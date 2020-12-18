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Робби Уильямс рассказал, что чуть не умер от рыбной диеты
Робби Уильямс рассказал, что чуть не умер от рыбной диеты
Британский певец Робби Уильямс в беседе с ведущими радиостанции Radio X рассказал, что чуть не умер от отравления ртутью, соблюдая рыбную диету, сообщает Daily... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T01:51
2020-12-18T01:51
2020-12-18T01:51
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Британский певец Робби Уильямс в беседе с ведущими радиостанции Radio X рассказал, что чуть не умер от отравления ртутью, соблюдая рыбную диету, сообщает Daily Mail. По словам музыканта, он ел рыбу дважды в день, и чувствовал себя нормально. Однако в какой-то момент его жена актриса Айда Филд настояла на том, чтобы он прошел обследование, так как сама тщательно следит за здоровьем. Уильямс согласился и сдал обширный анализ крови. Бывший участник группы Take that был шокирован, узнав результат. Певец добавил, он действительно мог умереть из-за этого. Сейчас музыкант счастлив, что все обошлось и даже шутит по поводу высокого показателя ртути в крови: "Я буквально стал победителем в этой категории".
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