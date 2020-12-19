В Британии захотели победить Россию и Китай "в их же игре"
18:02 19.12.2020 (обновлено: 18:49 19.12.2020)
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Глава британского Генштаба генерал Ник Картер заявил, что для победы над Россией и Китаем необходимо одержать верх "в их собственной игре", пишет The Times.
Издание приводит выдержки из речи Картера, который призвал Лондон к "усилению в киберпространстве". При этом, по его мнению, позиции в воздушном и морском пространстве нужно смягчать, чтобы победить Москву и Пекин "ниже порога войны".
Помимо этого, как считает британский генерал, в информационном пространстве важно использовать менее агрессивный тон.
В конце сентября Картер представил план ведения "политической войны" против "авторитарных противников" Соединенного Королевства. Стратегия соперников Великобритании, по словам Картера, "направлена на подрыв сплоченности, экономической, политической и социальной устойчивости и на борьбу за стратегическое преимущество в ключевых регионах мира". К числу стран, якобы использующих кибер- и информационные атаки, Картер отнес Россию, Иран, КНДР. Военный призвал коллег коренным образом изменить мышление и вести борьбу "ниже порога войны".
Как отмечал глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, подобные заявления британских военачальников говорят о намерении Лондона объявить информационную войну России и другим странам, которых Великобритания считает "авторитарными противниками".
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