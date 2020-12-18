Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Новый Год 2021
Новый год—2021
https://ria.ru/20201218/vykhodnoy-1589929985.html
В Иркутской области 31 декабря объявили выходным
В Иркутской области 31 декабря объявили выходным
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев объявил 31 декабря выходным днем в регионе. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T16:26
2020-12-18T16:26
новый год—2021
игорь кобзев
иркутская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156113/86/1561138641_0:203:2919:1845_1920x0_80_0_0_756696de2e080cf1658b128a4c0b9ae9.jpg
ИРКУТСК, 18 дек - РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев объявил 31 декабря выходным днем в регионе."Мы посоветовались с руководителями муниципальных образований и решили, что 31 декабря в регионе будет выходным. С чем я вас поздравляю", - сказал Кобзев во время прямого эфира в соцсети "ВКонтакте".Он добавил, что решение о выходном дне для находящихся на дежурстве служб и работников примут руководители.Во время прямого эфира глава региона ответил на вопросы жителей Иркутской области. Обсуждался, в частности, вопрос о переносе школьных каникул на более раннее время. Министерство образования региона не одобрило эту инициативу. Каникулы в Приангарье начнут, как обычно, с 26 декабря.
https://ria.ru/20201218/vykhodnoy-1589841424.html
иркутская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/156113/86/1561138641_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_12d494602b7fae124b327d52ae6f98f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь кобзев, иркутская область, общество

В Иркутской области 31 декабря объявили выходным

16:26 18.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНовогодняя елка
Новогодняя елка - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 18 дек - РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев объявил 31 декабря выходным днем в регионе.
"Мы посоветовались с руководителями муниципальных образований и решили, что 31 декабря в регионе будет выходным. С чем я вас поздравляю", - сказал Кобзев во время прямого эфира в соцсети "ВКонтакте".
Он добавил, что решение о выходном дне для находящихся на дежурстве служб и работников примут руководители.
Во время прямого эфира глава региона ответил на вопросы жителей Иркутской области. Обсуждался, в частности, вопрос о переносе школьных каникул на более раннее время. Министерство образования региона не одобрило эту инициативу. Каникулы в Приангарье начнут, как обычно, с 26 декабря.
Новогодние игрушки на елке - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
09:50Новый год—2021
В Ленинградской области 31 декабря объявили выходным для бюджетников
 
Новый год—2021Игорь КобзевИркутская областьОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:57Набиуллина считает нынешний рост цен на продукты временным
16:54СПЧ попросил ФСИН разрешить заключенным чаще мыться во время пандемии
16:52Болгария высылает российского дипломата
16:50ЦБ рассчитывает на замедление роста цен на муку, хлеб и макароны
16:49Ученые определили две фазы тяжелой формы COVID-19
16:48Путин обсуждает с Совбезом борьбу с угрозами от ИИ военного назначения
16:43В ЦИК прояснили судьбу мандата умершего от COVID-19 депутата Шурчанова
16:43В СК рассказали подробности дела экс-следователя Агаджаняна
16:36Российскую вакцину от коронавируса доставят в Аргентину 23 декабря
16:33Вице-президент США Майк Пенс сделал прививку от COVID-19
16:29В Мексике убили экс-губернатора штата Халиско
16:28МИД Белоруссии назвал новые санкции Евросоюза "ущербным решением"
16:26В Иркутской области 31 декабря объявили выходным
16:23Набиуллина раскрыла подробности введения цифрового рубля
16:18Берлин отказался комментировать заявления Путина по ситуации с Навальным
16:14Экс-замдиректора Росгвардии арестовали по обвинению в мошенничестве
16:10Белоруссия подготовила ответ на новые санкции Евросоюза
16:07Житель Алакуртти извинился перед врачом, на которую пожаловался Путину
16:06Берлин не передавал Москве данных по ситуации с Навальным, заявили в МИД
16:04Губернатор Псковской области заразился коронавирусом
Лента новостейМолния