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https://ria.ru/20201219/allergiya-1590011487.html
В США изучают случаи аллергии на вакцину Pfizer и BioNTech от COVID-19
В США изучают случаи аллергии на вакцину Pfizer и BioNTech от COVID-19
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США изучает "около пяти" случаев серьезных аллергических реакций у людей,... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T10:29
2020-12-19T10:29
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
великобритания
аляска
сша
в мире
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США изучает "около пяти" случаев серьезных аллергических реакций у людей, которым ввели вакцину против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech, заявил глава департамента вакцин ведомства Питер Маркс."Общее число случаев, которые мы изучаем, - примерно около пяти", - сказал Маркс на брифинге, который транслировался на официальном YouTube-канале ведомства.По его словам, регулятор получил сообщения о "нескольких случаях" аллергических реакций из разных штатов, их внимательно изучают специалисты ведомства. Маркс отметил, что реакции могли быть вызваны полиэтиленгликолем, который входит в состав вакцины, однако в точности утверждать это пока нельзя.Ранее сообщалось, что двум медработникам в американском штате Аляска понадобилась медицинская помощь после введения первой дозы вакцины от коронавируса компаний BioNTech и Pfizer. Один из них был госпитализирован. Как сообщали СМИ, его реакция на вакцину была схожа с той, которая проявилась, предположительно, у двух медработников после прививок в Великобритании на прошлой неделе.В понедельник в США началась вакцинация от коронавируса с использованием вакцины, созданной совместно американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. В первую очередь препарат получают медицинские сотрудники и постояльцы домов престарелых. В пятницу FDA одобрил для использования в США вакцину от коронавируса производства Moderna.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, великобритания, аляска, сша, в мире

В США изучают случаи аллергии на вакцину Pfizer и BioNTech от COVID-19

10:29 19.12.2020
 
© AP Photo / Mark LennihanФармацевт готовит процедурный кабинет в больнице в Нью-Йорке, куда ожидаются поставки вакцины от коронавируса
Фармацевт готовит процедурный кабинет в больнице в Нью-Йорке, куда ожидаются поставки вакцины от коронавируса - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© AP Photo / Mark Lennihan
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США изучает "около пяти" случаев серьезных аллергических реакций у людей, которым ввели вакцину против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech, заявил глава департамента вакцин ведомства Питер Маркс.
"Общее число случаев, которые мы изучаем, - примерно около пяти", - сказал Маркс на брифинге, который транслировался на официальном YouTube-канале ведомства.
По его словам, регулятор получил сообщения о "нескольких случаях" аллергических реакций из разных штатов, их внимательно изучают специалисты ведомства. Маркс отметил, что реакции могли быть вызваны полиэтиленгликолем, который входит в состав вакцины, однако в точности утверждать это пока нельзя.
Ранее сообщалось, что двум медработникам в американском штате Аляска понадобилась медицинская помощь после введения первой дозы вакцины от коронавируса компаний BioNTech и Pfizer. Один из них был госпитализирован. Как сообщали СМИ, его реакция на вакцину была схожа с той, которая проявилась, предположительно, у двух медработников после прививок в Великобритании на прошлой неделе.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины - РИА Новости, 1920, 07.07.2020
7 июля, 09:30Инфографика
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
В понедельник в США началась вакцинация от коронавируса с использованием вакцины, созданной совместно американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. В первую очередь препарат получают медицинские сотрудники и постояльцы домов престарелых. В пятницу FDA одобрил для использования в США вакцину от коронавируса производства Moderna.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВеликобританияАляскаСШАВ мире
 
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