https://ria.ru/20201218/zhurnalist-1589963032.html

Журналист Би-би-си объяснил "бегство" с пресс-конференции Путина

Журналист Би-би-си объяснил "бегство" с пресс-конференции Путина

Журналист Би-би-си Стивен Розенберг рассказал, почему преждевременно покинул пресс-конференцию президента России Владимира Путина. РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T18:59

2020-12-18T18:59

2020-12-18T20:10

би-би-си

нато

владимир путин

великобритания

москва

сша

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Журналист Би-би-си Стивен Розенберг рассказал, почему преждевременно покинул пресс-конференцию президента России Владимира Путина.Розенберг подчеркнул, что в этом поступке не было "никакого неуважения"."У нас просто был дедлайн!" — объяснил он.Журналист выразил признательность за возможность задать вопрос президенту России.Ранее на большой пресс-конференции сотрудник Би-би-си спросил президента, считает ли он, что несет ответственность за "плачевное состояние" отношений России с США и Великобританией или же российские власти "белые и пушистые".Путин в ответ заявил, что по сравнению с Западом Россия действительно "белая и пушистая". НАТО заверяла Москву, что у организации нет планов по расширению на восток, однако нарушила свои обещания, напомнил глава государства. Он также указал на стремление США выйти из международных договоров, помогающих снизить международную напряженность.

https://ria.ru/20201218/pushkov-1589821564.html

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би-би-си, нато, владимир путин, великобритания, москва, сша