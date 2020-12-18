Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201218/vyplaty-1589862970.html
На портал госуслуг поступило 200 тысяч заявлений на новогодние выплаты
На портал госуслуг поступило 200 тысяч заявлений на новогодние выплаты
Двести тысяч заявлений на "новогодние" выплаты на детей поступили на портал госуслуг меньше, чем за сутки с момента объявления, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T11:50
2020-12-18T11:51
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156150/33/1561503395_0:201:3050:1917_1920x0_80_0_0_4963588a2999c4c7edda9f19b4e0db7c.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Двести тысяч заявлений на "новогодние" выплаты на детей поступили на портал госуслуг меньше, чем за сутки с момента объявления, сообщили РИА Новости в пресс-служба Минтруда."Новогодние" выплаты назначаются на детей до 7 лет включительно. Заявление можно подать до 1 апреля 2021 года, в том числе и на детей, родившихся после выхода указа, в период с 18 декабря 2020 года. При этом выплаты реализуются по принципу социального казначейства. То есть, родителям детей, которые уже подавали заявление на "летние коронавирусные выплаты", 5 тысяч рублей перечислят автоматически.Заявление подается одним из родителей на всех детей указанной возрастной группы дистанционно на портале ЕПГУ, уточнили в министерстве. Опекунам и попечителям надо подавать заявление лично в Пенсионном фонде.Если данные, предоставленные родителями ранее для "летних" выплат, изменились, заявление также можно подать на ЕПГУ. Выплата не облагается налогом и не влияет на назначение других мер социальной поддержки, подчеркнули в Минтруде.
https://ria.ru/20201218/vyplata-1589838140.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156150/33/1561503395_166:0:2895:2047_1920x0_80_0_0_c6f21d74cced2232da5feec2b3fa398e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество

На портал госуслуг поступило 200 тысяч заявлений на новогодние выплаты

11:50 18.12.2020 (обновлено: 11:51 18.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкНовогодняя иллюминация в Москве
Новогодняя иллюминация в Москве - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Двести тысяч заявлений на "новогодние" выплаты на детей поступили на портал госуслуг меньше, чем за сутки с момента объявления, сообщили РИА Новости в пресс-служба Минтруда.

"Менее чем за сутки с момента объявления президентом России Владимиром Владимировичем Путиным о назначении "новогодних" единовременных выплат на детей от 0 до 7 лет включительно на Единый портал государственных услуг (ЕПГУ) было подано порядка 200 тысяч заявлений от родителей", - рассказали в министерстве.

"Новогодние" выплаты назначаются на детей до 7 лет включительно. Заявление можно подать до 1 апреля 2021 года, в том числе и на детей, родившихся после выхода указа, в период с 18 декабря 2020 года. При этом выплаты реализуются по принципу социального казначейства. То есть, родителям детей, которые уже подавали заявление на "летние коронавирусные выплаты", 5 тысяч рублей перечислят автоматически.
Заявление подается одним из родителей на всех детей указанной возрастной группы дистанционно на портале ЕПГУ, уточнили в министерстве. Опекунам и попечителям надо подавать заявление лично в Пенсионном фонде.
Если данные, предоставленные родителями ранее для "летних" выплат, изменились, заявление также можно подать на ЕПГУ. Выплата не облагается налогом и не влияет на назначение других мер социальной поддержки, подчеркнули в Минтруде.
Женщина гуляет с коляской в парке - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
09:20
Пенсионный фонд разъяснил правила получения новогодних выплат на детей
 
Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:57Набиуллина считает нынешний рост цен на продукты временным
16:54СПЧ попросил ФСИН разрешить заключенным чаще мыться во время пандемии
16:52Болгария высылает российского дипломата
16:50ЦБ рассчитывает на замедление роста цен на муку, хлеб и макароны
16:49Ученые определили две фазы тяжелой формы COVID-19
16:48Путин обсуждает с Совбезом борьбу с угрозами от ИИ военного назначения
16:43В ЦИК прояснили судьбу мандата умершего от COVID-19 депутата Шурчанова
16:43В СК рассказали подробности дела экс-следователя Агаджаняна
16:36Российскую вакцину от коронавируса доставят в Аргентину 23 декабря
16:33Вице-президент США Майк Пенс сделал прививку от COVID-19
16:29В Мексике убили экс-губернатора штата Халиско
16:28МИД Белоруссии назвал новые санкции Евросоюза "ущербным решением"
16:26В Иркутской области 31 декабря объявили выходным
16:23Набиуллина раскрыла подробности введения цифрового рубля
16:18Берлин отказался комментировать заявления Путина по ситуации с Навальным
16:14Экс-замдиректора Росгвардии арестовали по обвинению в мошенничестве
16:10Белоруссия подготовила ответ на новые санкции Евросоюза
16:07Житель Алакуртти извинился перед врачом, на которую пожаловался Путину
16:06Берлин не передавал Москве данных по ситуации с Навальным, заявили в МИД
16:04Губернатор Псковской области заразился коронавирусом
Лента новостейМолния