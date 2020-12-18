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В Тамбовской области 31 декабря объявили выходным для чиновников
В Тамбовской области 31 декабря объявили выходным для чиновников
Губернатор Тамбовской области Александр Никитин подписал постановление о выходном дне 31 декабря для чиновников, сообщила обладминистрация. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T10:58
2020-12-18T10:58
2020-12-18T10:58
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султан хамзаев
александр никитин
тамбовская область
общество
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ВОРОНЕЖ, 18 дек - РИА Новости. Губернатор Тамбовской области Александр Никитин подписал постановление о выходном дне 31 декабря для чиновников, сообщила обладминистрация.Ранее член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным днем. До этого правительство РФ уже приняло решение, что последний день этого года будет рабочим, в отличие от следующего года, однако регионы и предприятия могут сами определиться, будут ли в уходящем году работать 31 декабря."В Тамбовской области 31 декабря будет выходным днем для ряда граждан. Соответствующее постановление подписал глава администрации Тамбовской области Александр Никитин", - говорится в сообщении.В частности, последний день года станет нерабочим для лиц, замещающих государственные должности в регионе, и руководителей учреждений, подведомственных администрации области. "Вместо 31-го числа на работу им предстоит выйти в субботу 26 декабря. Однако требуется их письменное согласие", - отмечает обладминистрация.В детских садах региона 26 и 31 декабря организуют дежурные группы. Управлению здравоохранения поручено обеспечить 31 декабря медицинское обслуживание населения. МФЦ региона 31 декабря также продолжат оказывать услуги населению.
https://ria.ru/20201218/vykhodnoy-1589850163.html
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султан хамзаев, александр никитин, тамбовская область, общество