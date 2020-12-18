https://ria.ru/20201218/williams-1589766285.html

Робби Уильямс рассказал, что чуть не умер от рыбной диеты

Робби Уильямс рассказал, что чуть не умер от рыбной диеты

Британский певец Робби Уильямс в беседе с ведущими радиостанции Radio X рассказал, что чуть не умер от отравления ртутью, соблюдая рыбную диету, сообщает Daily... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T01:51

2020-12-18T01:51

2020-12-18T01:51

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Британский певец Робби Уильямс в беседе с ведущими радиостанции Radio X рассказал, что чуть не умер от отравления ртутью, соблюдая рыбную диету, сообщает Daily Mail. По словам музыканта, он ел рыбу дважды в день, и чувствовал себя нормально. Однако в какой-то момент его жена актриса Айда Филд настояла на том, чтобы он прошел обследование, так как сама тщательно следит за здоровьем. Уильямс согласился и сдал обширный анализ крови. Бывший участник группы Take that был шокирован, узнав результат. Певец добавил, он действительно мог умереть из-за этого. Сейчас музыкант счастлив, что все обошлось и даже шутит по поводу высокого показателя ртути в крови: "Я буквально стал победителем в этой категории".

https://ria.ru/20191112/1560858358.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стиль жизни, новости культуры, take that, робби уильямс