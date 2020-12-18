https://ria.ru/20201218/yazyk-1589859240.html
Додон вернул русскому языку статус межнационального в Молдавии
Додон вернул русскому языку статус межнационального в Молдавии
Действующий президент Молдавии Игорь Додон заявил, что подписал закон, возвращающий русскому статус языка межнационального общения в республике. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T11:34
2020-12-18T11:34
2020-12-18T12:58
игорь додон
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 18 дек — РИА Новости. Действующий президент Молдавии Игорь Додон заявил, что подписал закон, возвращающий русскому статус языка межнационального общения в республике.Конституционный суд республики вынес это решение в июне 2018-го. На этой неделе парламент восстановил статус русского языка, приняв новый закон. Теперь государственные органы будут обязаны предоставлять гражданам информацию и на русском. Закон также гарантирует, что нацменьшинства смогут изучать и использовать родной язык.
https://ria.ru/20201218/dodon-1589846062.html
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