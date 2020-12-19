https://ria.ru/20201219/anoreksiya-1590040757.html

Звезда инстаграма умерла от анорексии в 24 года

Звезда инстаграма умерла от анорексии в 24 года

Немецкая блогерша Йоси Мария скончалась во время отпуска на Канарах, сообщает портал 20min. РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T15:18

2020-12-19T15:18

2020-12-19T16:24

германия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/13/1590040482_0:221:1080:829_1920x0_80_0_0_a80881181c4d8fc93eb4e8b4f86e3d87.jpg

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Немецкая блогерша Йоси Мария скончалась во время отпуска на Канарах, сообщает портал 20min.Причиной смерти стала анорексия, от которой 24-летняя девушка страдала в последние годы.За несколько дней до кончины блогерша написала, что не хочет быть среди тех десяти процентов, кто не может побороть анорексию и в итоге умирает от нее.Йоси стало плохо еще в самолете. Она умерла во сне на руках подруги.Блогерша не скрывала болезнь. Она призывала подписчиков не замалчивать свои проблемы, а решать их.

https://ria.ru/20200805/1575411840.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

германия, в мире