https://ria.ru/20201218/windows-1589910570.html

Очередное обновление Windows 10 приводит к "синему экрану смерти" ПК

Очередное обновление Windows 10 приводит к "синему экрану смерти" ПК

Декабрьское обновление операционной системы Windows 10 может привести к серьезным проблемам на компьютере. О проблемах апдейта с номером KB4592438 сообщает... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T15:06

2020-12-18T15:06

2020-12-18T15:06

наука

windows

microsoft corporation

технологии

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Декабрьское обновление операционной системы Windows 10 может привести к серьезным проблемам на компьютере. О проблемах апдейта с номером KB4592438 сообщает Windows Latest.Некоторые из пользователей столкнулись с неполадками и ошибками после установки обновления. Так, наблюдаются скачки нагрузки на процессор компьютера или подтормаживания в простых задачах, вроде просмотр потокового видео. В отдельных случаях наблюдался "синий экран смерти" — критический сбой в системе.В Microsoft проблему пока не комментируют. Пользователи, столкнувшиеся с проблемным обновлением, советуют его удалить и вернуться на старую версию Windows 10.

https://ria.ru/20201110/windows-1583908489.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

windows, microsoft corporation, технологии