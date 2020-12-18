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Минфин перечислил Пенсионному фонду средства для новых выплат на детей
Минфин перечислил Пенсионному фонду средства для новых выплат на детей
Минфин перечислил Пенсионному фонду 73,6 миллиарда рублей на дополнительные выплаты семьям с детьми возрастом до восьми лет. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T17:13
2020-12-18T17:55
пенсионный фонд рф
министерство финансов рф (минфин россии)
владимир путин
общество
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Минфин перечислил Пенсионному фонду 73,6 миллиарда рублей на дополнительные выплаты семьям с детьми возрастом до восьми лет.Как сообщили в ведомстве, средства выделены из резервного фонда правительства.Накануне на ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин сообщил, что всем семьям с детьми до восьми лет выплатят по пять тысяч рублей..Как отметили в Минфине, предновогодние выплаты коснутся 14,7 миллиона детей.Заявление можно подать до 1 апреля, сообщили РИА Новости в ПФР. При этом если родители, опекуны или усыновители уже получали в этом году ежемесячную выплату на детей до трех лет или единовременную выплату на детей от трех до 16 лет, то новогоднюю выплату им перечислят по принципу "социального казначейства" — автоматически. Она составит пять тысяч рублей на каждого ребенка, пособие не облагается налогом и не влияет на назначение других мер социальной поддержки. Его получат все семьи с детьми, которым по состоянию на 17 декабря 2020 года еще не исполнилось восемь лет.
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пенсионный фонд рф, министерство финансов рф (минфин россии), владимир путин, общество

Минфин перечислил Пенсионному фонду средства для новых выплат на детей

17:13 18.12.2020 (обновлено: 17:55 18.12.2020)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЖенщина с детской коляской в парке
Женщина с детской коляской в парке - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Минфин перечислил Пенсионному фонду 73,6 миллиарда рублей на дополнительные выплаты семьям с детьми возрастом до восьми лет.
Как сообщили в ведомстве, средства выделены из резервного фонда правительства.
Накануне на ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин сообщил, что всем семьям с детьми до восьми лет выплатят по пять тысяч рублей..
Как отметили в Минфине, предновогодние выплаты коснутся 14,7 миллиона детей.
Заявление можно подать до 1 апреля, сообщили РИА Новости в ПФР. При этом если родители, опекуны или усыновители уже получали в этом году ежемесячную выплату на детей до трех лет или единовременную выплату на детей от трех до 16 лет, то новогоднюю выплату им перечислят по принципу "социального казначейства" — автоматически.
Она составит пять тысяч рублей на каждого ребенка, пособие не облагается налогом и не влияет на назначение других мер социальной поддержки. Его получат все семьи с детьми, которым по состоянию на 17 декабря 2020 года еще не исполнилось восемь лет.
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Пенсионный фонд РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)Владимир ПутинОбщество
 
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