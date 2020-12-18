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Журналист Би-би-си объяснил "бегство" с пресс-конференции Путина
Журналист Би-би-си объяснил "бегство" с пресс-конференции Путина
Журналист Би-би-си Стивен Розенберг рассказал, почему преждевременно покинул пресс-конференцию президента России Владимира Путина. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T18:59
2020-12-18T20:10
би-би-си
нато
владимир путин
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Журналист Би-би-си Стивен Розенберг рассказал, почему преждевременно покинул пресс-конференцию президента России Владимира Путина.Розенберг подчеркнул, что в этом поступке не было "никакого неуважения"."У нас просто был дедлайн!" — объяснил он.Журналист выразил признательность за возможность задать вопрос президенту России.Ранее на большой пресс-конференции сотрудник Би-би-си спросил президента, считает ли он, что несет ответственность за "плачевное состояние" отношений России с США и Великобританией или же российские власти "белые и пушистые".Путин в ответ заявил, что по сравнению с Западом Россия действительно "белая и пушистая". НАТО заверяла Москву, что у организации нет планов по расширению на восток, однако нарушила свои обещания, напомнил глава государства. Он также указал на стремление США выйти из международных договоров, помогающих снизить международную напряженность.
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би-би-си, нато, владимир путин, великобритания, москва, сша

Журналист Би-би-си объяснил "бегство" с пресс-конференции Путина

18:59 18.12.2020 (обновлено: 20:10 18.12.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Журналист Би-би-си Стивен Розенберг рассказал, почему преждевременно покинул пресс-конференцию президента России Владимира Путина.

"Здесь не было ничего такого, нам просто надо было передавать информацию. В Би-би-си очень много передач — радио, телевидение, — нужно было торопиться. Нет-нет, никакого бегства", — заверил журналист в эфире НСН.

Розенберг подчеркнул, что в этом поступке не было "никакого неуважения".
"У нас просто был дедлайн!" — объяснил он.
Журналист выразил признательность за возможность задать вопрос президенту России.
Ранее на большой пресс-конференции сотрудник Би-би-си спросил президента, считает ли он, что несет ответственность за "плачевное состояние" отношений России с США и Великобританией или же российские власти "белые и пушистые".
Путин в ответ заявил, что по сравнению с Западом Россия действительно "белая и пушистая". НАТО заверяла Москву, что у организации нет планов по расширению на восток, однако нарушила свои обещания, напомнил глава государства. Он также указал на стремление США выйти из международных договоров, помогающих снизить международную напряженность.
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Би-би-сиНАТОВладимир ПутинВеликобританияМоскваСША
 
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