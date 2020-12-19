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Австралиец обнаружил огромную бычью акулу в своем саду
Австралиец обнаружил огромную бычью акулу в своем саду
Житель Квинсленда в Австралии обнаружил огромную бычью акулу, проплывающую по его саду после наводнения, сообщает The Sun. РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T02:17
2020-12-19T02:17
2020-12-19T02:17
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Житель Квинсленда в Австралии обнаружил огромную бычью акулу, проплывающую по его саду после наводнения, сообщает The Sun. Эту фотографию он опубликовал в соцсети. Акула, как полагают пользователи, попала туда через каналы, которые вышли из берегов после сильных дождей в этом районе.Впрочем, некоторые не увидели на снимке рыбу, а один комментатор предположил, что это похоже на пальмовую ветвь, плавающую в воде.Специалисты считают бычьих акул одними из самых опасных в мире.Хищников, которые могут вырастать почти до четырех метров, часто можно встретить на мелководье в поисках добычи.
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туризм, новости - туризм, австралия
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости.
Житель Квинсленда в Австралии обнаружил огромную бычью акулу, проплывающую по его саду после наводнения, сообщает
The Sun.
Эту фотографию он опубликовал в соцсети. Акула, как полагают пользователи, попала туда через каналы, которые вышли из берегов после сильных дождей в этом районе.
Впрочем, некоторые не увидели на снимке рыбу, а один комментатор предположил, что это похоже на пальмовую ветвь, плавающую в воде.
Специалисты считают бычьих акул одними из самых опасных в мире.
Хищников, которые могут вырастать почти до четырех метров, часто можно встретить на мелководье в поисках добычи.