https://ria.ru/20201218/yovovich-1589839215.html

Появились первые отзывы на фильм "Охотник на монстров" с Милой Йовович

Появились первые отзывы на фильм "Охотник на монстров" с Милой Йовович

В Сети появились первые рецензии на фильм Пола У. С. Андерсона "Охотник на монстров" с Милой Йовович в главной роли. По мнению большинства кинокритиков,... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T13:23

2020-12-18T13:23

2020-12-18T13:23

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мила йовович

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. В Сети появились первые рецензии на фильм Пола У. С. Андерсона "Охотник на монстров" с Милой Йовович в главной роли. По мнению большинства кинокритиков, экранизация серии видеоигр Monster hunter получилась неудачной. Например, на сайте-аггрегаторе Rotten Tomatoes, посвященном сбору рецензий, ленту оценили как "гнилую". Она набрала всего 50 процентов от критиков. Этот результат считается низким — на данном ресурсе фильм или сериал признают успешным, если он набирает 60 процентов положительных отзывов и больше. Критики сошлись во мнении, что боевик получился пустым и бессмысленным, а битвы с чудовищами, скорее всего, оценят только преданные поклонники творчества Андерсона. Единственное, что спасает ленту — энергичная игра Милы Йовович. "Охотник на монстров" длится чуть больше полутора часов, но кажется, что вдвое дольше из-за вялого и запутанного сюжета, лишенного центральной сюжетной линии и какой-либо значимой идеи", — считает Заки Хасан из IGN. "Единственное, что действительно есть стоящее в этом фильме, — Йовович. Она по-прежнему неотразима на экране", — отметил кинокритик Петр Собчинский, пишущий для портала eFilmCritic.com. На еще одном сайте-аггрегаторе по сбору рецензий Metacritic "Охотник на монстров" получил в общей сложности 40 процентов голосов — этот результат считается ниже среднего. Не оценили фильм и на крупнейшей в мире базе данных о кинематографе IMDb. Там он набрал 5,1 баллов из десяти возможных. Тем не менее, положительные стороны у ленты тоже нашлись. Некоторые критики написали, что если не углубляться в подробности, а просто наслаждаться просмотром, "Охотник на монстров" захватывает боевыми сценами с мечами и другим оружием. "Этот фильм будет весело смотреть дома с другом и параллельно обсуждать происходящее", — считает Питер Дебрюдж из Variety. В "Охотнике на монстров" действие разворачивается на планете, заполненной чудовищами, куда при загадочных обстоятельствах прилетает лейтенант Артемис (Йовович) и ее команда солдат армии США. На месте они встречают Охотника (Тони Джа), с которым пытаются выжить и помешать инопланетным существам проникнуть через открытый портал на Землю.Вместе с Милой Йовович в боевике также снялись Рон Перлман, Миган Гуд, Диего Бонета, Ти Ай и другие."Охотник на монстров" должен был выйти в начале этого года, но из-за пандемии коронавируса премьеру перенесли на декабрь. В начале месяца он вышел в нескольких странах Европы, а также Аргентине и Китае. В эту пятницу состоится большая премьера в США. Ожидается, что в российском прокате фильм появится 14 января.

https://ria.ru/20201015/treyler-1579822787.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, мила йовович