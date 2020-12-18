https://ria.ru/20201218/vyplaty-1589862970.html
На портал госуслуг поступило 200 тысяч заявлений на новогодние выплаты
На портал госуслуг поступило 200 тысяч заявлений на новогодние выплаты
Двести тысяч заявлений на "новогодние" выплаты на детей поступили на портал госуслуг меньше, чем за сутки с момента объявления, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T11:50
2020-12-18T11:50
2020-12-18T11:51
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Двести тысяч заявлений на "новогодние" выплаты на детей поступили на портал госуслуг меньше, чем за сутки с момента объявления, сообщили РИА Новости в пресс-служба Минтруда."Новогодние" выплаты назначаются на детей до 7 лет включительно. Заявление можно подать до 1 апреля 2021 года, в том числе и на детей, родившихся после выхода указа, в период с 18 декабря 2020 года. При этом выплаты реализуются по принципу социального казначейства. То есть, родителям детей, которые уже подавали заявление на "летние коронавирусные выплаты", 5 тысяч рублей перечислят автоматически.Заявление подается одним из родителей на всех детей указанной возрастной группы дистанционно на портале ЕПГУ, уточнили в министерстве. Опекунам и попечителям надо подавать заявление лично в Пенсионном фонде.Если данные, предоставленные родителями ранее для "летних" выплат, изменились, заявление также можно подать на ЕПГУ. Выплата не облагается налогом и не влияет на назначение других мер социальной поддержки, подчеркнули в Минтруде.
https://ria.ru/20201218/vyplata-1589838140.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости.
Двести тысяч заявлений на "новогодние" выплаты на детей поступили на портал госуслуг меньше, чем за сутки с момента объявления, сообщили РИА Новости в пресс-служба Минтруда
.
"Менее чем за сутки с момента объявления президентом России Владимиром Владимировичем Путиным о назначении "новогодних" единовременных выплат на детей от 0 до 7 лет включительно на Единый портал государственных услуг (ЕПГУ) было подано порядка 200 тысяч заявлений от родителей", - рассказали в министерстве.
"Новогодние" выплаты назначаются на детей до 7 лет включительно. Заявление можно подать до 1 апреля 2021 года, в том числе и на детей, родившихся после выхода указа, в период с 18 декабря 2020 года. При этом выплаты реализуются по принципу социального казначейства. То есть, родителям детей, которые уже подавали заявление на "летние коронавирусные выплаты", 5 тысяч рублей перечислят автоматически.
Заявление подается одним из родителей на всех детей указанной возрастной группы дистанционно на портале ЕПГУ, уточнили в министерстве. Опекунам и попечителям надо подавать заявление лично в Пенсионном фонде.
Если данные, предоставленные родителями ранее для "летних" выплат, изменились, заявление также можно подать на ЕПГУ. Выплата не облагается налогом и не влияет на назначение других мер социальной поддержки, подчеркнули в Минтруде.