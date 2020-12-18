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Наука
https://ria.ru/20201218/windows-1589910570.html
Очередное обновление Windows 10 приводит к "синему экрану смерти" ПК
Очередное обновление Windows 10 приводит к "синему экрану смерти" ПК
Декабрьское обновление операционной системы Windows 10 может привести к серьезным проблемам на компьютере. О проблемах апдейта с номером KB4592438 сообщает... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T15:06
2020-12-18T15:06
наука
windows
microsoft corporation
технологии
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Декабрьское обновление операционной системы Windows 10 может привести к серьезным проблемам на компьютере. О проблемах апдейта с номером KB4592438 сообщает Windows Latest.Некоторые из пользователей столкнулись с неполадками и ошибками после установки обновления. Так, наблюдаются скачки нагрузки на процессор компьютера или подтормаживания в простых задачах, вроде просмотр потокового видео. В отдельных случаях наблюдался "синий экран смерти" — критический сбой в системе.В Microsoft проблему пока не комментируют. Пользователи, столкнувшиеся с проблемным обновлением, советуют его удалить и вернуться на старую версию Windows 10.
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windows, microsoft corporation, технологии

Очередное обновление Windows 10 приводит к "синему экрану смерти" ПК

15:06 18.12.2020
 
© Depositphotos / kastoДевушка за компьютером
Девушка за компьютером - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© Depositphotos / kasto
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Декабрьское обновление операционной системы Windows 10 может привести к серьезным проблемам на компьютере. О проблемах апдейта с номером KB4592438 сообщает Windows Latest.
Некоторые из пользователей столкнулись с неполадками и ошибками после установки обновления. Так, наблюдаются скачки нагрузки на процессор компьютера или подтормаживания в простых задачах, вроде просмотр потокового видео. В отдельных случаях наблюдался "синий экран смерти" — критический сбой в системе.
Офис Microsoft на Манхэттене - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 12:54Наука
Microsoft принудительно обновит компьютеры с Windows 10
В Microsoft проблему пока не комментируют. Пользователи, столкнувшиеся с проблемным обновлением, советуют его удалить и вернуться на старую версию Windows 10.
 
НаукаWindowsMicrosoft CorporationТехнологии
 
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