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Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201218/vrach-1589912261.html
Мурманский врач хочет подать заявление в СК после жалобы на нее Путину
Мурманский врач хочет подать заявление в СК после жалобы на нее Путину
Врач из села Алакуртти Мурманской области Татьяна Яковлева, о которой зашла речь на пресс-конференции президента РФ, решает вопрос о подаче заявления в СК за... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T15:15
2020-12-18T15:18
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
следственный комитет россии (ск рф)
владимир путин
мурманская область
общество
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АЛАКУРТТИ (Мурманская область), 18 дек – РИА Новости. Врач из села Алакуртти Мурманской области Татьяна Яковлева, о которой зашла речь на пресс-конференции президента РФ, решает вопрос о подаче заявления в СК за клевету и не собирается оставлять работу.В ходе большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в четверг житель Алакуртти сообщил, что в селе работает только одна машина с одним фельдшером, в амбулатории сидит один врач общей практики – "бабушка 86 лет, которая с трудом может отличить геморрой от ангины"."Нет особого желания работать с подобными людьми, я не буду обманывать. Человек оболгал, я решаю вопрос о подаче заявления в следственные органы за клевету. На работе пока остаюсь", - сказала Яковлева журналистам.Она рассказала, что стаж ее работы – более 40 лет, в амбулатории села Алакуртти она работает с 1989 года. Яковлева также отметила, что многие жители села ее поддержали, присылали смс, призывали не расстраиваться. Также с ней связывались губернатор Андрей Чибис и министр здравоохранения Дмитрий Панычев."(Мужчина, отправивший сообщение президенту) сказал, что был излишне эмоционален, но какие бы эмоции не переполняли, на всю страну ярлыки вешать, к тому же конкретному доктору, это некорректное поведение. Татьяна Александровна на протяжении 40 лет принимает детей тех, к кому она на патронаж ходила. Ей памятник надо ставить. Я думаю, увольняться она не будет, надеюсь, что автор обращения дойдет и принесет свои извинения", - сказал Панычев журналистам.
https://radiosputnik.ria.ru/20201218/pushkov-1589877230.html
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следственный комитет россии (ск рф), владимир путин, мурманская область, общество

Мурманский врач хочет подать заявление в СК после жалобы на нее Путину

15:15 18.12.2020 (обновлено: 15:18 18.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Подоксенов / Перейти в фотобанкТрансляция ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина на площадке для журналистов в Екатеринбурге
Трансляция ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина на площадке для журналистов в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Владимир Подоксенов
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АЛАКУРТТИ (Мурманская область), 18 дек – РИА Новости. Врач из села Алакуртти Мурманской области Татьяна Яковлева, о которой зашла речь на пресс-конференции президента РФ, решает вопрос о подаче заявления в СК за клевету и не собирается оставлять работу.
В ходе большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в четверг житель Алакуртти сообщил, что в селе работает только одна машина с одним фельдшером, в амбулатории сидит один врач общей практики – "бабушка 86 лет, которая с трудом может отличить геморрой от ангины".
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019 - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
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"Нет особого желания работать с подобными людьми, я не буду обманывать. Человек оболгал, я решаю вопрос о подаче заявления в следственные органы за клевету. На работе пока остаюсь", - сказала Яковлева журналистам.
Она рассказала, что стаж ее работы – более 40 лет, в амбулатории села Алакуртти она работает с 1989 года. Яковлева также отметила, что многие жители села ее поддержали, присылали смс, призывали не расстраиваться. Также с ней связывались губернатор Андрей Чибис и министр здравоохранения Дмитрий Панычев.
"(Мужчина, отправивший сообщение президенту) сказал, что был излишне эмоционален, но какие бы эмоции не переполняли, на всю страну ярлыки вешать, к тому же конкретному доктору, это некорректное поведение. Татьяна Александровна на протяжении 40 лет принимает детей тех, к кому она на патронаж ходила. Ей памятник надо ставить. Я думаю, увольняться она не будет, надеюсь, что автор обращения дойдет и принесет свои извинения", - сказал Панычев журналистам.
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