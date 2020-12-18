https://ria.ru/20201218/vyplaty-1589862970.html

На портал госуслуг поступило 200 тысяч заявлений на новогодние выплаты

На портал госуслуг поступило 200 тысяч заявлений на новогодние выплаты

Двести тысяч заявлений на "новогодние" выплаты на детей поступили на портал госуслуг меньше, чем за сутки с момента объявления, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T11:50

2020-12-18T11:50

2020-12-18T11:51

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

общество

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Двести тысяч заявлений на "новогодние" выплаты на детей поступили на портал госуслуг меньше, чем за сутки с момента объявления, сообщили РИА Новости в пресс-служба Минтруда."Новогодние" выплаты назначаются на детей до 7 лет включительно. Заявление можно подать до 1 апреля 2021 года, в том числе и на детей, родившихся после выхода указа, в период с 18 декабря 2020 года. При этом выплаты реализуются по принципу социального казначейства. То есть, родителям детей, которые уже подавали заявление на "летние коронавирусные выплаты", 5 тысяч рублей перечислят автоматически.Заявление подается одним из родителей на всех детей указанной возрастной группы дистанционно на портале ЕПГУ, уточнили в министерстве. Опекунам и попечителям надо подавать заявление лично в Пенсионном фонде.Если данные, предоставленные родителями ранее для "летних" выплат, изменились, заявление также можно подать на ЕПГУ. Выплата не облагается налогом и не влияет на назначение других мер социальной поддержки, подчеркнули в Минтруде.

https://ria.ru/20201218/vyplata-1589838140.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество