https://ria.ru/20201218/vyplata-1589885170.html

Минтруд уточнил график приема заявлений на новогоднюю выплату

Минтруд уточнил график приема заявлений на новогоднюю выплату

Отделения Пенсионного фонда России будут работать в выходные 19 и 20 декабря для приема заявлений на новогоднюю выплату, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T13:20

2020-12-18T13:20

2020-12-18T14:01

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

пенсионный фонд рф

общество

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Отделения Пенсионного фонда России будут работать в выходные 19 и 20 декабря для приема заявлений на новогоднюю выплату, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда."Большинство родителей получат выплату проактивно. То есть родителям детей, которые уже подавали заявление на "летние коронавирусные выплаты", 5 тысяч рублей придет автоматически. Для тех родителей, у кого ребенок родился после 1 июля 2020 года, а также тем, кто не обращался за прошлыми выплатами, необходимо подать заявление. Сделать это можно через портал госуслуг или лично в отделениях Пенсионного фонда. Поскольку председателем правительства поручено организовать выплату в максимально короткие сроки, в выходные Пенсионный фонд будет работать для приема заявлений от родителей", - заявил глава Минтруда Антон Котяков, слова которого приводит пресс-служба.В министерстве уточнили, что речь идет о выходных 19 и 20 декабря. Большинство семей получат "новогоднюю" выплату без заявления на основе данных по "коронавирусным" выплатам на детей. Если же родители подавали заявления лично на единовременные летние выплаты, то они также могут подать заявление в ПФР. Также опекунам и попечителям необходимо подавать заявление лично в Пенсионном фонде, добавили в министерстве.Выплата положена родителям с детьми до 7 лет включительно. Она не облагается налогом и не влияет на назначение других мер социальной поддержки.Как рассказали в ПФР, подавать заявление на выплату нужно, если ребенок появился в семье, начиная с июля этого года, либо родители не получали ни одну из выплат на детей, представлявшихся Пенсионным фондом в 2020 году. Заявление необходимо, если ранее представленный в ПФР банковский счет был закрыт. В фонде обратили внимание, что заявление принимается только в клиентских службах фонда и на портале госуслуг до 1 апреля 2021 года. Узнать адрес, контакты и время работы клиентских служб можно на сайте в разделе "Контакты региона", добавили в ПФР.Ранее Пенсионный фонд информировал, что подать заявление можно будет до 1 апреля. Новую выплату получат все семьи с детьми, которым по состоянию на 17 декабря 2020 года еще не исполнилось 8 лет. Деньги будут выплачены по принципу "социального казначейства": за ними не надо никуда обращаться, так как Пенсионный фонд оформит и перечислит средства на основе принятых весной и летом решений о выплатах на детей.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201218/vyplaty-1589867451.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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