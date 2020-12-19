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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201219/bayden-1590063621.html
В РПЦ объяснили, почему Байдена нельзя назвать "полноценным" христианином
В РПЦ объяснили, почему Байдена нельзя назвать "полноценным" христианином
Высказывания избранного президента США Джо Байдена на тему ЛГБТ и поддержка им идеи смены пола для детей не позволяют считать его "полноценным" христианином,... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T19:41
2020-12-19T22:18
русская православная церковь
религия и мировоззрение
московский патриархат
митрополит волоколамский иларион
джо байден
сша
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Высказывания избранного президента США Джо Байдена на тему ЛГБТ и поддержка им идеи смены пола для детей не позволяют считать его "полноценным" христианином, каким он сам себя позиционирует, заявил в субботу глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион."С одной стороны, он (избранный президент США Джо Байден - ред.) позиционирует себя как католик, но с другой стороны, те высказывания, которые делал Байден, не будучи президентом, в том числе в ходе предвыборной кампании, не позволяют воспринимать его как полноценного католика, потому что его высказывания на тему ЛГБТ, перемены пола, в том числе для детей, радикально расходятся с католическим учением и вообще с христианским вероучением", - сказал митрополит Иларион в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, вопрос в том, будет ли Байден продолжать такую же политику, став президентом, или будет более сдержанным в этих вопросах. "Одно дело делать высказывания, чтобы приобрести голоса избирателей, другое - нести ответственность за страну и жизни людей", - заключил представитель Русской церкви.
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русская православная церковь, московский патриархат, митрополит волоколамский иларион, джо байден, сша

В РПЦ объяснили, почему Байдена нельзя назвать "полноценным" христианином

19:41 19.12.2020 (обновлено: 22:18 19.12.2020)
 
© REUTERS / Mike SegarИзбранный президент США Джо Байден выступает с телеобращением к нации после того, как Коллегия выборщиков США официально подтвердила его победу на президентских выборах
Избранный президент США Джо Байден выступает с телеобращением к нации после того, как Коллегия выборщиков США официально подтвердила его победу на президентских выборах - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© REUTERS / Mike Segar
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Высказывания избранного президента США Джо Байдена на тему ЛГБТ и поддержка им идеи смены пола для детей не позволяют считать его "полноценным" христианином, каким он сам себя позиционирует, заявил в субботу глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
"С одной стороны, он (избранный президент США Джо Байден - ред.) позиционирует себя как католик, но с другой стороны, те высказывания, которые делал Байден, не будучи президентом, в том числе в ходе предвыборной кампании, не позволяют воспринимать его как полноценного католика, потому что его высказывания на тему ЛГБТ, перемены пола, в том числе для детей, радикально расходятся с католическим учением и вообще с христианским вероучением", - сказал митрополит Иларион в эфире телеканала "Россия 24".
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что Байден победил на выборах в США - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
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По его словам, вопрос в том, будет ли Байден продолжать такую же политику, став президентом, или будет более сдержанным в этих вопросах. "Одно дело делать высказывания, чтобы приобрести голоса избирателей, другое - нести ответственность за страну и жизни людей", - заключил представитель Русской церкви.
 
Религия и мировоззрениеРусская православная церковьМосковский ПатриархатМитрополит Волоколамский ИларионДжо БайденСША
 
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