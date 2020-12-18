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Китай продлил запрет на рейсы "Аэрофлота" из Москвы в Шанхай
Китай продлил запрет на рейсы "Аэрофлота" из Москвы в Шанхай
Управление гражданской авиации КНР продлило еще на четыре недели запрет авиакомпании "Аэрофлот" выполнять рейс Москва-Шанхай из-за новых случаев COVID-19,... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T12:35
2020-12-18T13:34
туризм
распространение нового коронавируса
здоровье - общество
аэрофлот
китай
шанхай
в мире
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ПЕКИН, 18 дек – РИА Новости. Управление гражданской авиации КНР продлило еще на четыре недели запрет авиакомпании "Аэрофлот" выполнять рейс Москва-Шанхай из-за новых случаев COVID-19, выявленных у пассажиров, в дополнение к ранее вынесенному четырехнедельному запрету, следует из заявления ведомства."18 декабря Управление гражданской авиации КНР вновь опубликовало указ о приостановке рейса SU208 авиакомпании "Аэрофлот", приостановка этого рейса в общей сложности составит 8 недель", - говорится в сообщении.Ранее ведомство запретило "Аэрофлоту" на четыре недели с 21 декабря выполнять рейс Москва-Шанхай из-за 11 пассажиров с COVID-19, прибывших в Шанхай рейсом SU208 4 декабря.В новом сообщении указывается, что на рейсе Москва-Шанхай от 11 декабря было выявлено 14 пассажиров с COVID-19.В марте в рамках мер по борьбе с распространением эпидемии ведомство потребовало от иностранных авиакомпаний оставить лишь одно направление сообщения с Китаем и выполнять один рейс в неделю, а от китайских авиаперевозчиков потребовали оставить лишь один маршрут с каждым государством и также выполнять не более одного рейса в неделю. Кроме того, в рамках предотвращения завоза COVID-19 в страну власти запретили въезд всем иностранцам по действующим визам, за исключением дипломатов и лиц некоторых других категорий.Авиакомпаниям необходимо строго соблюдать меры по профилактике распространения эпидемии, в случае если на протяжении трех недель подряд на рейсах по выбранному авиакомпанией международному маршруту не будет выявлено ни одного случая коронавирусной инфекции, тогда такой авиакомпании разрешат выполнять по этому направлению до двух рейсов в неделю.Согласно обновленным правилам, если на прибывшем рейсе выявляют 5 больных, то выполнение рейса приостанавливается на две недели, если число достигает 10, то рейс прерывают на 4 недели.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201215/aeroflot-1589357270.html
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туризм, здоровье - общество, аэрофлот, китай, шанхай, в мире

Китай продлил запрет на рейсы "Аэрофлота" из Москвы в Шанхай

12:35 18.12.2020 (обновлено: 13:34 18.12.2020)
 
© РИА Новости / Андрей СтанавовПассажирские самолеты на стоянке в Международном аэропорту Шереметьево
Пассажирские самолеты на стоянке в Международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Андрей Станавов
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ПЕКИН, 18 дек – РИА Новости. Управление гражданской авиации КНР продлило еще на четыре недели запрет авиакомпании "Аэрофлот" выполнять рейс Москва-Шанхай из-за новых случаев COVID-19, выявленных у пассажиров, в дополнение к ранее вынесенному четырехнедельному запрету, следует из заявления ведомства.
"18 декабря Управление гражданской авиации КНР вновь опубликовало указ о приостановке рейса SU208 авиакомпании "Аэрофлот", приостановка этого рейса в общей сложности составит 8 недель", - говорится в сообщении.
Ранее ведомство запретило "Аэрофлоту" на четыре недели с 21 декабря выполнять рейс Москва-Шанхай из-за 11 пассажиров с COVID-19, прибывших в Шанхай рейсом SU208 4 декабря.
В новом сообщении указывается, что на рейсе Москва-Шанхай от 11 декабря было выявлено 14 пассажиров с COVID-19.
Сотрудницы Аэрофлота - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
15 декабря, 16:26
"Аэрофлот" выделил спецместа для отказывающихся сидеть в маске пассажиров
В марте в рамках мер по борьбе с распространением эпидемии ведомство потребовало от иностранных авиакомпаний оставить лишь одно направление сообщения с Китаем и выполнять один рейс в неделю, а от китайских авиаперевозчиков потребовали оставить лишь один маршрут с каждым государством и также выполнять не более одного рейса в неделю. Кроме того, в рамках предотвращения завоза COVID-19 в страну власти запретили въезд всем иностранцам по действующим визам, за исключением дипломатов и лиц некоторых других категорий.
Авиакомпаниям необходимо строго соблюдать меры по профилактике распространения эпидемии, в случае если на протяжении трех недель подряд на рейсах по выбранному авиакомпанией международному маршруту не будет выявлено ни одного случая коронавирусной инфекции, тогда такой авиакомпании разрешат выполнять по этому направлению до двух рейсов в неделю.
Согласно обновленным правилам, если на прибывшем рейсе выявляют 5 больных, то выполнение рейса приостанавливается на две недели, если число достигает 10, то рейс прерывают на 4 недели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаТуризмЗдоровье - ОбществоАэрофлотКитайШанхайВ мире
 
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