https://ria.ru/20201219/akula-1589947229.html

Австралиец обнаружил огромную бычью акулу в своем саду

Австралиец обнаружил огромную бычью акулу в своем саду

Житель Квинсленда в Австралии обнаружил огромную бычью акулу, проплывающую по его саду после наводнения, сообщает The Sun. РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T02:17

2020-12-19T02:17

2020-12-19T02:17

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Житель Квинсленда в Австралии обнаружил огромную бычью акулу, проплывающую по его саду после наводнения, сообщает The Sun. Эту фотографию он опубликовал в соцсети. Акула, как полагают пользователи, попала туда через каналы, которые вышли из берегов после сильных дождей в этом районе.Впрочем, некоторые не увидели на снимке рыбу, а один комментатор предположил, что это похоже на пальмовую ветвь, плавающую в воде.Специалисты считают бычьих акул одними из самых опасных в мире.Хищников, которые могут вырастать почти до четырех метров, часто можно встретить на мелководье в поисках добычи.

https://ria.ru/20201215/akula-1589176158.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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