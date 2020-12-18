https://ria.ru/20201218/vykhodnoy-1589929985.html

В Иркутской области 31 декабря объявили выходным

В Иркутской области 31 декабря объявили выходным

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев объявил 31 декабря выходным днем в регионе. РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T16:26

2020-12-18T16:26

2020-12-18T16:26

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игорь кобзев

иркутская область

общество

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ИРКУТСК, 18 дек - РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев объявил 31 декабря выходным днем в регионе."Мы посоветовались с руководителями муниципальных образований и решили, что 31 декабря в регионе будет выходным. С чем я вас поздравляю", - сказал Кобзев во время прямого эфира в соцсети "ВКонтакте".Он добавил, что решение о выходном дне для находящихся на дежурстве служб и работников примут руководители.Во время прямого эфира глава региона ответил на вопросы жителей Иркутской области. Обсуждался, в частности, вопрос о переносе школьных каникул на более раннее время. Министерство образования региона не одобрило эту инициативу. Каникулы в Приангарье начнут, как обычно, с 26 декабря.

https://ria.ru/20201218/vykhodnoy-1589841424.html

иркутская область

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игорь кобзев, иркутская область, общество