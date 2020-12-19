В РПЦ объяснили, почему Байдена нельзя назвать "полноценным" христианином
19:41 19.12.2020 (обновлено: 22:18 19.12.2020)
© REUTERS / Mike SegarИзбранный президент США Джо Байден выступает с телеобращением к нации после того, как Коллегия выборщиков США официально подтвердила его победу на президентских выборах
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Высказывания избранного президента США Джо Байдена на тему ЛГБТ и поддержка им идеи смены пола для детей не позволяют считать его "полноценным" христианином, каким он сам себя позиционирует, заявил в субботу глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
"С одной стороны, он (избранный президент США Джо Байден - ред.) позиционирует себя как католик, но с другой стороны, те высказывания, которые делал Байден, не будучи президентом, в том числе в ходе предвыборной кампании, не позволяют воспринимать его как полноценного католика, потому что его высказывания на тему ЛГБТ, перемены пола, в том числе для детей, радикально расходятся с католическим учением и вообще с христианским вероучением", - сказал митрополит Иларион в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, вопрос в том, будет ли Байден продолжать такую же политику, став президентом, или будет более сдержанным в этих вопросах. "Одно дело делать высказывания, чтобы приобрести голоса избирателей, другое - нести ответственность за страну и жизни людей", - заключил представитель Русской церкви.