Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201219/astrakhan-1590074437.html
Названа причина хлопка в астраханской больнице
Названа причина хлопка в астраханской больнице
Хлопок в техническом помещении в больнице Астрахани произошел, по предварительной версии, при замене рабочим кислородного баллона, сообщил РИА Новости министр... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T23:03
2020-12-19T23:10
алексей спирин
астраханская область
астрахань
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582342301_0:384:2932:2033_1920x0_80_0_0_deb859c984e0c9685735fbcabaa3f701.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 дек - РИА Новости, Юлия Насулина. Хлопок в техническом помещении в больнице Астрахани произошел, по предварительной версии, при замене рабочим кислородного баллона, сообщил РИА Новости министр здравоохранения Астраханской области Алексей Спирин.Ранее сообщалось, что в субботу вечером в отдельно стоящем помещении для хранения кислородных баллонов областной больницы имени Ничоги произошел хлопок. Один сотрудник больницы был госпитализирован. Оборудование, обеспечивающее поставку кислорода в больницу, не пострадало, подача кислорода не прекращалась. В резерве находятся 50 концентраторов кислорода для автономной работы на случай возможных повреждений основного оборудования. По информации министерства здравоохранения области, в рядом стоящем отделении для больных коронавирусом находятся 150 пациентов, 11 из них подключены к аппаратам ИВЛ."По предварительной версии, рабочий осуществлял замену кислородного баллона в промасленных перчатках, которые воспламенились при случайном попадании на них кислородной струи", - сказал Спирин. Возгорание было ликвидировано.
https://ria.ru/20201031/chelyabinsk-1582438293.html
астраханская область
астрахань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582342301_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_0b0d43cd847a51b63b2e728bfbf538b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей спирин, астраханская область, астрахань, происшествия

Названа причина хлопка в астраханской больнице

23:03 19.12.2020 (обновлено: 23:10 19.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСистема подачи кислорода в больнице
Система подачи кислорода в больнице - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 дек - РИА Новости, Юлия Насулина. Хлопок в техническом помещении в больнице Астрахани произошел, по предварительной версии, при замене рабочим кислородного баллона, сообщил РИА Новости министр здравоохранения Астраханской области Алексей Спирин.
Ранее сообщалось, что в субботу вечером в отдельно стоящем помещении для хранения кислородных баллонов областной больницы имени Ничоги произошел хлопок. Один сотрудник больницы был госпитализирован. Оборудование, обеспечивающее поставку кислорода в больницу, не пострадало, подача кислорода не прекращалась. В резерве находятся 50 концентраторов кислорода для автономной работы на случай возможных повреждений основного оборудования. По информации министерства здравоохранения области, в рядом стоящем отделении для больных коронавирусом находятся 150 пациентов, 11 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
Сотрудники МЧС на месте взрыва кислородной будки в поликлинике горбольницы №2 Челябинска. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
31 октября, 13:31
Очевидец рассказал о взрыве в челябинской поликлинике
"По предварительной версии, рабочий осуществлял замену кислородного баллона в промасленных перчатках, которые воспламенились при случайном попадании на них кислородной струи", - сказал Спирин. Возгорание было ликвидировано.
 
Алексей СпиринАстраханская областьАстраханьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:06Великое соединение Юпитера и Сатурна произойдет вечером 21 декабря
07:38NYT: Трамп хотел назначить спецпрокурором юриста, делавшую ошибки в суде
07:14Пациент с COVID-19 выжил после "приговора" врачей
07:14Косметологи рассказали об увеличении числа клиентов в пандемию COVID-19
07:02Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70 процентов заразнее
05:34Ирландскую путешественницу поразил Петербург
04:33Кинолог рассказал, как нарядить елку безопасно для здоровья собаки
03:35Жаловавшаяся Путину санитарка назвала свой реальный заработок
03:02Запуск нового российского модуля "Наука" на МКС могут отложить
02:48США выявили за сутки более 400 тысяч больных COVID-19
02:44Генерал ВСУ объяснил, почему в Донбассе невозможен "хорватский сценарий"
02:26Зеленский надеется на помощь Байдена в "освобождении" Донбасса
02:17Эксперт сказал, как избавиться от бытовой техники, чтобы не оштрафовали
02:09Врач перечислил предрасположенных к тяжелой форме коронавируса людей
01:47AP: Белый дом отменил публикацию заявления с обвинением РФ в кибератаке
01:23Зеленский считает, что Байден знает Украину лучше, чем Трамп
01:16Эксперт дал совет по переносу старых чатов WhatsApp на новый смартфон
01:08Названо условие повторного заражения коронавирусом
01:04Российские пограничники обеспечат безопасность дороги на юге Армении
00:47СМИ раскрыли масштабы приписываемых России кибератак
Лента новостейМолния