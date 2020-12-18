Мурманский врач хочет подать заявление в СК после жалобы на нее Путину
15:15 18.12.2020 (обновлено: 15:18 18.12.2020)
© РИА Новости / Владимир Подоксенов / Перейти в фотобанкТрансляция ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина на площадке для журналистов в Екатеринбурге
АЛАКУРТТИ (Мурманская область), 18 дек – РИА Новости. Врач из села Алакуртти Мурманской области Татьяна Яковлева, о которой зашла речь на пресс-конференции президента РФ, решает вопрос о подаче заявления в СК за клевету и не собирается оставлять работу.
В ходе большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в четверг житель Алакуртти сообщил, что в селе работает только одна машина с одним фельдшером, в амбулатории сидит один врач общей практики – "бабушка 86 лет, которая с трудом может отличить геморрой от ангины".
"Нет особого желания работать с подобными людьми, я не буду обманывать. Человек оболгал, я решаю вопрос о подаче заявления в следственные органы за клевету. На работе пока остаюсь", - сказала Яковлева журналистам.
Она рассказала, что стаж ее работы – более 40 лет, в амбулатории села Алакуртти она работает с 1989 года. Яковлева также отметила, что многие жители села ее поддержали, присылали смс, призывали не расстраиваться. Также с ней связывались губернатор Андрей Чибис и министр здравоохранения Дмитрий Панычев.
"(Мужчина, отправивший сообщение президенту) сказал, что был излишне эмоционален, но какие бы эмоции не переполняли, на всю страну ярлыки вешать, к тому же конкретному доктору, это некорректное поведение. Татьяна Александровна на протяжении 40 лет принимает детей тех, к кому она на патронаж ходила. Ей памятник надо ставить. Я думаю, увольняться она не будет, надеюсь, что автор обращения дойдет и принесет свои извинения", - сказал Панычев журналистам.