https://ria.ru/20201218/yakutiya-1589832486.html

В Якутии 31 декабря будет рабочим днем

В Якутии 31 декабря будет рабочим днем

Последний день декабря остается в Якутии рабочим, сообщает пресс-служба министерства труда и социального развития республики. РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T08:12

2020-12-18T08:12

2020-12-18T08:12

новый год—2021

республика саха (якутия)

султан хамзаев

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589785260_0:0:2720:1530_1920x0_80_0_0_26310ec97c3a8589e16d9361a09e9569.jpg

ЯКУТСК, 18 дек – РИА Новости. Последний день декабря остается в Якутии рабочим, сообщает пресс-служба министерства труда и социального развития республики.В пятницу региональные власти проинформировали жителей о том, когда для них начнутся новогодние каникулы."Постановление правительства РФ… не предусматривает перенос выходного дня на 31 декабря 2020 года. В соответствии с производственным календарем, 31 декабря 2020 года является предпраздничным днем: пятница, 1 января, — нерабочий праздничный день", - говорится в сообщении.Ранее член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным днем. До этого правительство РФ уже приняло решение, что последний день этого года будет рабочим, в отличие от следующего года, однако регионы и предприятия могут сами определиться, будут ли в уходящем году работать 31 декабря. Ранее руководители ряда российских регионов приняли решение перенести рабочий день с 31 декабря на 26-е.

https://ria.ru/20201216/vykhodnoy-1589496228.html

республика саха (якутия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), султан хамзаев, общество