https://ria.ru/20201219/astrakhan-1590072464.html

В хранилище кислородных баллонов астраханской больницы произошел хлопок

В хранилище кислородных баллонов астраханской больницы произошел хлопок

В хранилище кислородных баллонов в астраханской больнице произошел взрыв, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по региону. РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T22:17

2020-12-19T22:17

2020-12-19T22:58

астраханская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

астрахань

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 дек — РИА Новости. В хранилище кислородных баллонов в астраханской больнице произошел взрыв, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по региону."В 20:49 в центр обработки вызовов Системы-112 поступила информация о хлопке с последующим горением в отдельно стоящем подсобном помещении для хранения кислородных баллонов областной инфекционной клинической больницы имени Ничоги", — сказал он.В результате пострадал сотрудник больницы, его госпитализировали. Эвакуацию из зданий медучреждения не проводили.По информации Минздрава Астраханской области, в соседнем отделении для больных COVID-19 находятся 150 пациентов, 11 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Представитель экстренных служб отметил, что хлопок не нарушил подачу кислорода."Оборудование, обеспечивающее поставку кислорода в больницу, не пострадало", — сказал он.Как уточнил собеседник агентства, по данным Минздрава, в резерве находятся 50 концентраторов кислорода для автономной работы на случай возможных повреждений основного оборудования.

https://ria.ru/20201031/chelyabinsk-1582438293.html

https://ria.ru/20201203/vzryv-1587534205.html

астраханская область

астрахань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

астраханская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), астрахань, происшествия