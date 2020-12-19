https://ria.ru/20201219/bednost-1589943677.html

"Мясо на столе — это праздник". Почему бедствующих может стать больше

"Мясо на столе — это праздник". Почему бедствующих может стать больше

Люди, лишившиеся из-за эпидемии заработка, до сих пор пытаются "выплыть". Сотрудники некоммерческих организаций утверждают: число нуждающихся в следующем году... РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T08:00

2020-12-19T08:00

2020-12-19T08:00

фонд "доктор лиза"

благотворительность

наталья авилова

помощь

москва

петропавловск-камчатский

еда

продукты

общество

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости, Мария Марикян. Люди, лишившиеся из-за эпидемии заработка, до сих пор пытаются "выплыть". Сотрудники некоммерческих организаций утверждают: число нуждающихся в следующем году только увеличится. Поэтому многим общественникам пришлось переориентироваться: обеспечивать в первую очередь едой. О том, как выручают оказавшихся в тяжелом положении, — в материале РИА Новости к Международному дню помощи бедным."Помощи ждать не от кого"Фатиме Магомедовой, волонтеру крупного дагестанского благотворительного фонда (БФ) "Инсан", сложно выделить кого-то из подопечных, тем более что их в этом году стало больше в разы. Не всегда даже удается запомнить имена."Еще в 2015-м к нам обратилась женщина, страдавшая сложной формой сахарного диабета, вдова. Жила с дочерью — на пенсию по инвалидности и пособие по потере кормильца, работать была не в состоянии. Мы время от времени помогали продуктами, лекарствами, — вспоминает Фатима. — Этой весной ее не стало — умерла от коронавируса. Шестнадцатилетняя дочь — совершенно одна, помощи ждать было не от кого. Как-то раз девушка пришла к нам с соседкой, также нашей подопечной. Мы узнали, что пособие больше не приходит: после смерти матери нужно было заняться переоформлением документов, но из-за пандемии все застопорилось. Мы, конечно, взяли ситуацию под особый контроль: обеспечивали продуктами, собрали старшеклассницу к новому учебному году. Соседка (у которой четверо родных детей) в итоге оформила опеку — теперь сирота не одна".Подобных историй, по словам собеседницы, — масса. Только за апрель и май фонд раздал по Дагестану свыше трехсот тонн продуктов более чем 30 тысячам семей. Потратили 15 миллионов. "Кроме того, в мае мы приготовили триста тысяч порций продуктовых наборов с горячей едой — волонтеры развозили ежедневно по десять тысяч пакетов, — рассказывает РИА Новости гендиректор "Инсана" Магомедрасул Ахмедов. — Провели еще одну акцию: закупили 50 тонн мяса, распределили по домам. Как выяснилось, для очень многих мясо на столе — настоящий праздник. Мы понимали, что одним пропитанием не решим проблему людей, оставшихся без работы и денег: раздали больше 35 миллионов рублей полутора тысячам семей. Средства ушли на аренду, оплату задолженностей, покупку лекарств".Кол-центр фонда в пик пандемии не раз "падал": слишком много звонков. За почти десятилетнюю историю организации этот год, признается Магомедрасул, — самый тяжелый.У организации есть база данных со списком малоимущих. За 2020-й он значительно вырос: сейчас на попечении "Инсана" 15 тысяч семей. "Вообще, работа построена так, что мы определяем социальный статус с поадресным выездом. Однако из-за возросшего потока обращений это физически не получалось. Просто созванивались, а дальше выясняли, как, чем и на протяжении какого времени нужно помогать. Ко всем нуждающимся — индивидуальный подход".Магомедрасул признается: они и подумать не могли, что так много людей попали в бедственное положение. "Одна из волонтеров как-то рассказала: выехала с продуктовым набором, а это — ее соседи. Проблема в том, что некоторые стесняются говорить о нужде, — замечает Ахмедов. — Тем не менее радует то, что все в одночасье сплотились"."Это не предел"В других регионах ситуация не лучше. Руководитель фонда "Доктор Лиза" Наталья Авилова объясняет: если раньше на постоянном попечении у них было около 150 семей, то теперь почти в два раза больше. "И это не предел. Мы готовимся к росту. В следующем году может дойти до четырехсот. Прогноз основан на количестве обращающихся: их все больше".Нужды у людей разные. Чаще всего просят помочь с продуктами. "В стандартный набор входят овощные, рыбные, мясные консервы. Макароны, крупы. Сахар, растительное масло, сгущенка. Если в семьях есть тяжелобольные, добавляем молочку. Фрукты и какие-то сладости — детям. В общем, смотрим по ситуации, адресно что-то докупаем, — уточняет Наталья. — Сейчас готовимся к Новому году, собираем дополнительные подарочные пакеты для подопечных. Конечно, стандартного набора не хватит надолго. Поэтому мы совершенно спокойно относимся к тому, что люди одновременно обращаются в несколько фондов".Некоторые семьи, на протяжении многих лет поддерживавшие БФ, сами попали в беду. "Один из наших добровольцев умер от ковида. Мы помогли его жене и дочери пережить потерю кормильца, — вздыхает Авилова. — Недавно пришел представитель компании, обеспечивавшей медиков средствами индивидуальной защиты. Он узнал, что его сын болен лейкозом. Они с женой оформили пятилетнему ребенку инвалидность и решили перечислять нам эти средства. Чтобы мы, в свою очередь, помогали тем, кому, как он сказал, "хуже, чем нам".За 2020-й, говорит Наталья Авилова, многие переосмыслили всю жизнь. "Испытав на себе режим самоизоляции, люди начали устраиваться волонтерами в фонды. И увидели: есть те, кто в изоляции годами. Или вовсе пожизненно"."Запросов все больше"Общественники стараются привлечь как можно больше тех, кто готов пожертвовать хоть что-то. Например, основатель федерального проекта "Дари еду!" Игорь Шатунов еще в 2016-м организовал систему специальных продуктовых боксов в торговых центрах и супермаркетах. Они, как правило, наполняются за три-пять дней, принимают только продукты долгого хранения."Приезжает куратор, забирает собранное. Продукты сортируют на наших складах. Обязательно проверяем срок годности и сохранность упаковки. После формируем наборы по восемь килограммов, а волонтеры уже развозят нуждающимся, — объясняет Шатунов. — С января по ноябрь передали 54 тысячам семей почти 400 тонн". Собеседник добавляет: в благополучных районах корзины наполняют быстрее. "И еще одно важное наблюдение: нет сокращений. А это главное".Кроме того, во многих организациях акцентировали внимание на помощи людям, проживающим в труднодоступных районах. Так, волонтеры БФ "Родник" из Петропавловска-Камчатского ежемесячно отправляют в долгий путь грузовик с едой и одеждой.Кинеев отмечает: раньше сотрудники БФ помогали лишь с одеждой и хозяйственными нуждами, но "в этом году пришлось переориентироваться"."Забирают последнюю копейку"Особенно тяжело мигрантам, которые работали нелегально и в одночасье остались ни с чем. И даже когда предприятия открылись, положение улучшилось далеко не у всех. "В период пандемии мы "выкормили" сто тысяч человек", — рассказывает директор фонда "Развитие миграции" Гулзина Маматахунова.Голодали в основном нелегалы. Многие неделями сидели на макаронах и хлебе. "Некоторые с пяти утра караулили у входа в фонд, чтобы успеть получить продуктовый набор. У нас до сих пор "висит" более 30 тысяч человек, которые к нам обратились, но мы еще не успели помочь". В декабре организация взяла небольшую паузу: нужно погасить долги. "В этом году мы потратили более 15 миллионов — никогда у нас таких расходов не было".Среди нуждающихся мигрантов немало матерей-одиночек. "Причем большинство — многодетные. Мужья бросают жен, находят себе молодых. Бедные матери остаются одни, обратно в семьи их не принимают: сразу лепят клеймо женщины с низкой социальной ответственностью. И на чужбине как изгои, — говорит Маматахунова. — Во время одного из рейдов я заехала к одной такой матери. Съемная комната в не самой благополучной коммуналке. Открыла дверь истощенная женщина, бросилась в ноги, начала плакать и просить о помощи. За спиной — четверо маленьких детей. Она работала в ресторане, но ее уволили, не было ни копейки. Все, что они могли себе позволить, — манная каша. У меня сердце кровью обливалось — так плохо они живут. Помогли с едой и одеждой. Сейчас она устроилась на работу, но денег едва хватает на продукты и аренду комнаты. И сколько таких примеров!" Собеседница обращает внимание: когда откроются границы, поток мигрантов увеличится. "Нужно выстроить систему контроля, чтобы приезжали только те, кто трудоустроен официально". Маматахунова объясняет, чем опасен наплыв нелегалов. В ноябре заключили под стражу представителя одной из среднеазиатских республик, который обвиняется в убийстве двух женщин и покушении на жизнь ребенка. Причина жестокой расправы — деньги: одна из убитых задолжала 20 тысяч рублей. "Представьте, что будет, если подобный человек приедет в Россию и не сможет найти работу? Пойдет грабить. Ведь бедность порождает агрессию".Общественники призывают: у кого есть малейшая возможность помочь родственнику, товарищу, соседу, коллеге или просто незнакомцу — не проходите мимо. Все силы брошены на то, чтобы вернуть жизнь в прежнее русло, но без внимания друг к другу сделать это сложно.

https://ria.ru/20200516/1571485661.html

https://ria.ru/20200410/1569820304.html

https://ria.ru/20201025/migranty-1581194485.html

москва

петропавловск-камчатский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фонд "доктор лиза", благотворительность, наталья авилова, помощь, москва, петропавловск-камчатский, еда, продукты, общество