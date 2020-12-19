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Австралиец обнаружил огромную бычью акулу в своем саду
Австралиец обнаружил огромную бычью акулу в своем саду
Житель Квинсленда в Австралии обнаружил огромную бычью акулу, проплывающую по его саду после наводнения, сообщает The Sun. РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T02:17
2020-12-19T02:17
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Житель Квинсленда в Австралии обнаружил огромную бычью акулу, проплывающую по его саду после наводнения, сообщает The Sun. Эту фотографию он опубликовал в соцсети. Акула, как полагают пользователи, попала туда через каналы, которые вышли из берегов после сильных дождей в этом районе.Впрочем, некоторые не увидели на снимке рыбу, а один комментатор предположил, что это похоже на пальмовую ветвь, плавающую в воде.Специалисты считают бычьих акул одними из самых опасных в мире.Хищников, которые могут вырастать почти до четырех метров, часто можно встретить на мелководье в поисках добычи.
https://ria.ru/20201215/akula-1589176158.html
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туризм, новости - туризм, австралия

Австралиец обнаружил огромную бычью акулу в своем саду

02:17 19.12.2020
 
CC BY-SA 4.0 / Albert Kok / Бычья (тупорылая) акула
Бычья (тупорылая) акула - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
CC BY-SA 4.0 / Albert Kok /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Житель Квинсленда в Австралии обнаружил огромную бычью акулу, проплывающую по его саду после наводнения, сообщает The Sun.
Эту фотографию он опубликовал в соцсети. Акула, как полагают пользователи, попала туда через каналы, которые вышли из берегов после сильных дождей в этом районе.
Впрочем, некоторые не увидели на снимке рыбу, а один комментатор предположил, что это похоже на пальмовую ветвь, плавающую в воде.
Специалисты считают бычьих акул одними из самых опасных в мире.
Хищников, которые могут вырастать почти до четырех метров, часто можно встретить на мелководье в поисках добычи.
Гигантская акула - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
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Одну из самых больших в мире акул заметили у побережья Австралии
 
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