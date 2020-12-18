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https://ria.ru/20201218/yakutiya-1589832486.html
В Якутии 31 декабря будет рабочим днем
В Якутии 31 декабря будет рабочим днем
Последний день декабря остается в Якутии рабочим, сообщает пресс-служба министерства труда и социального развития республики. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T08:12
2020-12-18T08:12
новый год—2021
республика саха (якутия)
султан хамзаев
общество
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ЯКУТСК, 18 дек – РИА Новости. Последний день декабря остается в Якутии рабочим, сообщает пресс-служба министерства труда и социального развития республики.В пятницу региональные власти проинформировали жителей о том, когда для них начнутся новогодние каникулы."Постановление правительства РФ… не предусматривает перенос выходного дня на 31 декабря 2020 года. В соответствии с производственным календарем, 31 декабря 2020 года является предпраздничным днем: пятница, 1 января, — нерабочий праздничный день", - говорится в сообщении.Ранее член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным днем. До этого правительство РФ уже приняло решение, что последний день этого года будет рабочим, в отличие от следующего года, однако регионы и предприятия могут сами определиться, будут ли в уходящем году работать 31 декабря. Ранее руководители ряда российских регионов приняли решение перенести рабочий день с 31 декабря на 26-е.
https://ria.ru/20201216/vykhodnoy-1589496228.html
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республика саха (якутия), султан хамзаев, общество

В Якутии 31 декабря будет рабочим днем

08:12 18.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМужчина в костюме Деда Мороза в Санкт-Петербурге
Мужчина в костюме Деда Мороза в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
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ЯКУТСК, 18 дек – РИА Новости. Последний день декабря остается в Якутии рабочим, сообщает пресс-служба министерства труда и социального развития республики.
В пятницу региональные власти проинформировали жителей о том, когда для них начнутся новогодние каникулы.
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Губернатор ЕАО объявил 31 декабря выходным
"Постановление правительства РФ… не предусматривает перенос выходного дня на 31 декабря 2020 года. В соответствии с производственным календарем, 31 декабря 2020 года является предпраздничным днем: пятница, 1 января, — нерабочий праздничный день", - говорится в сообщении.
Ранее член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным днем. До этого правительство РФ уже приняло решение, что последний день этого года будет рабочим, в отличие от следующего года, однако регионы и предприятия могут сами определиться, будут ли в уходящем году работать 31 декабря. Ранее руководители ряда российских регионов приняли решение перенести рабочий день с 31 декабря на 26-е.
 
Новый год—2021Республика Саха (Якутия)Султан ХамзаевОбщество
 
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