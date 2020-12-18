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Заявления на выплаты детям к Новому году рассмотрят в срок до пяти дней
Заявления на выплаты детям к Новому году рассмотрят в срок до пяти дней
Заявления на новогодние выплаты в размере 5 тысяч рублей на ребенка до семи лет включительно будут рассматриваться не более пяти дней, после чего в течение трех РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T13:05
2020-12-18T13:05
россия
михаил мишустин
владимир путин
общество
экономика
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Заявления на новогодние выплаты в размере 5 тысяч рублей на ребенка до семи лет включительно будут рассматриваться не более пяти дней, после чего в течение трех рабочих дней средства будут перечислены заявителям, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции сообщил, что всем семьям с детьми до семи лет включительно к Новому году будет выплачено по 5 тысяч рублей. В Минфине РФ сообщили, что предновогодние выплаты по 5 тысяч рублей коснутся 14,7 миллиона детей, правительство выделит на них из резервного фонда порядка 73,5 миллиарда рублей.На оперативном совещании с вице-премьерами Мишустин напомнил, что подать заявление для назначения новой выплаты можно на портале Госуслуг. По его словам, на утро пятницы через портал было подано уже более 300 тысяч заявок."Заявления на выплату будут рассматриваться не более пяти дней и после этого в течение следующих трех рабочих дней средства должны быть перечислены", - сказал Мишустин.Он также уточнил, что выплаты по 5 тысяч рублей на ребенка многие семьи получат автоматически. Подавать заявление необходимо в нескольких случаях: если семья в 2020 году не получала дополнительные выплаты на ребенка, в том числе потому, что малыш родился 1 июля текущего года и позже; если изменились банковские реквизиты, указанные ранее при оформлении пособий.
https://ria.ru/20201218/vyplata-1589838140.html
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россия, михаил мишустин, владимир путин, общество, экономика

Заявления на выплаты детям к Новому году рассмотрят в срок до пяти дней

13:05 18.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЖенщины с колясками гуляют в Юнтоловском заказнике в Санкт-Петербурге
Женщины с колясками гуляют в Юнтоловском заказнике в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Заявления на новогодние выплаты в размере 5 тысяч рублей на ребенка до семи лет включительно будут рассматриваться не более пяти дней, после чего в течение трех рабочих дней средства будут перечислены заявителям, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции сообщил, что всем семьям с детьми до семи лет включительно к Новому году будет выплачено по 5 тысяч рублей. В Минфине РФ сообщили, что предновогодние выплаты по 5 тысяч рублей коснутся 14,7 миллиона детей, правительство выделит на них из резервного фонда порядка 73,5 миллиарда рублей.
Женщина гуляет с коляской в парке - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
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На оперативном совещании с вице-премьерами Мишустин напомнил, что подать заявление для назначения новой выплаты можно на портале Госуслуг. По его словам, на утро пятницы через портал было подано уже более 300 тысяч заявок.
"Заявления на выплату будут рассматриваться не более пяти дней и после этого в течение следующих трех рабочих дней средства должны быть перечислены", - сказал Мишустин.
Он также уточнил, что выплаты по 5 тысяч рублей на ребенка многие семьи получат автоматически. Подавать заявление необходимо в нескольких случаях: если семья в 2020 году не получала дополнительные выплаты на ребенка, в том числе потому, что малыш родился 1 июля текущего года и позже; если изменились банковские реквизиты, указанные ранее при оформлении пособий.
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