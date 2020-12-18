https://ria.ru/20201218/vykhodnoy-1589850163.html

На Сахалине 31 декабря объявили выходным для бюджетников

На Сахалине 31 декабря объявили выходным для бюджетников

Бюджетники Сахалинской области будут отдыхать 31 декабря этого года, а суббота 26 декабря станет рабочей, соответствующее распоряжение подписал губернатор... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T10:46

2020-12-18T10:46

2020-12-18T10:46

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 дек - РИА Новости. Бюджетники Сахалинской области будут отдыхать 31 декабря этого года, а суббота 26 декабря станет рабочей, соответствующее распоряжение подписал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.Регион стал 36-м, где 31 декабря объявлено выходным днем."В целях рациональной организации рабочего времени в Сахалинской области в декабре 2020 года... привлечь к работе в выходной день 26 декабря 2020 года лиц, замещающих государственные должности Сахалинской области..., с предоставлением по желанию указанных лиц дня отдыха 31 декабря 2020 года или в другой день с соблюдением требований, установленных ТК РФ", - говорится в тексте распоряжения, появившегося на официальном сайте регионального правительства.Этим же документом иным госорганам Сахалинской области, органам местного самоуправления, руководителям подведомственных правительству региона учреждений рекомендовано сделать 31 декабря выходным днем.Руководителям частных организаций, работающих в Сахалинской области, распоряжение предлагает рассмотреть возможность организации рабочего времени аналогично предложенному для госорганов.Похожие решения уже приняли Архангельская, Белгородская области, Бурятия, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская области, Еврейская автономная область, Забайкальский и Камчатский края, Карелия, Кировская, Костромская области, Крым, Курская, Ленинградская, Магаданская области, Мордовия, Мурманская область, Ненецкий автономный округ, Орловская, Пензенская области, Республика Алтай, Рязанская, Саратовская области, Севастополь, Ставропольский край, Татарстан, Томская область, Тува, Ульяновская область, Чувашия, Хакасия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ярославская область.

https://ria.ru/20201218/ukrashenie-1589837185.html

https://ria.ru/20201215/odezhda-1589308253.html

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валерий лимаренко, ульяновская область, костромская область, мурманская область, сахалинская область, общество