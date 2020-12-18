https://ria.ru/20201218/vrach-1589912261.html

Мурманский врач хочет подать заявление в СК после жалобы на нее Путину

Мурманский врач хочет подать заявление в СК после жалобы на нее Путину

Врач из села Алакуртти Мурманской области Татьяна Яковлева, о которой зашла речь на пресс-конференции президента РФ, решает вопрос о подаче заявления в СК за... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T15:15

2020-12-18T15:15

2020-12-18T15:18

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

следственный комитет россии (ск рф)

владимир путин

мурманская область

общество

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АЛАКУРТТИ (Мурманская область), 18 дек – РИА Новости. Врач из села Алакуртти Мурманской области Татьяна Яковлева, о которой зашла речь на пресс-конференции президента РФ, решает вопрос о подаче заявления в СК за клевету и не собирается оставлять работу.В ходе большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в четверг житель Алакуртти сообщил, что в селе работает только одна машина с одним фельдшером, в амбулатории сидит один врач общей практики – "бабушка 86 лет, которая с трудом может отличить геморрой от ангины"."Нет особого желания работать с подобными людьми, я не буду обманывать. Человек оболгал, я решаю вопрос о подаче заявления в следственные органы за клевету. На работе пока остаюсь", - сказала Яковлева журналистам.Она рассказала, что стаж ее работы – более 40 лет, в амбулатории села Алакуртти она работает с 1989 года. Яковлева также отметила, что многие жители села ее поддержали, присылали смс, призывали не расстраиваться. Также с ней связывались губернатор Андрей Чибис и министр здравоохранения Дмитрий Панычев."(Мужчина, отправивший сообщение президенту) сказал, что был излишне эмоционален, но какие бы эмоции не переполняли, на всю страну ярлыки вешать, к тому же конкретному доктору, это некорректное поведение. Татьяна Александровна на протяжении 40 лет принимает детей тех, к кому она на патронаж ходила. Ей памятник надо ставить. Я думаю, увольняться она не будет, надеюсь, что автор обращения дойдет и принесет свои извинения", - сказал Панычев журналистам.

https://radiosputnik.ria.ru/20201218/pushkov-1589877230.html

https://ria.ru/20201217/chinovnik-1589766554.html

мурманская область

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следственный комитет россии (ск рф), владимир путин, мурманская область, общество