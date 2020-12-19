https://ria.ru/20201219/boeing-1589995251.html

В сенате США заявили, что пилотов Boeing 737 MAX тренировали неправильно

В сенате США заявили, что пилотов Boeing 737 MAX тренировали неправильно

Корпорация Boeing ненадлежащим образом проводила тренировку пилотов во время сертификационных испытаний самолета Boeing 737 MAX, полет которых был приостановлен РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T02:02

2020-12-19T02:02

2020-12-19T02:02

boeing 737

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Корпорация Boeing ненадлежащим образом проводила тренировку пилотов во время сертификационных испытаний самолета Boeing 737 MAX, полет которых был приостановлен из-за авиакатастроф, постановили в сенате США.Отмечается, что сотрудники Boeing могли кроме того оказывать влияние на проходящих тестирование пилотов, а также заранее сообщать им, что именно им нужно делать."FAA и Boeing пытались скрыть важную информацию, которая могла способствовать трагедиям с самолетами 737 MAX", - говорится в отчете сената.Сенат также зафиксировал множество нарушений со стороны не только корпорации Boeing, но и федерального управления гражданской авиации США в области обеспечения безопасности.Полеты 737 МАХ были приостановлены в США и многих других странах после того, как разбились два таких авиалайнера. В марте 2019 года Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. На борту находились 157 человек, все они погибли. В октябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air, жертвами крушения стали 189 человек.В октябре 2019 года группа международных экспертов JATR (Joint Authorities Technical Review) выявила значительные недочеты при сертификации самолета 737 MAX, допущенные компанией Boeing и федеральным управлением гражданской авиации США. В частности, по мнению экспертов, важная информация о системе коррекции маневрирования (MCAS) была представлена FAA не в полном объеме, а сам регулятор предоставил чрезмерные полномочия Boeing в процессе сертификации.

https://ria.ru/20200311/1568411956.html

https://ria.ru/20200219/1564948889.html

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boeing 737, сша, в мире