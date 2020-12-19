https://ria.ru/20201219/astrakhan-1590074437.html

Названа причина хлопка в астраханской больнице

Названа причина хлопка в астраханской больнице

Хлопок в техническом помещении в больнице Астрахани произошел, по предварительной версии, при замене рабочим кислородного баллона, сообщил РИА Новости министр... РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T23:03

2020-12-19T23:03

2020-12-19T23:10

алексей спирин

астраханская область

астрахань

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 дек - РИА Новости, Юлия Насулина. Хлопок в техническом помещении в больнице Астрахани произошел, по предварительной версии, при замене рабочим кислородного баллона, сообщил РИА Новости министр здравоохранения Астраханской области Алексей Спирин.Ранее сообщалось, что в субботу вечером в отдельно стоящем помещении для хранения кислородных баллонов областной больницы имени Ничоги произошел хлопок. Один сотрудник больницы был госпитализирован. Оборудование, обеспечивающее поставку кислорода в больницу, не пострадало, подача кислорода не прекращалась. В резерве находятся 50 концентраторов кислорода для автономной работы на случай возможных повреждений основного оборудования. По информации министерства здравоохранения области, в рядом стоящем отделении для больных коронавирусом находятся 150 пациентов, 11 из них подключены к аппаратам ИВЛ."По предварительной версии, рабочий осуществлял замену кислородного баллона в промасленных перчатках, которые воспламенились при случайном попадании на них кислородной струи", - сказал Спирин. Возгорание было ликвидировано.

https://ria.ru/20201031/chelyabinsk-1582438293.html

астраханская область

астрахань

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алексей спирин, астраханская область, астрахань, происшествия