https://ria.ru/20201218/vyplaty-1589941473.html

Минфин перечислил Пенсионному фонду средства для новых выплат на детей

Минфин перечислил Пенсионному фонду средства для новых выплат на детей

Минфин перечислил Пенсионному фонду 73,6 миллиарда рублей на дополнительные выплаты семьям с детьми возрастом до восьми лет. РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T17:13

2020-12-18T17:13

2020-12-18T17:55

пенсионный фонд рф

министерство финансов рф (минфин россии)

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565194783_0:0:2735:1538_1920x0_80_0_0_26489561d55e8c56b10399844e5d2106.jpg

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Минфин перечислил Пенсионному фонду 73,6 миллиарда рублей на дополнительные выплаты семьям с детьми возрастом до восьми лет.Как сообщили в ведомстве, средства выделены из резервного фонда правительства.Накануне на ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин сообщил, что всем семьям с детьми до восьми лет выплатят по пять тысяч рублей..Как отметили в Минфине, предновогодние выплаты коснутся 14,7 миллиона детей.Заявление можно подать до 1 апреля, сообщили РИА Новости в ПФР. При этом если родители, опекуны или усыновители уже получали в этом году ежемесячную выплату на детей до трех лет или единовременную выплату на детей от трех до 16 лет, то новогоднюю выплату им перечислят по принципу "социального казначейства" — автоматически. Она составит пять тысяч рублей на каждого ребенка, пособие не облагается налогом и не влияет на назначение других мер социальной поддержки. Его получат все семьи с детьми, которым по состоянию на 17 декабря 2020 года еще не исполнилось восемь лет.

https://ria.ru/20201218/vyplaty-1589934366.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пенсионный фонд рф, министерство финансов рф (минфин россии), владимир путин, общество