В США изучают случаи аллергии на вакцину Pfizer и BioNTech от COVID-19
© AP Photo / Mark LennihanФармацевт готовит процедурный кабинет в больнице в Нью-Йорке, куда ожидаются поставки вакцины от коронавируса
© AP Photo / Mark Lennihan
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США изучает "около пяти" случаев серьезных аллергических реакций у людей, которым ввели вакцину против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech, заявил глава департамента вакцин ведомства Питер Маркс.
"Общее число случаев, которые мы изучаем, - примерно около пяти", - сказал Маркс на брифинге, который транслировался на официальном YouTube-канале ведомства.
По его словам, регулятор получил сообщения о "нескольких случаях" аллергических реакций из разных штатов, их внимательно изучают специалисты ведомства. Маркс отметил, что реакции могли быть вызваны полиэтиленгликолем, который входит в состав вакцины, однако в точности утверждать это пока нельзя.
Ранее сообщалось, что двум медработникам в американском штате Аляска понадобилась медицинская помощь после введения первой дозы вакцины от коронавируса компаний BioNTech и Pfizer. Один из них был госпитализирован. Как сообщали СМИ, его реакция на вакцину была схожа с той, которая проявилась, предположительно, у двух медработников после прививок в Великобритании на прошлой неделе.
В понедельник в США началась вакцинация от коронавируса с использованием вакцины, созданной совместно американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. В первую очередь препарат получают медицинские сотрудники и постояльцы домов престарелых. В пятницу FDA одобрил для использования в США вакцину от коронавируса производства Moderna.
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