https://ria.ru/20201218/vyplata-1589838140.html

Пенсионный фонд разъяснил правила получения новогодних выплат на детей

Пенсионный фонд разъяснил правила получения новогодних выплат на детей

Семьям с детьми до семи лет включительно автоматически перечислят новогодние выплаты, если они уже получали их летом, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T09:20

2020-12-18T09:20

2020-12-18T16:23

пенсионный фонд рф

общество

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Семьям с детьми до семи лет включительно автоматически перечислят новогодние выплаты, если они уже получали их летом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Пенсионного фонда.Деньги выплатят по принципу "социального казначейства": за ними не надо никуда обращаться, поскольку ПФР оформит и отправит средства на основе принятых весной и летом решений о выплатах на детей. Те, кто ранее в этом году не оформлял пособие на ребенка до трех лет или единовременную выплату на ребенка от трех до 16 лет, могут до 1 апреля подать заявки на портале госуслуг либо в клиентских службах Пенсионного фонда. "Заявление понадобится только в том случае, если ребенок в семье появился после 1 июля либо родители не обращались ни за одной из выплат на детей, предоставлявшихся Пенсионным фондом в течение года. Родителям необходимо указать в заявлении реквизиты банковского счета, на который будут перечислены средства. <...> Заявление также понадобится, если у родителей, которые уже получали выплаты на детей, был закрыт банковский счет", — уточнили в организации.Как подчеркнул, в свою очередь, премьер-министр Михаил Мишустин, заявления будут рассматривать максимум пять дней. Правительство выделит из резервного фонда более 73,5 миллиарда рублей, мера затронет около 15 миллионов детей.О предновогодней выплате в размере пяти тысяч рублей на каждого ребенка до семи лет включительно накануне объявил Владимир Путин. Менее чем за сутки на портал госуслуг поступило уже свыше 200 тысяч заявок, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства труда.

https://ria.ru/20201217/vyplaty-1589762331.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пенсионный фонд рф, общество