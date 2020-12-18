https://ria.ru/20201218/vozdukh-1589990916.html

На МКС заканчивается запас воздуха для восполнения утечки

На МКС заканчивается запас воздуха для восполнения утечки

Специалисты подмосковного Центра управления полетами попросили экипаж Международной космической станции помочь найти еще одно место утечки воздуха в российском... РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-18T23:37

2020-12-18T23:37

2020-12-19T00:06

наука

сергей кудь-сверчков

кэтлин рубинс

сергей рыжиков

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Специалисты подмосковного Центра управления полетами попросили экипаж Международной космической станции помочь найти еще одно место утечки воздуха в российском модуле "Звезда", так как запасы газов для восполнения потери воздуха на МКС заканчиваются, следует из переговоров космонавтов с Землей, которые транслирует НАСА.В октябре в промежуточной камере (ПрК) "Звезды" обнаружили и временно заделали трещину, ставшую причиной утечки воздуха. Тогда же исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев заявил, что утечка воздуха может происходить в другом месте, а версия с трещиной требует подтверждения. "Мы <...> практически не понимаем, в какой части ПрК у нас еще дополнительная течь. <...> Мы сейчас теряем резерв безопасности по газам и вынуждены будем в ближайшее время эту проблему уже решить", — сказал специалист центра космонавту Сергею Рыжикову.Он попросил экипаж помочь сузить район поиска, наложив американские мешки и покрывала в различные места в промежуточной камере."Мы хотели бы, чтобы у нас до праздника (Нового года. — Прим. ред.) случилось такое событие, когда мы могли бы праздник отметить вдвойне. Без ваших рук мы, к сожалению, ничего не сделаем", — добавил специалист.Одно из предложений российских специалистов — держать "протекающую" промежуточную камеру постоянно закрытой. По их словам, чем дольше ПрК будет закрыта, тем больше будет экономия воздуха, "даже если потом эту ПрК надо будет наддувать".Небольшую утечку воздуха на МКС зафиксировали в сентябре 2019 года. После того как ее скорость возросла в пять раз, в августе-сентябре 2020-го экипаж дважды закрывал люки в модулях космической станции для проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте МКС.Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". В октябре космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с помощью чаинок обнаружили трещину длиной 4,5 сантиметра. Ее временно заклеили каптоновой лентой (термостойким скотчем), а затем заплаткой — гибким диском из резины и алюминиевой фольги. Однако это не помогло до конца устранить потерю воздуха. В "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что трещина не угрожает МКС и экипажу, а наземные специалисты решают, как залатать ее надолго.По словам заместителя руководителя полетом российского сегмента МКС Юрия Гидзенко, в феврале на грузовом корабле "Прогресс МС-16" на станцию доставят специальный ремонтный комплект для окончательной герметизации промежуточной камеры "Звезды".Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

https://ria.ru/20201215/mks-1589315489.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201212/mks-1588931070.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201212/mks-1588912098.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука