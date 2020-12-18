https://ria.ru/20201218/vysylka-1589936862.html

Болгария высылает российского дипломата

Болгария высылает российского дипломата

МИД Болгарии высылает российского дипломата по подозрению в шпионаже, передает агентство Reuters. РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T16:52

2020-12-18T16:52

2020-12-18T17:32

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. МИД Болгарии высылает российского дипломата по подозрению в шпионаже, передает агентство Reuters.Как сообщили в болгарском ведомстве, россиянину дали 72 часа на то, чтобы покинуть страну. В посольстве России в Софии уточнили, что речь идет о военном атташе.В прокуратуре Болгарии заявили, что дипломата подозревают в сборе военной информации."В ходе расследования в рамках досудебного производства установлено, что в период с 2017 года до настоящего времени гражданин Российской Федерации осуществлял разведывательную деятельность, собирая военную информацию, кроме прочего, о численности военнослужащих США, находившихся на территории страны на учениях", — говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.В российском посольстве назвали высылку дипломата безосновательной, отметив, что такие действия не способствует развитию диалога "в военной сфере, равно как и укреплению стабильности в Черноморском регионе". Дипломаты подчеркнули, что оставляют за собой право на ответные меры.В сентябре МИД Болгарии объявил персонами нон грата двух сотрудников российского торгпредства и выслал их из страны из-за подозрений в "шпионаже". Как сообщало посольство России в Софии, болгарская сторона не предоставила никаких доказательств, которые подтверждали бы подобные обвинения. Тогда российский МИД в качестве ответной меры также выслал двух болгарских дипломатов.В странах Европы периодически звучат заявления о "шпионаже" со стороны российских граждан. В МИД России такие обвинения называют охотой на ведьм. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, действия Запада свидетельствуют об антироссийской истерии за рубежом и ставят под удар деятельность российских специалистов.

https://ria.ru/20201210/diplomaty-1588668099.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201211/1588818897.html

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мид болгарии, софия (город), россия, болгария, в мире