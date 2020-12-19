https://ria.ru/20201219/bayden-1590063621.html

В РПЦ объяснили, почему Байдена нельзя назвать "полноценным" христианином

В РПЦ объяснили, почему Байдена нельзя назвать "полноценным" христианином

Высказывания избранного президента США Джо Байдена на тему ЛГБТ и поддержка им идеи смены пола для детей не позволяют считать его "полноценным" христианином,... РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T19:41

2020-12-19T19:41

2020-12-19T22:18

русская православная церковь

религия и мировоззрение

московский патриархат

митрополит волоколамский иларион

джо байден

сша

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Высказывания избранного президента США Джо Байдена на тему ЛГБТ и поддержка им идеи смены пола для детей не позволяют считать его "полноценным" христианином, каким он сам себя позиционирует, заявил в субботу глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион."С одной стороны, он (избранный президент США Джо Байден - ред.) позиционирует себя как католик, но с другой стороны, те высказывания, которые делал Байден, не будучи президентом, в том числе в ходе предвыборной кампании, не позволяют воспринимать его как полноценного католика, потому что его высказывания на тему ЛГБТ, перемены пола, в том числе для детей, радикально расходятся с католическим учением и вообще с христианским вероучением", - сказал митрополит Иларион в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, вопрос в том, будет ли Байден продолжать такую же политику, став президентом, или будет более сдержанным в этих вопросах. "Одно дело делать высказывания, чтобы приобрести голоса избирателей, другое - нести ответственность за страну и жизни людей", - заключил представитель Русской церкви.

https://ria.ru/20201114/bayden-1584636724.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

русская православная церковь, московский патриархат, митрополит волоколамский иларион, джо байден, сша