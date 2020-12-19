https://ria.ru/20201219/afganistan-1590008909.html
В Афганистане обстреляли базу ВВС США
В Афганистане обстреляли базу ВВС США
Четыре ракеты ударили в субботу утром по авиабазе ВВС США Баграм возле одноименного афганского населенного пункта в провинции Парван, сообщает местный телеканал РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T09:55
2020-12-19T09:55
2020-12-19T19:09
ввс сша
афганистан
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Четыре ракеты ударили в субботу утром по авиабазе ВВС США Баграм возле одноименного афганского населенного пункта в провинции Парван, сообщает местный телеканал TOLO News со ссылкой на пресс-секретаря губернатора провинции.Как сообщил представитель губернатора, ракеты были выпущены из района Каландархил. По его словам, полиция обнаружила десять ракет BM-12, размещенных на небольшой платформе, с которой совершался запуск. Правоохранителям удалось предотвратить запуск шести из них.В то же время местный телеканал 1TV News сообщает, что представитель НАТО подтвердил телеканалу факт инцидента и сообщил, что, по предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет.Пока ни одна из действующих в стране группировок не взяла на себя ответственность за атаку.
https://ria.ru/20201124/afganistan-1586149231.html
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