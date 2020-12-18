https://ria.ru/20201218/yoda-1589808297.html

Малыш Йода стал одним из самых популярных елочных украшений

Малыш Йода стал одним из самых популярных елочных украшений

Малыш Йода, персонаж из сериала "Мандалорец", постепенно становится популярным елочным украшением, сообщает NME. РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T05:05

2020-12-18T05:05

2020-12-18T05:05

культура

йода ("звездные войны")

кино и сериалы

новости культуры

звездные войны

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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Малыш Йода, персонаж из сериала "Мандалорец", постепенно становится популярным елочным украшением, сообщает NME.Последние несколько недель поклонники телешоу обменивались фотографиями своих новогодних елок, верхушки которых вместо звезды были украшены персонажем. Снимок с подписью: "Вам нравится наша верхушка новогодней елки?", выложенный пользователем @taylorjane, получил более 550 тысяч лайков, и его перепостили более 60 тысяч раз.Оказалась, что такая идея пришла в голову многим фанатам франшизы "Звездные войны". Так, пользователь @Dale_MUFC_ опубликовал фотографию малыша Йоды на елке в костюме Санта Клауса и в красном колпаке.В декабре будут показаны завершающие серии второго сезона "Мандалорца".

https://ria.ru/20201029/mandalorets-1582091306.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

йода ("звездные войны"), кино и сериалы, новости культуры, звездные войны