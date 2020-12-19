https://ria.ru/20201219/billing-1589996645.html

Специалист посоветовал методы защиты от слежки по биллингу телефона

Специалист посоветовал методы защиты от слежки по биллингу телефона

Сами по себе данные биллинга телефона вряд ли способны дать злоумышленникам многое, к тому же, полностью скрыть их от спецслужб не удастся. Однако в сочетании с РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T03:27

2020-12-19T03:27

2020-12-19T03:27

мобильный телефон

технологии

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Сами по себе данные биллинга телефона вряд ли способны дать злоумышленникам многое, к тому же, полностью скрыть их от спецслужб не удастся. Однако в сочетании с прочими способами слежения они могут доставить жертве немалое беспокойство. Как этого избежать, агентству "Прайм" рассказал руководитель отдела сетевых технологий группы ИБ-компаний Angara Роман Сычев.По его словам, заказать биллинг - распечатку звонков и смс - может любой абонент у своего оператора связи. Кроме абонента, получить эту информацию могут сотрудники телеком-компании и спецслужбы через оборудование СОРМ, которое есть у каждого оператора.Сами по себе данные о количестве и частоте звонков, времени разговоров и содержании сообщений дают мошенникам не так уж много, но если речь идет о направленной атаке, обычно на публичную персону, ситуация меняется. Киберпреступники, собрав на жертву исчерпывающее досье, при случае не упустят возможности использовать его для реализации преступных намерений. В частности, в дополнение к данным билинга они могут устроить слежку по геолокации, и тогда узнают не только о чем вы говорили, но и где вы при этом были.Что избежать этого, нужно соблюдать элементарную осторожность. Не стоит давать приложениям доступ ко всем запрашиваемым функциям телефона, а сами их лучше скачивать только в официальных магазинах. Не доверяйте устройствам информацию, если вы не хотите, чтобы она стала достоянием общественности, а также установите антивирус на всех устройствах, советует Сычев.

https://ria.ru/20201214/moshenniki-1589115645.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мобильный телефон, технологии