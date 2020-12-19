Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201219/afganistan-1590008909.html
В Афганистане обстреляли базу ВВС США
В Афганистане обстреляли базу ВВС США
Четыре ракеты ударили в субботу утром по авиабазе ВВС США Баграм возле одноименного афганского населенного пункта в провинции Парван, сообщает местный телеканал РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T09:55
2020-12-19T19:09
ввс сша
афганистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565590570_597:0:3072:1392_1920x0_80_0_0_1b6c0c0e65e800def3ee7b9e7a5606fd.jpg
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Четыре ракеты ударили в субботу утром по авиабазе ВВС США Баграм возле одноименного афганского населенного пункта в провинции Парван, сообщает местный телеканал TOLO News со ссылкой на пресс-секретаря губернатора провинции.Как сообщил представитель губернатора, ракеты были выпущены из района Каландархил. По его словам, полиция обнаружила десять ракет BM-12, размещенных на небольшой платформе, с которой совершался запуск. Правоохранителям удалось предотвратить запуск шести из них.В то же время местный телеканал 1TV News сообщает, что представитель НАТО подтвердил телеканалу факт инцидента и сообщил, что, по предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет.Пока ни одна из действующих в стране группировок не взяла на себя ответственность за атаку.
https://ria.ru/20201124/afganistan-1586149231.html
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565590570_506:0:3035:1897_1920x0_80_0_0_278c1c292a3747f10865d7f072b5f248.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ввс сша, афганистан

В Афганистане обстреляли базу ВВС США

09:55 19.12.2020 (обновлено: 19:09 19.12.2020)
 
© Фото : Master Sgt. Alejandro LiceaАмериканские военные на юго-востоке Афганистана
Американские военные на юго-востоке Афганистана - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© Фото : Master Sgt. Alejandro Licea
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Четыре ракеты ударили в субботу утром по авиабазе ВВС США Баграм возле одноименного афганского населенного пункта в провинции Парван, сообщает местный телеканал TOLO News со ссылкой на пресс-секретаря губернатора провинции.
Как сообщил представитель губернатора, ракеты были выпущены из района Каландархил. По его словам, полиция обнаружила десять ракет BM-12, размещенных на небольшой платформе, с которой совершался запуск. Правоохранителям удалось предотвратить запуск шести из них.
В то же время местный телеканал 1TV News сообщает, что представитель НАТО подтвердил телеканалу факт инцидента и сообщил, что, по предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет.
Пока ни одна из действующих в стране группировок не взяла на себя ответственность за атаку.
Американские военные на воздушной базе в Багдаде, во время вывода войск США из Ирака - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
24 ноября, 19:04
Вывод войск из Афганистана не означает изменение политики, заявили Госдеп
 
ВВС СШААфганистан
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:06Великое соединение Юпитера и Сатурна произойдет вечером 21 декабря
07:38NYT: Трамп хотел назначить спецпрокурором юриста, делавшую ошибки в суде
07:14Пациент с COVID-19 выжил после "приговора" врачей
07:14Косметологи рассказали об увеличении числа клиентов в пандемию COVID-19
07:02Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70 процентов заразнее
05:34Ирландскую путешественницу поразил Петербург
04:33Кинолог рассказал, как нарядить елку безопасно для здоровья собаки
03:35Жаловавшаяся Путину санитарка назвала свой реальный заработок
03:02Запуск нового российского модуля "Наука" на МКС могут отложить
02:48США выявили за сутки более 400 тысяч больных COVID-19
02:44Генерал ВСУ объяснил, почему в Донбассе невозможен "хорватский сценарий"
02:26Зеленский надеется на помощь Байдена в "освобождении" Донбасса
02:17Эксперт сказал, как избавиться от бытовой техники, чтобы не оштрафовали
02:09Врач перечислил предрасположенных к тяжелой форме коронавируса людей
01:47AP: Белый дом отменил публикацию заявления с обвинением РФ в кибератаке
01:23Зеленский считает, что Байден знает Украину лучше, чем Трамп
01:16Эксперт дал совет по переносу старых чатов WhatsApp на новый смартфон
01:08Названо условие повторного заражения коронавирусом
01:04Российские пограничники обеспечат безопасность дороги на юге Армении
00:47СМИ раскрыли масштабы приписываемых России кибератак
Лента новостейМолния