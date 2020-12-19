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В хранилище кислородных баллонов астраханской больницы произошел хлопок
В хранилище кислородных баллонов астраханской больницы произошел хлопок
В хранилище кислородных баллонов в астраханской больнице произошел взрыв, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по региону. РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T22:17
2020-12-19T22:58
астраханская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
астрахань
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 дек — РИА Новости. В хранилище кислородных баллонов в астраханской больнице произошел взрыв, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по региону."В 20:49 в центр обработки вызовов Системы-112 поступила информация о хлопке с последующим горением в отдельно стоящем подсобном помещении для хранения кислородных баллонов областной инфекционной клинической больницы имени Ничоги", — сказал он.В результате пострадал сотрудник больницы, его госпитализировали. Эвакуацию из зданий медучреждения не проводили.По информации Минздрава Астраханской области, в соседнем отделении для больных COVID-19 находятся 150 пациентов, 11 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Представитель экстренных служб отметил, что хлопок не нарушил подачу кислорода."Оборудование, обеспечивающее поставку кислорода в больницу, не пострадало", — сказал он.Как уточнил собеседник агентства, по данным Минздрава, в резерве находятся 50 концентраторов кислорода для автономной работы на случай возможных повреждений основного оборудования.
https://ria.ru/20201031/chelyabinsk-1582438293.html
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астраханская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), астрахань, происшествия

В хранилище кислородных баллонов астраханской больницы произошел хлопок

22:17 19.12.2020 (обновлено: 22:58 19.12.2020)
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 дек — РИА Новости. В хранилище кислородных баллонов в астраханской больнице произошел взрыв, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по региону.
"В 20:49 в центр обработки вызовов Системы-112 поступила информация о хлопке с последующим горением в отдельно стоящем подсобном помещении для хранения кислородных баллонов областной инфекционной клинической больницы имени Ничоги", — сказал он.
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В результате пострадал сотрудник больницы, его госпитализировали. Эвакуацию из зданий медучреждения не проводили.
По информации Минздрава Астраханской области, в соседнем отделении для больных COVID-19 находятся 150 пациентов, 11 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Представитель экстренных служб отметил, что хлопок не нарушил подачу кислорода.
"Оборудование, обеспечивающее поставку кислорода в больницу, не пострадало", — сказал он.
Как уточнил собеседник агентства, по данным Минздрава, в резерве находятся 50 концентраторов кислорода для автономной работы на случай возможных повреждений основного оборудования.
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