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Додон вернул русскому языку статус межнационального в Молдавии
Додон вернул русскому языку статус межнационального в Молдавии
Действующий президент Молдавии Игорь Додон заявил, что подписал закон, возвращающий русскому статус языка межнационального общения в республике. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T11:34
2020-12-18T12:58
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молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 18 дек — РИА Новости. Действующий президент Молдавии Игорь Додон заявил, что подписал закон, возвращающий русскому статус языка межнационального общения в республике.Конституционный суд республики вынес это решение в июне 2018-го. На этой неделе парламент восстановил статус русского языка, приняв новый закон. Теперь государственные органы будут обязаны предоставлять гражданам информацию и на русском. Закон также гарантирует, что нацменьшинства смогут изучать и использовать родной язык.
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игорь додон, молдавия, в мире

Додон вернул русскому языку статус межнационального в Молдавии

11:34 18.12.2020 (обновлено: 12:58 18.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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КИШИНЕВ, 18 дек — РИА Новости. Действующий президент Молдавии Игорь Додон заявил, что подписал закон, возвращающий русскому статус языка межнационального общения в республике.

"Я подписал важный закон. Речь идет о законе о функционировании языков на территории Молдавии, который предусматривает восстановление статуса русского языка как языка межэтнического общения, как это было на протяжении более двух десятилетий, пока Конституционный суд не объявил закон устаревшим и рекомендовал принять новый", — написал Додон на своей странице в Facebook.

Конституционный суд республики вынес это решение в июне 2018-го. На этой неделе парламент восстановил статус русского языка, приняв новый закон.
Теперь государственные органы будут обязаны предоставлять гражданам информацию и на русском. Закон также гарантирует, что нацменьшинства смогут изучать и использовать родной язык.
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