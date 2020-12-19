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Специалист посоветовал методы защиты от слежки по биллингу телефона
Специалист посоветовал методы защиты от слежки по биллингу телефона
Сами по себе данные биллинга телефона вряд ли способны дать злоумышленникам многое, к тому же, полностью скрыть их от спецслужб не удастся. Однако в сочетании с РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T03:27
2020-12-19T03:27
мобильный телефон
технологии
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Сами по себе данные биллинга телефона вряд ли способны дать злоумышленникам многое, к тому же, полностью скрыть их от спецслужб не удастся. Однако в сочетании с прочими способами слежения они могут доставить жертве немалое беспокойство. Как этого избежать, агентству "Прайм" рассказал руководитель отдела сетевых технологий группы ИБ-компаний Angara Роман Сычев.По его словам, заказать биллинг - распечатку звонков и смс - может любой абонент у своего оператора связи. Кроме абонента, получить эту информацию могут сотрудники телеком-компании и спецслужбы через оборудование СОРМ, которое есть у каждого оператора.Сами по себе данные о количестве и частоте звонков, времени разговоров и содержании сообщений дают мошенникам не так уж много, но если речь идет о направленной атаке, обычно на публичную персону, ситуация меняется. Киберпреступники, собрав на жертву исчерпывающее досье, при случае не упустят возможности использовать его для реализации преступных намерений. В частности, в дополнение к данным билинга они могут устроить слежку по геолокации, и тогда узнают не только о чем вы говорили, но и где вы при этом были.Что избежать этого, нужно соблюдать элементарную осторожность. Не стоит давать приложениям доступ ко всем запрашиваемым функциям телефона, а сами их лучше скачивать только в официальных магазинах. Не доверяйте устройствам информацию, если вы не хотите, чтобы она стала достоянием общественности, а также установите антивирус на всех устройствах, советует Сычев.
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мобильный телефон, технологии

Специалист посоветовал методы защиты от слежки по биллингу телефона

03:27 19.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДевушка в защитной маске на одной из станция Московского метрополитена
Девушка в защитной маске на одной из станция Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Сами по себе данные биллинга телефона вряд ли способны дать злоумышленникам многое, к тому же, полностью скрыть их от спецслужб не удастся. Однако в сочетании с прочими способами слежения они могут доставить жертве немалое беспокойство. Как этого избежать, агентству "Прайм" рассказал руководитель отдела сетевых технологий группы ИБ-компаний Angara Роман Сычев.
По его словам, заказать биллинг - распечатку звонков и смс - может любой абонент у своего оператора связи. Кроме абонента, получить эту информацию могут сотрудники телеком-компании и спецслужбы через оборудование СОРМ, которое есть у каждого оператора.
"Существует вероятность того, что доступ к биллингу получат и мошенники. Основные методы киберпреступников в данном случае – социальная инженерия или установка специальных приложений на телефон жертвы. Также возможна утечка данных у самого оператора по вине сотрудников. Кроме того, некоторые "полуофициальные" приложения могут собирать эту информацию с телефона", - рассказал эксперт.
Сами по себе данные о количестве и частоте звонков, времени разговоров и содержании сообщений дают мошенникам не так уж много, но если речь идет о направленной атаке, обычно на публичную персону, ситуация меняется. Киберпреступники, собрав на жертву исчерпывающее досье, при случае не упустят возможности использовать его для реализации преступных намерений. В частности, в дополнение к данным билинга они могут устроить слежку по геолокации, и тогда узнают не только о чем вы говорили, но и где вы при этом были.
Что избежать этого, нужно соблюдать элементарную осторожность. Не стоит давать приложениям доступ ко всем запрашиваемым функциям телефона, а сами их лучше скачивать только в официальных магазинах. Не доверяйте устройствам информацию, если вы не хотите, чтобы она стала достоянием общественности, а также установите антивирус на всех устройствах, советует Сычев.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
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ЦБ назвал пять примет телефонного мошенника
 
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