ria.ru/20201108/voyna-1583612259.html

https://ria.ru/20201217/oruzhie-1589719342.html

лондон

китай

иран

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николас картер, константин косачев, лондон, китай, иран, в мире