https://ria.ru/20201219/anoreksiya-1590040757.html
Звезда инстаграма умерла от анорексии в 24 года
Звезда инстаграма умерла от анорексии в 24 года
Немецкая блогерша Йоси Мария скончалась во время отпуска на Канарах, сообщает портал 20min. РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T15:18
2020-12-19T15:18
2020-12-19T16:24
германия
в мире
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Немецкая блогерша Йоси Мария скончалась во время отпуска на Канарах, сообщает портал 20min.Причиной смерти стала анорексия, от которой 24-летняя девушка страдала в последние годы.За несколько дней до кончины блогерша написала, что не хочет быть среди тех десяти процентов, кто не может побороть анорексию и в итоге умирает от нее.Йоси стало плохо еще в самолете. Она умерла во сне на руках подруги.Блогерша не скрывала болезнь. Она призывала подписчиков не замалчивать свои проблемы, а решать их.
https://ria.ru/20200805/1575411840.html
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германия, в мире
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости.
Немецкая блогерша Йоси Мария скончалась во время отпуска на Канарах, сообщает портал 20min
.
Причиной смерти стала анорексия, от которой 24-летняя девушка страдала в последние годы.
За несколько дней до кончины блогерша написала, что не хочет быть среди тех десяти процентов, кто не может побороть анорексию и в итоге умирает от нее.
Йоси стало плохо еще в самолете. Она умерла во сне на руках подруги.
"Мы до последнего восхищались тобой, глядя на твою борьбу с этой серьезной болезнью, и нам пришлось беспомощно наблюдать, как ты проиграла эту битву", — написала мать девушки под ее постом в инстаграме.
Блогерша не скрывала болезнь. Она призывала подписчиков не замалчивать свои проблемы, а решать их.