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https://ria.ru/20201218/yovovich-1589839215.html
Появились первые отзывы на фильм "Охотник на монстров" с Милой Йовович
Появились первые отзывы на фильм "Охотник на монстров" с Милой Йовович
В Сети появились первые рецензии на фильм Пола У. С. Андерсона "Охотник на монстров" с Милой Йовович в главной роли. По мнению большинства кинокритиков,... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T13:23
2020-12-18T13:23
культура
кино и сериалы
новости культуры
мила йовович
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. В Сети появились первые рецензии на фильм Пола У. С. Андерсона "Охотник на монстров" с Милой Йовович в главной роли. По мнению большинства кинокритиков, экранизация серии видеоигр Monster hunter получилась неудачной. Например, на сайте-аггрегаторе Rotten Tomatoes, посвященном сбору рецензий, ленту оценили как "гнилую". Она набрала всего 50 процентов от критиков. Этот результат считается низким — на данном ресурсе фильм или сериал признают успешным, если он набирает 60 процентов положительных отзывов и больше. Критики сошлись во мнении, что боевик получился пустым и бессмысленным, а битвы с чудовищами, скорее всего, оценят только преданные поклонники творчества Андерсона. Единственное, что спасает ленту — энергичная игра Милы Йовович. "Охотник на монстров" длится чуть больше полутора часов, но кажется, что вдвое дольше из-за вялого и запутанного сюжета, лишенного центральной сюжетной линии и какой-либо значимой идеи", — считает Заки Хасан из IGN. "Единственное, что действительно есть стоящее в этом фильме, — Йовович. Она по-прежнему неотразима на экране", — отметил кинокритик Петр Собчинский, пишущий для портала eFilmCritic.com. На еще одном сайте-аггрегаторе по сбору рецензий Metacritic "Охотник на монстров" получил в общей сложности 40 процентов голосов — этот результат считается ниже среднего. Не оценили фильм и на крупнейшей в мире базе данных о кинематографе IMDb. Там он набрал 5,1 баллов из десяти возможных. Тем не менее, положительные стороны у ленты тоже нашлись. Некоторые критики написали, что если не углубляться в подробности, а просто наслаждаться просмотром, "Охотник на монстров" захватывает боевыми сценами с мечами и другим оружием. "Этот фильм будет весело смотреть дома с другом и параллельно обсуждать происходящее", — считает Питер Дебрюдж из Variety. В "Охотнике на монстров" действие разворачивается на планете, заполненной чудовищами, куда при загадочных обстоятельствах прилетает лейтенант Артемис (Йовович) и ее команда солдат армии США. На месте они встречают Охотника (Тони Джа), с которым пытаются выжить и помешать инопланетным существам проникнуть через открытый портал на Землю.Вместе с Милой Йовович в боевике также снялись Рон Перлман, Миган Гуд, Диего Бонета, Ти Ай и другие."Охотник на монстров" должен был выйти в начале этого года, но из-за пандемии коронавируса премьеру перенесли на декабрь. В начале месяца он вышел в нескольких странах Европы, а также Аргентине и Китае. В эту пятницу состоится большая премьера в США. Ожидается, что в российском прокате фильм появится 14 января.
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кино и сериалы, новости культуры, мила йовович

Появились первые отзывы на фильм "Охотник на монстров" с Милой Йовович

13:23 18.12.2020
 
© Capcom Company (2020)Кадр из фильма "Охотник на монстров"
Кадр из фильма Охотник на монстров - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© Capcom Company (2020)
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. В Сети появились первые рецензии на фильм Пола У. С. Андерсона "Охотник на монстров" с Милой Йовович в главной роли. По мнению большинства кинокритиков, экранизация серии видеоигр Monster hunter получилась неудачной.
Например, на сайте-аггрегаторе Rotten Tomatoes, посвященном сбору рецензий, ленту оценили как "гнилую". Она набрала всего 50 процентов от критиков. Этот результат считается низким — на данном ресурсе фильм или сериал признают успешным, если он набирает 60 процентов положительных отзывов и больше.
Критики сошлись во мнении, что боевик получился пустым и бессмысленным, а битвы с чудовищами, скорее всего, оценят только преданные поклонники творчества Андерсона. Единственное, что спасает ленту — энергичная игра Милы Йовович.
"Охотник на монстров" длится чуть больше полутора часов, но кажется, что вдвое дольше из-за вялого и запутанного сюжета, лишенного центральной сюжетной линии и какой-либо значимой идеи", — считает Заки Хасан из IGN.
"Не имея четкого повествования, "Охотник на монстров" — это еще одна бездушная адаптация видеоигры, которая тонет в своей неполноценности", — утверждает Дебоприя Датта, кинокритик сайта ScreenRant.
"Единственное, что действительно есть стоящее в этом фильме, — Йовович. Она по-прежнему неотразима на экране", — отметил кинокритик Петр Собчинский, пишущий для портала eFilmCritic.com.
На еще одном сайте-аггрегаторе по сбору рецензий Metacritic "Охотник на монстров" получил в общей сложности 40 процентов голосов — этот результат считается ниже среднего. Не оценили фильм и на крупнейшей в мире базе данных о кинематографе IMDb. Там он набрал 5,1 баллов из десяти возможных.
Тем не менее, положительные стороны у ленты тоже нашлись. Некоторые критики написали, что если не углубляться в подробности, а просто наслаждаться просмотром, "Охотник на монстров" захватывает боевыми сценами с мечами и другим оружием.

"Если все, что вам нужно, — это бои и мощные взрывы, то в "Охотнике на монстров" все это есть", — подчеркнул Рик Бентли из kget.com.

"Этот фильм будет весело смотреть дома с другом и параллельно обсуждать происходящее", — считает Питер Дебрюдж из Variety.
В "Охотнике на монстров" действие разворачивается на планете, заполненной чудовищами, куда при загадочных обстоятельствах прилетает лейтенант Артемис (Йовович) и ее команда солдат армии США. На месте они встречают Охотника (Тони Джа), с которым пытаются выжить и помешать инопланетным существам проникнуть через открытый портал на Землю.
Вместе с Милой Йовович в боевике также снялись Рон Перлман, Миган Гуд, Диего Бонета, Ти Ай и другие.
"Охотник на монстров" должен был выйти в начале этого года, но из-за пандемии коронавируса премьеру перенесли на декабрь. В начале месяца он вышел в нескольких странах Европы, а также Аргентине и Китае. В эту пятницу состоится большая премьера в США. Ожидается, что в российском прокате фильм появится 14 января.
Кадр из фильма Охотник на монстров - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
15 октября, 04:11Культура
Мила Йовович пытается выжить в фильме "Охотник на монстров"
 
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