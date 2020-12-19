https://ria.ru/20201219/avtoprom-1590016279.html

Итоги года: непростой период для российского автопрома

Итоги года: непростой период для российского автопрома

Российский автопром в этот непростой коронавирусный год пострадал не меньше других отраслей промышленности, однако, во многом благодаря беспрецедентным мерам... РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T11:17

2020-12-19T11:17

2020-12-19T11:18

новый год—2021

россия

авто

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

владимир путин

европа

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155665/67/1556656758_0:108:3258:1941_1920x0_80_0_0_e11d2a5c18aff1d5eb018daf5f8ca3e3.jpg

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российский автопром в этот непростой коронавирусный год пострадал не меньше других отраслей промышленности, однако, во многом благодаря беспрецедентным мерам господдержки и небезосновательным ожиданиям роста цен у населения, смог "выплыть" к концу года на минимальные в сравнении с другими странами уровни снижения продаж.Есть и обратная сторона медали - совокупность коронавирусных обстоятельств, очередной рывок доллара и евро, а также не отмененные заводами летние каникулы привели к немного подзабытому россиянами дефициту новых машин в салонах к концу года. Неудовлетворенный спрос мигом выплеснулся на вторичный рынок, подчистив все "живые" автомобили и на нем.Корреспондент РИА Новости, волею обстоятельств продававший осенью свой пятилетний автомобиль среднего класса в хорошем состоянии, столкнулся с тем, что за утро после публикации объявления поступило более 60-ти звонков от желающих выкупить машину, причем некоторые заявляли о готовности сделать это без торга и проверки авто.Дилеры надеются, что ситуация с наличием машин локальной сборки в разнообразии комплектаций нормализуется в первом квартале будущего года, по импорту процесс может растянуться до полугода. Эксперты настроены скорее оптимистично, предрекая небольшой, но все-таки рост рынка в 2021 году по мере восстановления экономики.Начали за здравие, продолжили за упокойРынок новых легковых и легких коммерческих (LCV) машин в первом квартале 2020 года отметился ростом на 1,8% даже на фоне высокой базы прошлого года, но ситуация начала меняться в апреле, который был объявлен нерабочим по всей стране для противодействия коронавирусу. Досталось всем - и заводам, которым пришлось остановить конвейеры, и дилерам, которые закрыли двери в салоны, и автомобилистам, которые не могли даже масло поменять, потому что сервисы в большинстве регионов тоже были закрыты.Заводы "взбунтовались" против карантина раньше всех. "Камаз" возобновил сборку уже 6 апреля, оценив потери за неделю простоя в 2 миллиарда рублей. Остальные постепенно последовали его примеру. С дилерами оказалось сложнее. Корреспондент РИА Новости в середине апреля под видом клиента обзванивал столичные автосалоны, пытаясь всеми правдами и неправдами купить машину, но сделать ему этого так и не удалось. Всё упиралось в то, каким образом передать машину клиенту так, чтобы соблюсти противоэпидемические указания властей.В результате, по итогам апреля АЕБ зафиксировала самое сильное месячное падение продаж автомобилей за всю историю наблюдений - на 72%, до 39 тысяч машин. Дилерские центры в центральной полосе России стали открываться с середины мая, автомастерские - чуть раньше. А во второй половине года отдельным брендам удалось наладить устойчивые каналы сбыта машин через интернет.Скорая правительственная помощьЕще в преддверии локдауна различные профильные ассоциации - РоАД (автодилеры), автоперевозчики, АЕБ, стали просить кабмин обратить внимание на ситуацию в отрасли, чувствуя ее скорое ухудшение. В основном они просили ввести временный мораторий на транспортный налог, уплату утильсбора, сборы с большегрузов в рамках системы "Платон", налоговые и страховые каникулы, расширение действующих мер поддержки продаж машин.Правительство оперативно откликнулось на эти просьбы. Так, 24 апреля президент РФ Владимир Путин провел совещание по развитию автопрома, по итогам которого отрасль получила беспрецедентный объем поддержки в размере суммарно более 45 миллиардов рублей на 2020 год. В частности, были запущены опережающие госзакупки автотехники компаниями с госучастием, предполагающие приобретение 33 тысяч машин на 4,5 миллиарда рублей.Кроме того, к выделенным 10 было добавлено еще 7 миллиардов рублей на льготное автокредитование, а сама программа - расширена для нужд медработников, на льготный лизинг добавили 6 миллиардов (было 2), 5 миллиардов добавили на закупку субъектами машин "скорой помощи", плюс ввели новую программу "Доступная аренда", которая работает через льготный лизинг (2,5 миллиарда), и перенесли уплату автоконцернами утильсбора за первый и второй кварталы на декабрь этого года.От роста продаж к дефициту машинЧуда в мае не произошло - во многом из-за того, что в крупнейшем с точки зрения продаж московском регионе некоторые послабления карантина начались лишь к концу месяца. Продажи по итогам мая упали на 52% год к году. Но уже за первую неделю июня дилеры зафиксировали значительный рост (в отдельных случаях - трехкратный) продаж по сравнению с маем, а июнь показал снижение лишь на 14,6% год к году и -23% в первом полугодии.Посткарантинный всплеск спроса на новые автомобили в России в июле почти на 7% в годовом выражении сыграл с дилерами злую шутку - крупным игрокам рынка стало нечем торговать, поскольку локдаун и сезонные отпуска автозаводов существенно снизили темп выпуска машин. Продавцы машин жаловались на нехватку машин чуть ли не по всем брендам и комплектациям, включая продукцию "АвтоВАЗа". Сложнее всего обстояло дело с импортом, поскольку во многих странах карантинные ограничения затянулись и были нарушены цепочки поставок как компонентов, так и готовых машин."Подчистив" салоны с новыми машинами, потребители перекинулись на "вторичку". Их энтузиазм привел в октябре к тому, что и в этом сегменте спрос начал превышать предложение, особенно по нестарым машинам в хорошем состоянии, которые обычно сдают в trade-in. Проведя предновогодний обзвон нескольких сетевых автосалонов в московском регионе, корреспондент РИА Новости выяснил, что новых машин бюджетного сегмента в хороших комплектациях практически нет, их предлагается заказать и получить только в следующем году.Цены и что с ними будетДефицит с точки зрения покупательского поведения был вызван падением рубля, текущим и ожидаемым ростом цен на машины, уверены дилеры. С ними трудно не согласиться - один только "АвтоВАЗ" пять раз за год повышал цены, хотя каждый раз на символические 1-2%. Иностранные конкуренты были более сдержанны в количестве повышений, но в деньгах превосходили его."Цены будут продолжать повышаться, потому что обесценивание рубля не полностью отражено еще в ценах, хотя в последнее время рубль чуть укрепился. С точки зрения цен рост на рынке составит инфляция плюс два-три процента", - считает аналитик "ВТБ-Капитала" Владимир Беспалов.Кроме того, российские власти готовятся со следующего года вновь поднять утильсбор на все виды автотехники, а также на спецтехнику в диапазоне 25-30%, объясняя это ослаблением рубля. Такая индексация приведет к дополнительному росту цен на авто от 1,5% до 5%, уверены в РоАД, а хуже всего будет импортируемым маркам, которые не получают компенсации из бюджета.Вопреки пессимистичным прогнозамЭкспертное сообщество и власти были настроены относительно перспектив российского рынка-2020 крайне пессимистично - АЕБ по итогам первого полугодия понизила его с -2,1% до -24% (1,34 миллиона машин), Минпромторг видел снижение производства и продаж в диапазоне от -15% до -30%. Тем не менее, ни коронавирус, ни дефицит, не помешали продажам выправиться до -10% по итогам 11 месяцев при ожиданиях традиционно высоких продаж в декабре. Снижение продаж в Европе за это время составило 25%.Прогнозы на 2021 год более оптимистичны. Если макроэкономические показатели начнут восстанавливаться после пандемии, то рынок будет в плюсе, но он будет небольшим - порядка 3-5%, поскольку в этом году ситуация складывается лучше, чем изначально предполагалось, ожидает Беспалов.Базовый прогноз "Автостата" предполагает снижение продаж новых легковых машин в России в 2021 году на 5-6% до порядка 1,35 миллиона машин. По оптимистичному сценарию рынок может вырасти до 5% - это не менее 1,5 миллиона машин, и по пессимистичному сценарию это падение до -12%, или 1,25 миллиона машин.Реализация того или иного сценария будет зависеть от нефтяных котировок и соответствующего поведения мировых валют, от того, насколько быстро страна оправится от пандемического шока и на сколько был выбран спрос в ожидании роста цен в конце 2020 года, поясняло агентство.

https://ria.ru/20201218/itogi-1589988645.html

https://ria.ru/20200907/putin-1576880403.html

https://ria.ru/20201215/obschestvo-1589352207.html

https://ria.ru/20200922/avtomobili-1577578115.html

https://ria.ru/20200424/1570522546.html

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, авто, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), владимир путин, европа, экономика